С чем носить рваные джинсы: главные правила удачного образа

Как правильно носить рваные джинсы

Не больше одной рваной вещи

В этом сезоне помимо потертых джинсов многие бренды представили и другие рваные вещи, к примеру, топы и свитеры. Чтобы не выглядеть неряшливо, старайся носить такие вещи отдельно друг от друга. Остальные элементы твоего образа с рваными джинсами должны выглядеть «обычно» и как можно более аккуратно.

По краю

Помимо джинсов с рваными коленками, которые вернулись из 90-х, в новом сезоне дизайнеры представили еще один интересный тренд – клешеные укороченные джинсы с неровными, потрепанными краями, которые ты будто сама обрезала ножницами. Обрати внимание на эту модель! Они идеально смотрятся с красивой обувью на каблуке, например, с лаковыми лодочками.

Голубой цвет

Идеальный вариант на лето – это модель из светло-голубого денима. Отличное решение в жару и стопроцентное попадание в модные тренды! Еще одна актуальная идея – вариант из белого денима. Выглядит не менее интересно и очень актуально.

Больше контрастов

Что носить с рваными джинсами? Отдавай предпочтение вещам контрастного стиля! Например, классическому тренчу и нарядному топу. Кожаная косуха тоже подойдет. Особенно если ты дополнишь ее шелковым топом в бельевом стиле и нарядной обувью. Образы в стиле гранж тоже имеют место, но не слишком увлекайся, есть опасность выглядеть как трудный подросток.

Джинсовый total look

Очень стильная идея, которую просто реализовать. Дополни брюки из денима джинсовкой, рубашкой или жилетом. К этому образу отлично подойдут белоснежные кроссовки и рюкзак. Только помни, что джинсовую куртку лучше выбирать без потертостей. Подбери джинсовку с нашивками или укрась простую модель значками.

Не только в жару