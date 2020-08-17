Пять самых нудных мужчин по знаку Зодиака

Овен
Несмотря на то что Овны проявляют себя как лидеры, в общении с ними может быть невероятно скучно. Они привыкли постоянно говорить только о своих достижениях и о том, что происходит в их жизни. Представителям знака важно дождаться ответной реакции, но им совсем неинтересно взаимодействовать в другом ключе. Часто Овны считают, что их жизнь гораздо труднее, чем у окружающих. Поэтому мужчина-Овен будет ждать твоего восхищения, даже если ты, зевая, уже прикрываешь рукой рот.
Рак
Из-за своей сентиментальности и чувствительности Раки нередко превращаются в зануд. Они слишком тонко переживают собственные неудачи, а их негативную реакцию на что-либо бывает трудно предсказать. Рак — не тот мужчина, который будет каждые выходные ходить с тобой в гости и посещать шумные мероприятия. Он обожает комфорт, уют и тишину, вне зависимости от возраста и положения в обществе.
Телец
Мужчины-Тельцы настолько спокойны и расслаблены, что может показаться, что они живут в своем собственном маленьком мире, не интересуясь обществом. И во многих случаях это действительно так. Представители знака часто не заботятся о том, чтобы быть частью социальной жизни или иметь массу друзей. Да, они могут быть скучными, но при этом они самые надежные друзья и партнеры.
Скорпион
Мужчины-Скорпионы склонны к депрессии, и некоторых людей это расстраивает, потому что никто не хочет попасть в яму отрицательных эмоций. Особенно, когда дело касается романтических отношений. Скорпионы могут разговаривать о своих проблемах часами. Многие назовут это занудством.
Дева
Мужчины-Девы привыкли, что все в их жизни все должно работать, словно часы. Любые партнерские отношения — это взаимодействие, компромиссы и совместное принятие решений. Вот только если представитель знака уже построил планы, он не отступится от них никогда. Такой мужчина не согласится на спонтанную вечеринку или путешествие, потому что все должно быть проанализировано и спланировано заранее — за месяц, а лучше вообще за два.