Сочная и мягкая: секреты приготовления куриной печени

Еще один секрет, благодаря которому вы узнаете, как приготовить куриную печень, чтобы она получилась мягкой и сочной, это то, что ее можно предварительно замочить в молоке. Для этого печень сначала нужно промыть, порезать на куски, выложить в миску и доверху наполнить ее молоком. В таком виде куриную печень можно подержать пару часов или оставить на ночь в холодильнике. Перед приготовлением куски печени необходимо промыть водой.

Особенно нежной куриная печень получается, если приготовить ее в сковороде со сметаной или подливкой. Но не менее вкусной она будет, если процесс приготовления доверить пароварке или мультиварке.

Какой бы способ приготовления печени вы не выбрали, чтобы она получилась сочной и мягкой, надо знать, когда ее солить. А делать это нужно не в начале, а когда печень будет уже практически готовой. Благодаря этому в ней сохраняться все «соки».

Куриная печень с луком

Классический рецепт приготовления куриной печени — это пожарить ее на сковороде с луком. Пошагово этот рецепт выглядит так.

Печень куриная – 400-500 г

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное — 30 г

Соль, перец – по вкусу

1. Печень очистить от пленки, жира, промыть в воде и порезать на небольшие куски.

2. Лук почистить и нарезать полукольцами.

3. Разогреть сковороду, добавить масло, лук и обжарить его до полуготовности.

4. Выложить на сковороду с луком куски печени и обжарить их, помешивая около восьми минут.

5. Печень посолить, поперчить и перемешать. После чего накрыть крышкой и тушить на небольшом огне еще 5-7 минут.

Куриная печень в сметанном соусе

На вопрос, как приготовить куриную печень вкусно и просто, отвечаем — использовать в рецепте сметану. На это уйдет совсем немного времени, а блюдо получится восхитительным и сытным.

Печень куриная – 500 г

Сметана – 100 г

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 30 г

Соль, перец – по вкусу

1. Печень промыть, нарезать на кусочки.

2. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сковороде с растительным маслом.

3. В сковороду с луком добавить куриную печень и обжарить, помешивая восемь минут.

4. Добавить сметану, посолить, поперчить и все перемешать. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить до полной готовности.

5. Подавать куриную печень со сметаной можно с любым гарниром.

Куриная печень с морковью

Еще один беспроигрышный рецепт, как приготовить куриную печень, чтобы она была сочной и мягкой — пожарить ее на сковороде с морковью. Как это сделать пошагово.

Куриная печень – 400-500 г

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый –2 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Масло растительное – 30 г

Соль, перец – по вкусу

1. Куриную печень промыть, просушить бумажными полотенцами и нарезать на четвертинки.

2. Лук порезать полукольцами, морковь — тонкими кружочками.

3. Сковороду разогреть, налить масло, добавить лук, морковь и обжарить до полуготовности.

4. Выложить к овощам куски печени и обжаривать, помешивая 7-8 минут.

5. Накрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и тушить печень с овощами несколько минут.