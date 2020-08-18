Сочная и мягкая: секреты приготовления куриной печени

Блюда из куриной печени любят за оригинальный вкус и пользу. В этом продукте много витаминов, железа и белка. Как приготовить куриную печень, чтобы она получилась сочной и мягкой? Сейчас раскроем все нюансы ее приготовления. Самое главное — не переварить и не пережарить печень. Оптимальное время, за которое она успеет приготовиться, 15 минут. Если куриную печень готовить дольше, она получится жесткой, уверяет wday.ru.
Еще один секрет, благодаря которому вы узнаете, как приготовить куриную печень, чтобы она получилась мягкой и сочной, это то, что ее можно предварительно замочить в молоке. Для этого печень сначала нужно промыть, порезать на куски, выложить в миску и доверху наполнить ее молоком. В таком виде куриную печень можно подержать пару часов или оставить на ночь в холодильнике. Перед приготовлением куски печени необходимо промыть водой.
Особенно нежной куриная печень получается, если приготовить ее в сковороде со сметаной или подливкой. Но не менее вкусной она будет, если процесс приготовления доверить пароварке или мультиварке.
Какой бы способ приготовления печени вы не выбрали, чтобы она получилась сочной и мягкой, надо знать, когда ее солить. А делать это нужно не в начале, а когда печень будет уже практически готовой. Благодаря этому в ней сохраняться все «соки».
Куриная печень с луком
Классический рецепт приготовления куриной печени — это пожарить ее на сковороде с луком. Пошагово этот рецепт выглядит так.
Печень куриная – 400-500 г
Лук репчатый – 2 шт.
Масло растительное — 30 г
Соль, перец – по вкусу
1. Печень очистить от пленки, жира, промыть в воде и порезать на небольшие куски.
2. Лук почистить и нарезать полукольцами.
3. Разогреть сковороду, добавить масло, лук и обжарить его до полуготовности.
4. Выложить на сковороду с луком куски печени и обжарить их, помешивая около восьми минут.
5. Печень посолить, поперчить и перемешать. После чего накрыть крышкой и тушить на небольшом огне еще 5-7 минут.
Куриная печень в сметанном соусе
На вопрос, как приготовить куриную печень вкусно и просто, отвечаем — использовать в рецепте сметану. На это уйдет совсем немного времени, а блюдо получится восхитительным и сытным.
Печень куриная – 500 г
Сметана – 100 г
Лук репчатый – 2 шт.
Масло растительное – 30 г
Соль, перец – по вкусу
1. Печень промыть, нарезать на кусочки.
2. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сковороде с растительным маслом.
3. В сковороду с луком добавить куриную печень и обжарить, помешивая восемь минут.
4. Добавить сметану, посолить, поперчить и все перемешать. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить до полной готовности.
5. Подавать куриную печень со сметаной можно с любым гарниром.
Куриная печень с морковью
Еще один беспроигрышный рецепт, как приготовить куриную печень, чтобы она была сочной и мягкой — пожарить ее на сковороде с морковью. Как это сделать пошагово.
Куриная печень – 400-500 г
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый –2 шт.
Чеснок – 3-4 зубчика
Масло растительное – 30 г
Соль, перец – по вкусу
1. Куриную печень промыть, просушить бумажными полотенцами и нарезать на четвертинки.
2. Лук порезать полукольцами, морковь — тонкими кружочками.
3. Сковороду разогреть, налить масло, добавить лук, морковь и обжарить до полуготовности.
4. Выложить к овощам куски печени и обжаривать, помешивая 7-8 минут.
5. Накрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и тушить печень с овощами несколько минут.
6. По желанию печень перед подачей можно украсить свежей рубленой зеленью.