Чтобы не потек: секреты стойкого макияжа от инста-профессионалов для выхода в жару

Тональный крем лучше всего наносить при помощи спонжа, предварительно смочив его теплой водой. Это позволит продукту более равномерно распределиться по коже и создать красивый эффект влажной кожи. Отдавайте предпочтение плотным тональным кремам. Они могут сильнее чувствоваться чем легкие, невесомые текстуры, однако, если цель — продержаться как можно дольше с макияжем, то это то, что нужно.

Чтобв получить модный эффект влажной кожи, наносите тональное средство влажным спонжем.

Правило №5: продукты без шиммера

Кожа на лице не любит мерцание. Косметика с блестками быстро осыпается и портит ухоженный макияж. Для более стойкого макияжа используйте матовые или шелковые текстуры теней. А если вечерний макияж требует шиммера, то наносите блестящие тени на праймер для век, чтобы пигмент не забивался в складки и не скатывался.

Все же самое главное в любом макияже — это вовремя его смыть.

Правило №6: водостойкая косметика

Водостойкие средства — самое лучшее решение для тех, кто не хочет тратить время на постоянную коррекцию макияжа в течение дня. Waterproof-тушь не растечется даже под дождем и снегом, перманентная помада не смажется, а стойкая пудра не оставит следы на одежде. Считается, что водостойкая косметика может высушить кожу и испортить ресницы. Чтобы минимизировать риск, не забывайте регулярно питать и увлажнять кожу с помощью масок и крема, а также «подпитывать» ресницы полезными маслами.

Если вам приходится часто пользоваться водостойкой косметикой, не забывайте чаще увлажнять кожу. Они прекрасно держатся на коже, но очень сушат ее.

Правило №7: стойкость макияжа глаз

База под тени — лучший друг девушек, которые обожают макияж глаз. Наносите его тонким слоем, чтобы не было лишнего жира и продукт не скатался. Чтобы цвет был намного насыщеннее, а сами тени не скатывались, перед их нанесением используйте белый карандаш, хорошенько растушевывая его по всему веку. Особенно это будет полезно, если рисуете стрелки, на карандашной основе они продержатся дольше. Чтобы стрелки не отпечатались на верхнем веке, закрепите их тенями того же цвета, тогда они не растекутся. Я люблю рисовать стрелки гелевым маркером, которому не нужна ни база, ни фиксация после.

Сухие тени для век лучше наносить влажным аппликатором точечными движениями, чтобы пигмент стал ярче и дольше держался.

Кремовые тени лучше наносить в чистом виде, без праймера, так как это наоборот увеличивает жирность кожи. Это самые стойкие средства среди всех видов, но в их использовании есть сложности: они очень быстро засыхают. Поэтому исправить ошибки может быть сложно.

Правило №8: стойкость макияжа бровей