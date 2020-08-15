Сб, 15.08.2020

Звезда комедии «Красотка на всю голову» Эми Шумер призналась, что больше не сможет забеременеть

Эми Шумер и Крис Фишер.

ФОТО: Evan Agostini/AP

39-летняя стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер поделилась подробностями своих семейных планов. Актриса призналась, что может больше никогда не стать матерью, пишет Сегодня.

Сейчас Эми Шумер и ее супруг Крис Фишер воспитывают сына. Актриса мечтала родить малышу брата, но теперь, вероятно, это не осуществится.

В начале этого года Эми Шумер проходила процедуру ЭКО в надежде забеременеть еще раз. Однако после нее живот актрисы был в ужасном состоянии.

В эксклюзивном интервью изданию People Эми Шумер призналась, что больше не планирует повторять процедуру. Вместо ожидаемого результата, актриса получила лишь неприятный опыт.

Мы сделали ЭКО и это было очень тяжело для меня. Не уверена, что когда-нибудь снова смогу это повторить. Я решила, что больше не могу забеременеть. Мы думали о суррогатной матери. Но мы пока воздержимся,

– рассказала актриса.

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