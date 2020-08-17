Пн, 17.08.2020

Диета на молоке: как похудеть на четыре килограмма и убрать лишнее в области живота

Молочная диета. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Если этот продукт входит в число твоих любимых, попробуй монодиеты на нем. Результат может тебя порадовать, пишет «Лиза».

Монодиеты в последнее время набирают популярность. Они легкие (ведь нужен всего один продукт), быстрые (на одном долго держаться нельзя) и дают заметный результат. Часто подобные рационы основаны на различных суперфудах. Но почему бы не обратиться к знакомому нам буквально с младенчества продукту? Мы говорим о молоке. Похудеть можно и на нем.

Его главный плюс для худеющих — большое количество кальция. Прежде всего, он нужен мышцам, которые не будут уходить вместе с жировой тканью. Также кальций способствует нормализации метаболизма и сжиганию жира. А вот его недостаток в организме, наоборот, замедляет этот процесс.

Молочный белок (а его очень много, 8 г в стакане) быстро усваивается, не перегружает пищеварение, дает бодрость, энергию.

Суть диеты — пить только молоко несколько дней. Необходимо заменять им одно любое блюдо в каждом приеме пищи. Или же вообще больше ничего не есть. Если ты выбрала короткую, этого достаточно. Для более длительных обязательно добавление некоторого количества продуктов.

А что же делать тем, у кого врожденная непереносимость лактозы? В этом случае тоже есть варианты — ведь видов молока сейчас много, не только коровье и козье, но также овсяное, кокосовое, соевое, миндальное. Мы расскажем самые популярные варианты рационов, а ты можешь выбрать продукт по вкусу и состоянию здоровья.

7 плюсов

Доступность продукта (даже такие варианты, как овсяное или кокосовое, сегодня легко можно найти в магазинах).

Простота правил.

Сытость.

Высокое количество протеина, что способствует поддержанию мышечной массы, даже несмотря на сильное похудение.

Большое количество кальция — он отвечает за здоровье костей, зубов, ногтей, волос и способствует сжиганию жира.

Выведение шлаков.

Ушедший вес легко удерживать в дальнейшем.

3 минуса

В напитке нет клетчатки, что при длительном употреблении может нарушить работу кишечника. Для этого в меню более длинных диет обязательно вводятся фрукты, овощи, крупы.

Ограниченность в питательных веществах (поэтому рациона нельзя придерживаться долго).

Большое количество белка оказывает нагрузку на почки, печень.

Результаты

Молочная диета поможет избавиться от 8 кг за 2 недели, соответственно, можно похудеть на 14 кг за месяц. Однако, лучше не торопиться и не придерживаться ее долго сразу, а сделать паузу после 1 — 2 недель, а после нее продолжить.

Помимо ухода веса молоко положительно влияет на желудок, сокращая его, а значит, объем живота тоже может значительно уменьшиться.

Противопоказания

Непереносимость лактозы, молочных продуктов

Дерматологические заболевания

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта

Беременность, лактация

4 главных правила

Стоит выбирать продукт с минимальной жирностью (1,5%). Совсем обезжиренное лучше не покупать, ведь в нем может быть много дополнительных искусственных добавок. Пользы оно не принесет.

Утром натощак пей стакан воды. Также рекомендуется пить ее за полчаса до еды (или питья молока).

Не ешь после 8 часов вечера.

Выходи из диеты постепенно, вводя другие блюда в небольшом количестве. Сначала больше фруктов и овощей. Горячее можно вводить через 3 — 4 дня после диеты.

Монодиета на коровьем молоке

Длительность — 7 дней. Результат — до 7 кг. Возможен жесткий вариант или более мягкий, с добавлением других продуктов.

Меню

День 1: пей по стакану молока каждые 2 часа.

День 2: каждые 1,5 часа по стакану.

День 3: каждый час.

Дни 4, 5, 6, 7: каждые полчаса по стакану.

Разрешенные продукты (в небольшом количестве)

творог, йогурт, кефир, бананы, яблоки, чернослив, яйца, овсянка.

Экспресс-диета на 3 дня

Самый короткий, но достаточно жесткий способ питания. Но зато можно похудеть на 4 кг.

Суть — пить только молоко, без любых добавок. Пить можно в неограниченном количестве, но не сразу много, а разделив на небольшие порции.

Диета на молоке с чаем

Чай с молоком очень полезен для обменных процессов в организме, он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, аппетит, является профилактикой запоров, снижает риск развития кариеса и заболеваний ротовой полости, а еще улучшает внешний вид кожи. Ну, и способствует похудению — за 2 — 3 дня (именно столько рекомендуют придерживаться ограничений в питании) можно сбросить до 3 кг. Чаем можно заменять одно любое блюдо в приеме пищи. За день нужно пить его с перерывами в 2 — 3 часа. Тем, кто готов к жестким вариантам, можно больше ничего не есть.

2 рецепта напитка

Нагрей, но не доводи до кипения 0,5 л молока. Положи в него 2 ч. ложки заварки (черной или зеленой, по вкусу). Настаивай 10 минут. Процеди.

Завари чай любым способом. Подожди 2 минуты, добавь молоко в пропорции 1:1. Процеди и провари 5 минут на медленном огне.

Диета на кокосовом молоке

Этот продукт имеет не только приятный, мягкий вкус, но и богатый химический состав (клетчатка, антиоксиданты, калий, магний, железо, витамины Е и С). Полезнее всего во время диеты пить не только молоко, но также есть мякоть кокоса.

Кокос не только помогает похудеть, но и укрепляет кожу, делает ее гладкой, красивой, что при потере веса очень актуально.

Длительность диеты — 4 дня. На это время тебе понадобится лишь 4 продукта: сам кокос, белый рис (ни в коем случае не бурый), творог низкой жирности, зеленый чай.

День 1

Завтрак: рис, через 10 минут половина кокоса (мякоть и жидкость).

Обед: творог, зеленый чай.

Ужин: рис, через 10 минут половина кокоса (и далее все время в такой последовательности).

День 2

Завтрак: рис, зеленый чай, половина кокоса.

Обед: творог.

Ужин: рис, зеленый чай, половина кокоса.

День 3

Завтрак: рис, половина кокоса.

Обед: зеленый чай.

Ужин: рис, творог, половина кокоса.

День 4

Завтрак: рис, половина кокоса.

Обед: половина кокоса.

Ужин: творог.

Диета на овсяном молоке

Такой вариант напитка сегодня тоже очень популярен. Он низкокалориен и полезен, так как способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем, улучшает метаболизм, повышает работоспособность, снимает отечность, укрепляет волосы, ногти.

Длительность — до 7 дней. В этот период можно заменять одно из блюд в каждом приеме пищи стаканом молока. Также рекомендуется пить его утром до еды. Если есть желание и силы, попробуй 2 — 3 разгрузочных дня без добавления других продуктов.

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