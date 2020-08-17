Пять самых нудных мужчин по знаку Зодиака

Овен

Несмотря на то что Овны проявляют себя как лидеры, в общении с ними может быть невероятно скучно. Они привыкли постоянно говорить только о своих достижениях и о том, что происходит в их жизни. Представителям знака важно дождаться ответной реакции, но им совсем неинтересно взаимодействовать в другом ключе. Часто Овны считают, что их жизнь гораздо труднее, чем у окружающих. Поэтому мужчина-Овен будет ждать твоего восхищения, даже если ты, зевая, уже прикрываешь рукой рот.

Рак

Из-за своей сентиментальности и чувствительности Раки нередко превращаются в зануд. Они слишком тонко переживают собственные неудачи, а их негативную реакцию на что-либо бывает трудно предсказать. Рак — не тот мужчина, который будет каждые выходные ходить с тобой в гости и посещать шумные мероприятия. Он обожает комфорт, уют и тишину, вне зависимости от возраста и положения в обществе.

Телец

Мужчины-Тельцы настолько спокойны и расслаблены, что может показаться, что они живут в своем собственном маленьком мире, не интересуясь обществом. И во многих случаях это действительно так. Представители знака часто не заботятся о том, чтобы быть частью социальной жизни или иметь массу друзей. Да, они могут быть скучными, но при этом они самые надежные друзья и партнеры.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы склонны к депрессии, и некоторых людей это расстраивает, потому что никто не хочет попасть в яму отрицательных эмоций. Особенно, когда дело касается романтических отношений. Скорпионы могут разговаривать о своих проблемах часами. Многие назовут это занудством.

Дева