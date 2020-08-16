Чтобы не потек: секреты стойкого макияжа от инста-профессионалов для выхода в жару

Как накраситься летним днем, чтобы выглядеть идеально? Секреты профи вам в помощь.
Яна — хозяйка блога с милионной аудиторией, проводит фотосессии по всему миру и редко доверят свой макияж кому-либо кроме себя. Девушка поделилась секретами, которые помогают ей создать макияж, который выдерживает песчаные бури, селфи в бассейне и жаркое солнце Востока.
«Жирная кожа, постоянные касания руками, сухой или наоборот влажный воздух — эти факторы могут «испортить» тщательно нанесенный макияж. И если от постоянного прикосновения к лицу себя можно отучить, то остальные факторы от нас не зависят. Почти. Есть несколько уловок, которые помогут сделать мейкап стойким. Главное — подготовить кожу к нанесению косметических средств и использовать «правильные» продукты» — рассказывает Яна Левенцева.
Правило №1: подготовка кожи
В первую очередь с лица «сползает» тональная основа. Что может быть хуже? Тон не получится подправить одним взмахом кисти, спустя несколько часов, так как сверху обычно еще и хайлайтер, румяна, пудра и что-то еще. Если губы или стрелки можно незаметно нарисовать за несколько минут заново, то накладывать тональный крем сверх завершенного ранее мейка — плохая идея.
Поэтому необходимо позаботиться об этом заранее. Тщательно очищаем кожу для нанесения кремовых текстур. Так можно минимизировать риск воспалений на лице и защитить кожу лица от пыли на улице. Использование мягкого скраба убирает ороговевшие частички кожи и тогда тональное средство ложится ровно, не выделяя шелушения на лице. Кожу важно хорошо увлажнить кремом и дать ему впитаться хотя бы несколько минут. Важно не переусердствовать с количеством тона, чем больше слой, тем быстрее он начнет капризничать на лице, а вот тонкий продержится дольше.
Лучше выбрать тональное средство поплотнее и нанести его меньше, чем использовать слабо маскирующие средства в огромном количестве.
Правило №2: матирование
Даже самая дорогой тональный крем может подвести, если он не подходит именно вам. Это часто создает массу проблем — приходится время от времени припудривать лицо, чтобы замаскировать проблемные зоны и «сияющую» Т—зону.
Перед нанесением макияжа обработайте лицо тоником с матирующим эффектом. Это очистит и освежит кожу, надолго уберет жирный блеск, а значит, сделает макияж более стойким.
Матирующие салфетки могут испортить мейк, если не подойдут по цвету, и оставить темные неравномерные пятна. Заранее необходимо провести эксперимент и подобрать матирующие салфетки сочетающиеся с цветом кожи.
Правило №3: нанести базу или праймер
База помогает скрыть неровности на коже, расширенные поры, темные круги под глазами, пигментные пятна, а также изменит цвет лица и выровняет рельеф. Основная задача праймера — продлить стойкость мактяжа. Праймер особенно необходим тем, кто обладает кожей с расширенными порами, чтобы тональное средство не проникало глубоко внутрь и не занесло инфекцию.
Если у вас расширенные поры — обязательно используйте праймер перед нанесением тона.
Правило №4: ровный тон кожи
Тональный крем лучше всего наносить при помощи спонжа, предварительно смочив его теплой водой. Это позволит продукту более равномерно распределиться по коже и создать красивый эффект влажной кожи. Отдавайте предпочтение плотным тональным кремам. Они могут сильнее чувствоваться чем легкие, невесомые текстуры, однако, если цель — продержаться как можно дольше с макияжем, то это то, что нужно.
Чтобв получить модный эффект влажной кожи, наносите тональное средство влажным спонжем.
Правило №5: продукты без шиммера
Кожа на лице не любит мерцание. Косметика с блестками быстро осыпается и портит ухоженный макияж. Для более стойкого макияжа используйте матовые или шелковые текстуры теней. А если вечерний макияж требует шиммера, то наносите блестящие тени на праймер для век, чтобы пигмент не забивался в складки и не скатывался.
Все же самое главное в любом макияже — это вовремя его смыть.
Правило №6: водостойкая косметика
Водостойкие средства — самое лучшее решение для тех, кто не хочет тратить время на постоянную коррекцию макияжа в течение дня. Waterproof-тушь не растечется даже под дождем и снегом, перманентная помада не смажется, а стойкая пудра не оставит следы на одежде. Считается, что водостойкая косметика может высушить кожу и испортить ресницы. Чтобы минимизировать риск, не забывайте регулярно питать и увлажнять кожу с помощью масок и крема, а также «подпитывать» ресницы полезными маслами.
Если вам приходится часто пользоваться водостойкой косметикой, не забывайте чаще увлажнять кожу. Они прекрасно держатся на коже, но очень сушат ее.
Правило №7: стойкость макияжа глаз
База под тени — лучший друг девушек, которые обожают макияж глаз. Наносите его тонким слоем, чтобы не было лишнего жира и продукт не скатался. Чтобы цвет был намного насыщеннее, а сами тени не скатывались, перед их нанесением используйте белый карандаш, хорошенько растушевывая его по всему веку. Особенно это будет полезно, если рисуете стрелки, на карандашной основе они продержатся дольше. Чтобы стрелки не отпечатались на верхнем веке, закрепите их тенями того же цвета, тогда они не растекутся. Я люблю рисовать стрелки гелевым маркером, которому не нужна ни база, ни фиксация после.
Сухие тени для век лучше наносить влажным аппликатором точечными движениями, чтобы пигмент стал ярче и дольше держался.
Кремовые тени лучше наносить в чистом виде, без праймера, так как это наоборот увеличивает жирность кожи. Это самые стойкие средства среди всех видов, но в их использовании есть сложности: они очень быстро засыхают. Поэтому исправить ошибки может быть сложно.
Правило №8: стойкость макияжа бровей
Иногда красивые брови могут спасти весь макияж. Для их окрашивания лучше использовать кремовую, восковую или гибридную текстуру, которая обеспечит стойкость макияжа. После создания формы, следует их зафиксировать прозрачным или под цвет бровей гелем.
Красивые брови могут спасти даже самый плохой макияж. Но в обратном направлении это правило не работает.
Правило №9: стойкость макияжа губ
Перед тем как использовать помаду и карандаш, подушечками пальцев нанесите небольшое количество консилера по контуру губ и немного припудрите их. В качестве базы прекрасно подойдет карандаш с силиконом. Хоть макияж губ достаточно легко поправить, но редко на это есть время и условия, особенно во время важного мероприятия. В этом случае стоит выбирать стойкие помады, без блеска. Матовые помады держатся намного дольше, чем глянцевые с шиммером. Присмотритесь к тинтам, именно они дают яркий цвет и не отпечатываются.
Если вы не уверены, что на важном мероприятии сможете быстро подправить макияж губ, выбирайте матовые помады. Они не размазываются и держатся дольше.
Правило №10: фиксатор и пудра
При фиксации лучше использовать прозрачную минеральную пудру, которая не закупоривает поры. В финале макияж лучше всего зафиксировать специальным спреем, распыляя на лицо с небольшого расстояния. При желании можете наносить его на каждый слой для более надежного результата. Если под рукой нет фиксирующего спрея, замените его на термальную воду.
Чтобы добавить насыщенность полупрозрачным теням, предварительно нанесите на все веко слой цвета белым карандашом.
Если учитывать все эти правила, вы легко создадите идеальный стойкий макияж самостоятельно, пусть и потратив на это в два раза больше времени. Но самый ответственный момент любого макияжа — своевременное удаление. Никогда не ложитесь спать с косметикой на лице, чтобы сохранить красивую и чистую кожу.