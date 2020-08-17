Диета на молоке: как похудеть на четыре килограмма и убрать лишнее в области живота

Его главный плюс для худеющих — большое количество кальция. Прежде всего, он нужен мышцам, которые не будут уходить вместе с жировой тканью. Также кальций способствует нормализации метаболизма и сжиганию жира. А вот его недостаток в организме, наоборот, замедляет этот процесс.

Молочный белок (а его очень много, 8 г в стакане) быстро усваивается, не перегружает пищеварение, дает бодрость, энергию.

Суть диеты — пить только молоко несколько дней. Необходимо заменять им одно любое блюдо в каждом приеме пищи. Или же вообще больше ничего не есть. Если ты выбрала короткую, этого достаточно. Для более длительных обязательно добавление некоторого количества продуктов.

А что же делать тем, у кого врожденная непереносимость лактозы? В этом случае тоже есть варианты — ведь видов молока сейчас много, не только коровье и козье, но также овсяное, кокосовое, соевое, миндальное. Мы расскажем самые популярные варианты рационов, а ты можешь выбрать продукт по вкусу и состоянию здоровья.

7 плюсов

Доступность продукта (даже такие варианты, как овсяное или кокосовое, сегодня легко можно найти в магазинах).

Простота правил.

Сытость.

Высокое количество протеина, что способствует поддержанию мышечной массы, даже несмотря на сильное похудение.

Большое количество кальция — он отвечает за здоровье костей, зубов, ногтей, волос и способствует сжиганию жира.

Выведение шлаков.

Ушедший вес легко удерживать в дальнейшем.

3 минуса

В напитке нет клетчатки, что при длительном употреблении может нарушить работу кишечника . Для этого в меню более длинных диет обязательно вводятся фрукты, овощи, крупы.

Ограниченность в питательных веществах (поэтому рациона нельзя придерживаться долго).

Большое количество белка оказывает нагрузку на почки, печень.

Результаты

Молочная диета поможет избавиться от 8 кг за 2 недели , соответственно, можно похудеть на 14 кг за месяц. Однако, лучше не торопиться и не придерживаться ее долго сразу, а сделать паузу после 1 — 2 недель, а после нее продолжить.

Помимо ухода веса молоко положительно влияет на желудок, сокращая его, а значит, объем живота тоже может значительно уменьшиться.

Противопоказания

Непереносимость лактозы, молочных продуктов

Дерматологические заболевания

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта

Беременность, лактация

4 главных правила

Стоит выбирать продукт с минимальной жирностью (1,5%). Совсем обезжиренное лучше не покупать, ведь в нем может быть много дополнительных искусственных добавок. Пользы оно не принесет.

Утром натощак пей стакан воды. Также рекомендуется пить ее за полчаса до еды (или питья молока).

Не ешь после 8 часов вечера.

Выходи из диеты постепенно, вводя другие блюда в небольшом количестве. Сначала больше фруктов и овощей. Горячее можно вводить через 3 — 4 дня после диеты.

Монодиета на коровьем молоке