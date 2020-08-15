Мама, вы мешаете: четыре способа отучить семью давать советы

Наверное, каждая невестка сталкивалась с проблемой — мама мужа дает советы, в которых первая не нуждается, но и затевать открытый конфликт не хочется. Но что же делать? Позволять ей вмешиваться в вашу жизнь? Конечно, нет. Мы расскажем, как действовать в такой неоднозначной ситуации.

По возможности игнорируйте

Надеемся, у вас крепкие нервы, иначе с этой задачей будет непросто справиться. Этот шаг отлично подходит, если ситуация дошла до критической, когда конфликт уже развязан. Непомерно крикливая и настойчивая свекровь будет делать все, чтобы вывести вас на агрессию, худшее, что вы можете сделать — поддаться на провокацию. Если вы чувствуете, что мама вашего мужа завелась, в первую очередь успокойтесь сами, сделайте глубокий вдох и пропускайте мимо ушей крики, занимаясь своими делами, или просто уйдите прогуляться.

Научитесь отказывать

Как утверждают психологи, умение говорить «нет» дается далеко не каждому: мы не пытаемся отстоять свои границы, боясь обидеть человека, из-за чего страдаем сами. Помните, что вы не обязаны всем нравиться и угождать, если вас что-то возмущает в общении с вами или вы чего-то не хотите, говорите спокойным тоном «нет». Это маленькое, но очень действенное слово, которое заставит любого человека, в нашем случае свекровь, задуматься над тем, чтобы найти другой способ общения с вами, такой, который вы примите.

Ссылайтесь на дела и усталость

Бывают такие люди, которым даже невдомек, что их советы, рекомендации и просто пустые разговоры могут кого-то напрягать. Если ваша свекровь именно такой человек, научитесь небольшой хитрости, вместо того чтобы ругаться: как только женщина начинает говорить без остановки, что-то советовать или, не дай бог, на что-то жаловаться, сразу же говорите, что вам нужно встретить детей из школы/помыть кота/сходить в магазин, да что угодно, главное, делайте это непринужденно и жестко, чтобы свекровь не успела спохватиться.

Можете шутить