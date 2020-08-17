Пн, 17.08.2020

Как испечь пышный маковый пирог в духовке

Маковый пирог. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто замечательный. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше. В пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру, рекомендует «Сегодня».

По желанию в пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру.

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 327 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 125 г сливочного масла
  • 1 стакан мака
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • 1 стакан муки

Способ приготовления

  1. Поставьте кастрюлю с водой на огонь.
  2. Проварите мак в течение пяти минут. Накройте кастрюлю крышкой.
  3. Дайте маку набухнуть в кипятке. Через 20 минут процедите его через сито.
  4. В отдельной емкости взбейте желтки с сахаром и маслом. Всыпьте мак, муку и разрыхлитель.
  5. Взбейте белки до мягких пиков. Аккуратно введите их в тесто.
  6. Выложите тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху по желанию присыпьте орехами.
  7. Выпекайте маковый пирог в предварительно разогретой до 180 ºС духовке 30-40 минут.

На заметку

Некоторые хозяйки не подвергают мак термообработке, а предварительно измельчают зерна в кофемолке или блендере. Так текстура начинки получается более однородной.
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