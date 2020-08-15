Факты о кофе, которые изменят вашу жизнь

Благодаря кофеину — стимулятору, который содержится в кофе, мы чувствуем себя бодрыми, сконцентрированными и работоспособными. Однако злоупотребление кофеином может привести к неприятным последствиям. Так как же пить кофе, чтобы он не навредил здоровью, и что делать, если вы переборщили с любимым напитком?

Норма кофе

Чувствительность к кофеину у всех разная, поэтому и оптимальное количество кофе в день для каждого будет индивидуальным.

Если говорить об общих рекомендациях, ученые советуют употреблять не более 400 мг кофеина в день (это чуть больше, чем одна большая порция кофе с собой). При этом для беременных женщин рекомендуемая дневная доза кофеина снижается до 300 мг, для детей и подростков — до 2,5 мг на килограмм веса.

Согласно австралийскому исследованию, больше всего кофеина содержится в эспрессо: на двойную порцию (60 мл) напитка может приходиться до 252 мг кофеина. В фильтр-кофе (пуровере) будет примерно 175 мг на порцию в 250 мл, а в кофе из гейзерной кофеварки — всего 68 мг (если речь идет об одной порции, то есть о 30–33 мл кофе).

Стоит учитывать, что на содержание кофеина влияет степень обжарки (концентрация кофеина в кофе темной обжарки будет выше), особенности сорта (например, разновидность арабики — лаурина — содержит примерно в два раза меньше кофеина, чем другие сорта арабики, поэтому ее называют «природным декафом»), а также количество кофе в порции и время заваривания. Поскольку на содержание кофеина влияет так много факторов, сложно сказать, сколько именно кофеина окажется в вашей чашке.

В любом случае, если вы не хотите переборщить с кофеином, двух-трех чашек в день будет достаточно.

Признаки передозировки

Чтобы определить свою норму и не допускать передозировки кофеином, прислушивайтесь к своему организму и обращайте внимание на следующие симптомы, которые могут проявиться спустя 10–20 минут после выпитой чашки кофе:

дрожь;

учащенное сердцебиение;

беспричинная тревога;

головокружение.

К другим симптомам, которые проявляются не сразу, но также могут быть связаны с передозировкой кофеином, относятся:

тошнота;

расстройство ЖКТ;

бессонница;

повышенное потоотделение;

судороги.

Что делать при передозировке

Если вы выпили больше кофе, чем следовало, и заметили, что вам не по себе, вам стоит сделать следующее. Пейте много воды. Так вы предотвратите обезвоживание и восстановите обмен веществ. Подышите воздухом. Если вы в душном помещении, постарайтесь выйти из него и немного побыть на улице. Поешьте. Профессионалы, работающие с кофе, советуют есть бананы: эти фрукты помогут унять дрожь и нервозность. Говорят, что этот эффект обусловлен высоким содержанием калия в бананах, но научных доказательств этому нет. Любая сытная еда, особенно с высоким содержанием белка, поможет почувствовать себя лучше. Если чувствуете тошноту или расстройство желудка, можно выпить активированный уголь.

Важно: если все это не помогает и вы чувствуете себя только хуже, вызовите скорую или обратитесь к врачу. И в любом случае не пейте ничего кофеиносодержащего в течение 14 часов после того, как почувствовали симптомы передозировки, чтобы кофеин вывелся из организма.

Как не допустить передозировки кофеином