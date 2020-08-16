Без разводов! 10 лайфхаков, которые пригодятся при мытье окон

Выбираем правильный день

Никогда не мойте окна в солнечный или ветреный день. При таких погодных условиях вода и моющие средства высыхают слишком быстро — и избежать пятен и разводов не удастся.

Самая удачная температура воздуха для мытья окон — 20−22 градуса.

Удаляем потеки

После использования резиновых скребков для мойки окон часто остаются тонкие, но заметные полоски. Их можно легко и быстро удалить с помощью губки для стирания мела с доски. Этот школьный аксессуар вообще очень хорошо подходит для полировки стекла — мягкий материал удаляет загрязнения, не оставляя ворсинок.

Используем кукурузный крахмал

Кукурузный крахмал — мягкий абразив, который прекрасно удаляет грязь и пыль со стекол, не повреждая поверхность. Изготовить натуральный спрей для мытья окон на основе крахмала очень просто. Для этого смешайте 2 ч. л. медицинского спирта, 2 ч. л. белого уксуса, 1 ч. л. крахмала и 1,5 стакана воды. Перелейте раствор в пульверизатор и используйте по назначению. Для удаления остатков порошка потрите его мятой газетой или махровой тканью.

Не забывайте встряхивать флакон каждый раз перед использованием.

Чистим труднодоступные места

Чтобы очистить щели и впадины в оконных рамах от загрязнений, для начала продуйте их феном или ручным насосом. Затем удалите остатки пыли и грязи с помощью ненужной кисти для макияжа, зубной щетки или спонжа на ручке, смоченного в растворе уксуса.

Вместо газеты — фильтр!

Удаление разводов на окне мятой газетой — лайфхак, который придумали еще наши бабушки. И он действительно работает — но вот только руки во время такой уборки сильно пачкаются печатными красками. Замените газету бумажными кофейными фильтрами. Изготовленные из безворсового материала, они хорошо удаляют следы от потеков на стекле и полируют поверхность до блеска.

Если рамы на окне пожелтели

Увы, но это неизбежно: пластик на оконных рамах со временем начинает желтеть. Чтобы отбелить материал и вернуть ему первоначальный цвет, используйте смесь из соды и уксуса. Приготовьте пасту из этих двух ингредиентов, нанесите ее на рамы и оставьте на 5−10 минут. Затем потрите пластик чистой тканью — и насладитесь результатом!

До блеска!

Вы знали, что черный чай очищает стекло не хуже специальных магазинных спреев? Дубильная кислота, содержащаяся в напитке, быстро растворяет все загрязнения и придает стеклу необычайный блеск. Только заварка нужна максимально крепкая!

Кстати, это средство пригодится вам и для полировки зеркал.

Удаляем грязь из углов

Как бы вы ни старались, удалить всю грязь из уголков окна во время мытья у вас вряд ли получится. Возьмите столовый нож — с его помощью вы выполните всю работу буквально за одну минуту. А чтобы не повредить резиновые прокладки на раме — оберните лезвие чистой тканью.

Избавляемся от царапин

Если на стекле образовалась царапина, попробуйте удалить ее с помощью зубной пасты. Нанесите небольшое количество средства на поврежденную поверхность, оставьте его до высыхания, затем вотрите пасту круговыми движениями в одном направлении. При необходимости повторите процедуру еще раз.

Чистим москитные сетки