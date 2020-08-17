Как правильно реагировать на неудачи мужчины

В жизни каждого человека случаются неудачи, которые могут испортить настроение или даже выбить из колеи. Но важно понимать, что отношение к неудачам в жизни мужчин и женщин отличается, уверен психолог-практик Павел Раков.
На своей странице в Instagram он дал три важных совета женщинам, как правильно реагировать, если мужчина оказался в сложной жизненной ситуации, остался без работы, его подставили или возникли финансовые проблемы, пишет Сегодня.
1️. Волшебная мантра: Ты мужчина — ты решай!
Психолог заверяет, что своей помощью женщины делают мужчин слабыми и даже беспомощными. Со временем он превратится в водителя дивана, а вы — в ломовую лошадь. Мужская обязанность — самостоятельно решать все свои трудности, поясняет эксперт.
2️. Не жалейте его, а вдохновляйте
Скажите своему мужчине: «Дорогой, мы всей семьей будем сидеть на »воде и хлебе«, пока ты не начнешь достаточно зарабатывать. Эта маленькая трудность является трамплином для движения вперед, к великим победам».
Еще важно, чтобы вы верили в своего мужчину и обязательно говорили ему об этом. Скажите, что вы верите в него, потому что выбрали лучшего из лучших.
3. Пропадайте из зоны видимости, когда мужчине плохо
Ему нужно в спокойной обстановке осознать, какие его дальнейшие действия приведут к наилучшему результату, заверяет Раков. И в этот момент мужчине не нужны советы, «няньки», иначе он научится перекладывать с себя ответственность на тех, кто оказался рядом.
Мужчина становится мужчиной только преодолевая трудности, тем самым закаляя свой характер,
– подытожил психолог.