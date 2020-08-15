Мама, вы мешаете: четыре способа отучить семью давать советы

Когда вы приходите в новую семью, никто не может гарантировать, что ваши отношения со свекровью сложатся так же прекрасно, как и с ее сыном. Но волноваться по этому поводу не стоит — история стара как мир. Кого-то не воспринимают сразу же, а другие сталкиваются с проблемами со свекровью уже в процессе построения семьи с мужчиной, пишет Womanhit.
Наверное, каждая невестка сталкивалась с проблемой — мама мужа дает советы, в которых первая не нуждается, но и затевать открытый конфликт не хочется. Но что же делать? Позволять ей вмешиваться в вашу жизнь? Конечно, нет. Мы расскажем, как действовать в такой неоднозначной ситуации.
По возможности игнорируйте
Надеемся, у вас крепкие нервы, иначе с этой задачей будет непросто справиться. Этот шаг отлично подходит, если ситуация дошла до критической, когда конфликт уже развязан. Непомерно крикливая и настойчивая свекровь будет делать все, чтобы вывести вас на агрессию, худшее, что вы можете сделать — поддаться на провокацию. Если вы чувствуете, что мама вашего мужа завелась, в первую очередь успокойтесь сами, сделайте глубокий вдох и пропускайте мимо ушей крики, занимаясь своими делами, или просто уйдите прогуляться.
Научитесь отказывать
Как утверждают психологи, умение говорить «нет» дается далеко не каждому: мы не пытаемся отстоять свои границы, боясь обидеть человека, из-за чего страдаем сами. Помните, что вы не обязаны всем нравиться и угождать, если вас что-то возмущает в общении с вами или вы чего-то не хотите, говорите спокойным тоном «нет». Это маленькое, но очень действенное слово, которое заставит любого человека, в нашем случае свекровь, задуматься над тем, чтобы найти другой способ общения с вами, такой, который вы примите.
Ссылайтесь на дела и усталость
Бывают такие люди, которым даже невдомек, что их советы, рекомендации и просто пустые разговоры могут кого-то напрягать. Если ваша свекровь именно такой человек, научитесь небольшой хитрости, вместо того чтобы ругаться: как только женщина начинает говорить без остановки, что-то советовать или, не дай бог, на что-то жаловаться, сразу же говорите, что вам нужно встретить детей из школы/помыть кота/сходить в магазин, да что угодно, главное, делайте это непринужденно и жестко, чтобы свекровь не успела спохватиться.
Можете шутить
Здесь важно помнить, что шутка не должна быть чересчур обидной, иначе вы неволей вызовите новый конфликт и жалобы на вас своему сыну, то есть вашему мужу. Допустим, ваша свекровь делает язвительное замечание по поводу ваших кулинарных способностей, в ответ можно парировать, что мужчина выбирает жену по образу своей матери. И все в таком духе. Вот увидите, постепенно женщина поймет, что с вами лучше не связываться.