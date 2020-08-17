Как испечь пышный маковый пирог в духовке

Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто замечательный. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше. В пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру, рекомендует «Сегодня».