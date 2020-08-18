Девять вещей, которые никогда не выходят из моды: вы будете носить их годами

Белая футболка

Белая футболка — беспроигрышная базовая вещь, поэтому в гардеробе всегда должна быть пара штук. Отдавайте предпочтение моделям с V-образным вырезом, потому что они визуально делают фигуру чуть стройнее. Белая футболка отлично смотрится с классическими джинсами, а дополнить образ можно цепочками на шее.

Топ-майка в бельевом стиле

Бельевой стиль сдал обороты, но он не окончательно вышел из моды — и вряд ли он устареет в ближайшие годы. Хорошо сочетание шелка и кружева, хотя такие вещи и требуют сложного ухода. Можно покупать черные топы, потому что темная ткань выглядит дороже и роскошнее.

Топ-майку в бельевом стиле можно носить отдельно или сочетать с пиджаками: получается нарядно, даже если вы любите не брюки, а джинсы. Надо только надеть туфли на высоком каблуке, и вы станете элегантной леди.

Белая блузка с длинным рукавом

Осень уже не за горами, и пора присматривать блузку белого цвета с длинным рукавом. Для меня это незаменимая часть гардероба, поэтому можно купить и классический вариант, и модель с модными рюшами. Такие модели позволяют сбалансировать пропорции фигуры: несложно замаскировать слишком покатые плечи или отсутствие выдающихся изгибов в нужных местах.

Тонкий свитер нейтрального цвета

В августе понадобится тонкий свитер нейтрального цвета: выбирайте простые фасоны и минимум декора, чтобы вещь хорошо сочеталась со всеми составляющими гардероба.

Качественные джинсы

Фасон джинсов, поскольку он зависит от типа фигуры, главное, чтобы вещь была качественной, причем для результата не обязательно тратить внушительные суммы. Хорошо носится Levi’s, а если делать покупку на зарубежных сайтах по распродаже, то даже с пересылкой получится дешевле, чем в наших фирменных магазинах.

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№ 6 Белые кроссовки

Белые кроссовки можно носить с джинсами, платьями, юбками — все варианты не перечислить. Лично мне нравится комбинация «классические джинсы + белые кроссовки + белая футболка + стильный пиджак».

№ 7 Бежевые туфли на каблуках или лоферы

В идеале стоит купить и туфли на каблуках, и лоферы, но многие твердо придерживаются единственного варианта. Например, моя дочка носит только обувь на плоской подошве — ей так удобнее, а я не фанат лоферов. Ориентируйтесь на свои предпочтения, но присмотритесь к любым бежевым моделям: они делают ноги визуально длиннее.

[Лично мне лоферы не нравятся, но я вижу их на многих молодых девушках]

Лично мне лоферы не нравятся, но я вижу их на многих молодых девушках

№ 8 Стильный пиджак

У меня есть бежевый, черный и белый пиджаки, но когда я решу заменить один из них, то куплю более яркий. Что касается материала, то в 2020 г. в тренде оказалась искусственная кожа: производители утверждают, что нынешние технологии позволяют ей быть не хуже натуральной. Не знаю, насколько это правда, ведь лично я не собираюсь проверять — сохраню верность качественной ткани.

№ 9 Удобная сумка

Поскольку большая часть моей одежды нейтрального цвета, я отдала предпочтение сумке с леопардовым принтом. А главное, что она не просто дополняет слишком сдержанный образ: она удобна в повседневном использовании. Я люблю, когда все нужное под рукой, а с нынешними трендами на крошечные сумочки это недостижимо.

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