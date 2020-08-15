Факты о кофе, которые изменят вашу жизнь

Кофе — не просто напиток, а ежедневный ритуал: крепкий черный на завтрак, кофе-брейки и встречи за чашечкой эспрессо в течение дня, а чтобы порадовать себя — большой капучино в любимой кофейне, пишет Wday.
Благодаря кофеину — стимулятору, который содержится в кофе, мы чувствуем себя бодрыми, сконцентрированными и работоспособными. Однако злоупотребление кофеином может привести к неприятным последствиям. Так как же пить кофе, чтобы он не навредил здоровью, и что делать, если вы переборщили с любимым напитком?
Норма кофе
Чувствительность к кофеину у всех разная, поэтому и оптимальное количество кофе в день для каждого будет индивидуальным.
Если говорить об общих рекомендациях, ученые советуют употреблять не более 400 мг кофеина в день (это чуть больше, чем одна большая порция кофе с собой). При этом для беременных женщин рекомендуемая дневная доза кофеина снижается до 300 мг, для детей и подростков — до 2,5 мг на килограмм веса.
Согласно австралийскому исследованию, больше всего кофеина содержится в эспрессо: на двойную порцию (60 мл) напитка может приходиться до 252 мг кофеина. В фильтр-кофе (пуровере) будет примерно 175 мг на порцию в 250 мл, а в кофе из гейзерной кофеварки — всего 68 мг (если речь идет об одной порции, то есть о 30–33 мл кофе).
Стоит учитывать, что на содержание кофеина влияет степень обжарки (концентрация кофеина в кофе темной обжарки будет выше), особенности сорта (например, разновидность арабики — лаурина — содержит примерно в два раза меньше кофеина, чем другие сорта арабики, поэтому ее называют «природным декафом»), а также количество кофе в порции и время заваривания. Поскольку на содержание кофеина влияет так много факторов, сложно сказать, сколько именно кофеина окажется в вашей чашке.
В любом случае, если вы не хотите переборщить с кофеином, двух-трех чашек в день будет достаточно.
Признаки передозировки
Чтобы определить свою норму и не допускать передозировки кофеином, прислушивайтесь к своему организму и обращайте внимание на следующие симптомы, которые могут проявиться спустя 10–20 минут после выпитой чашки кофе:
- дрожь;
- учащенное сердцебиение;
- беспричинная тревога;
- головокружение.
К другим симптомам, которые проявляются не сразу, но также могут быть связаны с передозировкой кофеином, относятся:
- тошнота;
- расстройство ЖКТ;
- бессонница;
- повышенное потоотделение;
- судороги.
Что делать при передозировке
- Если вы выпили больше кофе, чем следовало, и заметили, что вам не по себе, вам стоит сделать следующее.
- Пейте много воды. Так вы предотвратите обезвоживание и восстановите обмен веществ.
- Подышите воздухом. Если вы в душном помещении, постарайтесь выйти из него и немного побыть на улице.
- Поешьте. Профессионалы, работающие с кофе, советуют есть бананы: эти фрукты помогут унять дрожь и нервозность. Говорят, что этот эффект обусловлен высоким содержанием калия в бананах, но научных доказательств этому нет. Любая сытная еда, особенно с высоким содержанием белка, поможет почувствовать себя лучше.
- Если чувствуете тошноту или расстройство желудка, можно выпить активированный уголь.
Важно: если все это не помогает и вы чувствуете себя только хуже, вызовите скорую или обратитесь к врачу. И в любом случае не пейте ничего кофеиносодержащего в течение 14 часов после того, как почувствовали симптомы передозировки, чтобы кофеин вывелся из организма.
Как не допустить передозировки кофеином
- Следите за тем, сколько кофе вы пьете кофе, и старайтесь выпивать не больше двух-трех порций кофе в день. Важно: не забывайте, что капучино и латте содержат не меньше кофеина, чем эспрессо, на основе которого эти напитки готовятся.
- Учитывайте и другие кофеиносодержащие напитки: чай, колу, энергетики. Если в какой-то день вы пьете больше кофе, чем обычно, отдайте предпочтение обычной чистой воде.
- Пейте кофе только тогда, когда действительно этого хотите. Если не чувствуете необходимости выпить кофе прямо сейчас, всегда можно выбрать некофейную альтернативу.
- В вечернее время отдавайте предпочтение напиткам без кофеина.