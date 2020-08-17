ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Пять заметных обувных трендов осени

Балетки

Мы уже почти смирились, что балетки безнадежно устарели. Но в этом сезоне они триумфально возвращаются. Причем, во всех возможных вариантах, как классической круглой, так и треугольной, и квадратной формы. Теперь балетки — это вовсе не обувь для скромницы. Модели из яркой кожи или остроносые туфли с ярким декором скорее подходят работнице креативной индустрии или модной блогерше.

Металлик

Это определенно самый зимний из всех существующих цветов, поэтому его популярность не угасает. А также металлик — цвет дискотек 80-х и космического футуризма, в зависимости от фасона, который вы выбираете. Блеск давно перестал быть синонимом вечеринки, уже давно допустимо носить сияющую обувь каждый день, главное создавать правильные сочетания фактур. Обувь из блестящей кожи идеально подходит не только к платьям в стиле диско, но и к повседневным моделям из плотных шерстяных тканей и тонкого кашемира.

Кроссовки и кеды

Нам всем известен основной плюс этой обуви — удобство. За несколько предыдущих сезонов мы уже успели оценить комфорт и не собираемся от него отказываться. Поэтому продолжаем смело носить все типы спортивной обуви от ярких сникерсов до брутальных хайтопов. Сочетать кроссовки и высокие кеды можно с классическими костюмами, платьями, строгими пальто и даже меховыми манто. Чем ярче контраст — тем лучше. Ну и, конечно, джинсы и джоггеры в сочетании с кроссовками останутся с нами еще на сезон!

Высокие сапоги

Самый женственный тренд года подразумевает, что в сочетании с сапогами-чулками и ботфортами мы вновь будем носить длину мини и расклешенные юбки всех возможных типов. Не обязательно выбирать самую экстравагантную модель до середины бедра, как с модных подиумов, высота до колена тоже актуальна. Каблук остается на ваше усмотрение, никакой модной диктатуры. Главное, чтобы сапоги идеально облегали ногу и не создавали дискомфорта.

Банты