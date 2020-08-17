Диета на молоке: как похудеть на четыре килограмма и убрать лишнее в области живота

Если этот продукт входит в число твоих любимых, попробуй монодиеты на нем. Результат может тебя порадовать, пишет «Лиза».
Монодиеты в последнее время набирают популярность. Они легкие (ведь нужен всего один продукт), быстрые (на одном долго держаться нельзя) и дают заметный результат. Часто подобные рационы основаны на различных суперфудах. Но почему бы не обратиться к знакомому нам буквально с младенчества продукту? Мы говорим о молоке. Похудеть можно и на нем.
Молочный белок (а его очень много, 8 г в стакане) быстро усваивается, не перегружает пищеварение, дает бодрость, энергию.
А что же делать тем, у кого врожденная непереносимость лактозы? В этом случае тоже есть варианты — ведь видов молока сейчас много, не только коровье и козье, но также овсяное, кокосовое, соевое, миндальное. Мы расскажем самые популярные варианты рационов, а ты можешь выбрать продукт по вкусу и состоянию здоровья.
7 плюсов
Доступность продукта (даже такие варианты, как овсяное или кокосовое, сегодня легко можно найти в магазинах).
Простота правил.
Сытость.
Высокое количество протеина, что способствует поддержанию мышечной массы, даже несмотря на сильное похудение.
Большое количество кальция — он отвечает за здоровье костей, зубов, ногтей, волос и способствует сжиганию жира.
Выведение шлаков.
Ушедший вес легко удерживать в дальнейшем.
3 минуса
В напитке нет клетчатки, что
Ограниченность в питательных веществах (поэтому рациона нельзя придерживаться долго).
Большое количество белка оказывает нагрузку на почки, печень.
Молочная диета
Помимо ухода веса молоко положительно влияет на желудок, сокращая его, а значит, объем живота тоже может значительно уменьшиться.
Противопоказания
Непереносимость лактозы, молочных продуктов
Дерматологические заболевания
Нарушения работы желудочно-кишечного тракта
Беременность, лактация
4 главных правила
Стоит выбирать продукт с минимальной жирностью (1,5%).
Утром натощак пей стакан воды. Также рекомендуется пить ее за полчаса до еды (или питья молока).
Не ешь после 8 часов вечера.
Выходи из диеты постепенно, вводя другие блюда в небольшом количестве. Сначала больше фруктов и овощей. Горячее можно вводить через 3 — 4 дня после диеты.
Монодиета на коровьем молоке
Длительность — 7 дней. Результат — до 7 кг. Возможен жесткий вариант или более мягкий, с добавлением других продуктов.
Меню
День 1: пей по стакану молока каждые 2 часа.
День 2: каждые 1,5 часа по стакану.
День 3: каждый час.
Дни 4, 5, 6, 7: каждые полчаса по стакану.
Разрешенные продукты (в небольшом количестве)
творог, йогурт, кефир, бананы, яблоки, чернослив, яйца, овсянка.
Экспресс-диета на 3 дня
Суть — пить только молоко, без любых добавок. Пить можно в неограниченном количестве, но не сразу много, а разделив на небольшие порции.
Диета на молоке с чаем
Чай с молоком очень полезен для обменных процессов в организме, он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, аппетит, является профилактикой запоров, снижает риск развития кариеса и заболеваний ротовой полости, а еще улучшает внешний вид кожи. Ну, и способствует похудению — за 2 — 3 дня (именно столько рекомендуют придерживаться ограничений в питании) можно сбросить до 3 кг. Чаем можно заменять одно любое блюдо в приеме пищи. За день нужно пить его с перерывами в 2 — 3 часа. Тем, кто готов к жестким вариантам, можно больше ничего не есть.
2 рецепта напитка
Нагрей, но не доводи до кипения 0,5 л молока. Положи в него 2 ч. ложки заварки (черной или зеленой, по вкусу). Настаивай 10 минут. Процеди.
Завари чай любым способом. Подожди 2 минуты, добавь молоко в пропорции 1:1. Процеди и провари 5 минут на медленном огне.
Диета на кокосовом молоке
Этот продукт имеет не только приятный, мягкий вкус, но и богатый химический состав (клетчатка, антиоксиданты, калий, магний, железо, витамины Е и С).
Кокос не только помогает похудеть, но и укрепляет кожу, делает ее гладкой, красивой, что при потере веса очень актуально.
Длительность диеты — 4 дня. На это время тебе понадобится лишь 4 продукта: сам кокос, белый рис (ни в коем случае не бурый), творог низкой жирности, зеленый чай.
День 1
Завтрак: рис, через 10 минут половина кокоса (мякоть и жидкость).
Обед: творог, зеленый чай.
Ужин: рис, через 10 минут половина кокоса (и далее все время в такой последовательности).
День 2
Завтрак: рис, зеленый чай, половина кокоса.
Обед: творог.
Ужин: рис, зеленый чай, половина кокоса.
День 3
Завтрак: рис, половина кокоса.
Обед: зеленый чай.
Ужин: рис, творог, половина кокоса.
День 4
Завтрак: рис, половина кокоса.
Обед: половина кокоса.
Ужин: творог.
Диета на овсяном молоке
Такой вариант напитка сегодня тоже очень популярен. Он низкокалориен и полезен, так как способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем, улучшает метаболизм, повышает работоспособность, снимает отечность, укрепляет волосы, ногти.
Длительность — до 7 дней. В этот период можно заменять одно из блюд в каждом приеме пищи стаканом молока. Также рекомендуется пить его утром до еды. Если есть желание и силы, попробуй 2 — 3 разгрузочных дня без добавления других продуктов.