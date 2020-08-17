Секс после родов. Что вам нужно знать?

Когда?

Давайте сначала поговорим о естественных родах, которые прошли нормально и счастливо — без осложнений. Женщины, которые легко, без операций и разрывов родили ребенка, в норме могут начинать заниматься сексом через 40 дней после родов. Это время, небходимое для сокращения и восстановления тканей. Если начать заниматься сексом раньше, конечно, ничего страшного не произойдет. Это правило имеет более рекомендательный характер: заботитесь о теле — дайте ему время отдохнуть и прийти в себя после большой нагрузки.

Чего ждать?

1. Еще больше удовольствия. В процессе родов вырабатывается много окситоцина — гормона, который стимулирует схватки в родах, а в остальное время участвует в регуляции оргазма. Интенсивная выработка окситоцина в родах «будит» окситоциновые рецепторы влагалища, которые впоследствие обеспечивают еще большее удовольствие в сексе. Так что, вопреки распространенному мнению, ждите от послеродового секса самого лучшего!

2. Изменятся эрогенные зоны. В результате беременности и родов в теле женщины произошла глобальная перестройка. Поэтому я рекомендую вопринимать секс после родов как нечто тотально новое. Никто — ни вы, ни давно знающий вас партнер — теперь не догадываетесь, как вам будет приятно реализовывать себя в сексе. Чтобы не зарождать ненужных переживаний, сообщите об этом мужчине — и пускайтесь в большой эксперимент по новому изучению своего тела.

3. Новая беременность очень вероятна. Даже если месячные еще не восстановились, женщина после родов может очень легко забеременеть. Поэтому я рекомендую вам с первого же контакта пользоваться барьерной контрацепцией (если, конечно же, вы не готовы к рождению следующих детишек).

Секрет успеха

Новорожденный малыш задает новый ритм жизни: он требует постоянного внимания и телесного контакта. Но чтобы вести полноценную сексуальную жизнь, надо иногда (хотя бы на полчасика) оставлять его спать в одиночестве. Чтобы новая сексуальная жизнь складывалась не менее увлекательно, чем раньше, необходимо уединение: возможность свободно двигаться, издавать звуки (любой интенсивности) и наслаждаться. У меня есть подружка, которая практически похоронила свою интимную жизнь из-за того, что они с мужем вынуждены были заниматься сексом, стараясь не разбудить ребенка: процесс просто перестал доставлять им удовольствие. Не лишайте себя свободы самовыражения в сексе: даже если в квартире всего одна комната, поставьте тахту на кухне, отправляйтесь в душ — в общем, фантазируйте.

Если все прошло непросто

Бывают случаи, когда роды проходят не очень удачно, и после моральной или физической травмы женщине трудно вернутся к нормальной сексуальной жизни. Кроме физического восстановления, необходимо особое внимание уделить психологической реабилитации. Я бы рекомендовала не запускать ситуацию, а при первых же тревожных сигналах найти хорошего психолога, который не будет копаться в прошлом, а поможет восстановить нормальный эмоциональный фон.

Пока же, в случае неприятных воспоминаний, предлагаю проделать следующее упражнение: попробуйте вспомнить роды не «изнутри» — то есть не из своего тела — а как сторонний наблюдатель. Посмотрите на ситуацию с высоты своего опыта: глазами человека, который все это пережил и стал родителем. Такой, как ты сейчас — значительно более сильной — ты стала благодаря той себе, которая рожает ребенка. Расмотри эту картинку, а теперь представь, что ты наблюдаешь за ней из-за стекла. Еще чуть-чуть отстранись и представь, что ту же самую картинку ты смотришь по телевизору. А теперь — по очень маленькому телевизору, а теперь — картинка становится черно-белой. Постепенно, шаг за шагом отстраняйся от воспоминаний, которые раньше доставляли неприятные ощущения, заменяя их ощущением гордости за себя новую, сильную, за себя, ставшую мамой.

Подготовиться заранее

Чтобы роды прошли максимально физиологично и легко, желательно начать готовиться к ним еще до зачатия. Как освоить движение вытуживания, которое потребуется в родах? Одна из простых методик — женские даосские практики. Упражнения с каменным яйцом, изобретенные несколько тысячелений назад, обучают женщину физиологичному движению: навыку тужиться на фоне расслабления промежности. Регулярная практика этих упражнений придает тканям эластичность и страхует от осложнений в родах. Осваивать эти упражнения желательно до беременности, а практиковать (под контролем инструктора) можно и во время вынашивания ребенка.

О чем все спрашивают

Очень многие женщины, приходя на занятия по подготовке к родам, спрашивают об одном и том же: «В процессе родов все «там» растянется, и для мужа секс перестанет быть интересным — что делать?» Вот о чем следует помнить:

Во-первых, если вы занимаетесь женскими даосскими практиками или хотя бы не забываете об упражнениях Кегля, ткани приобретают эластичность: а это значит, что они одинаково хорошо растягиваются и сокращаются — и «потери» в миллиметрах объема будут минимальными.