Как испечь пышный маковый пирог в духовке

Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто замечательный. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше. В пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру, рекомендует «Сегодня».
По желанию в пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру.
Время приготовления: 1 час
Калорийность: 327 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 125 г сливочного масла
- 1 стакан мака
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 1 стакан муки
Способ приготовления
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь.
- Проварите мак в течение пяти минут. Накройте кастрюлю крышкой.
- Дайте маку набухнуть в кипятке. Через 20 минут процедите его через сито.
- В отдельной емкости взбейте желтки с сахаром и маслом. Всыпьте мак, муку и разрыхлитель.
- Взбейте белки до мягких пиков. Аккуратно введите их в тесто.
- Выложите тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху по желанию присыпьте орехами.
- Выпекайте маковый пирог в предварительно разогретой до 180 ºС духовке 30-40 минут.
На заметку
Некоторые хозяйки не подвергают мак термообработке, а предварительно измельчают зерна в кофемолке или блендере. Так текстура начинки получается более однородной.