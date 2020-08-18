Вт, 18.08.2020

Дочь Валентины Легкоступовой: «Муж мамы угрожал мне, я боялась за своих детей»

Венчание Валентины Легкоступовой и Юрия Фирсова

ФОТО: Instagram

Анетта Бриль рассказала, что за пару недель до смерти мамы пыталась связаться с ней. Но каждый звонок родительнице оканчивался тем, что вмешивался Юрий Фирсов и начинал угрожать родным жены, пишет «Стархит».

Внезапная и загадочная смерть Валентины Легкоступовой обрастает все новыми подробностями. Как выяснилось, дочь артистки не могла связаться с ней в последние пару недель. Каждый раз, когда Анетта звонила матери, трубку брал Юрий Фирсов и говорил, что с Валентиной Валерьевной все нормально, а если Анетта требовала позвать родственницу, начинал угрожать.

«Я не приезжала к маме две недели, потому что Фирсов мне угрожал. У меня есть все записи. Я боялась — у меня двое детей. Когда я пришла, он был сильно пьян. Возможно, там был не только алкоголь, но и что-то еще. С его угрозами сейчас разбирается Следственный комитет. Я не имею права разглашать то, что он говорил. Когда следствие вынесет свое решение, все это всплывет», — объяснила наследница звезды в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

 
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Когда терпение Анетты иссякло, она обратилась за помощью к маминой подруге. Женщины вместе приехали на квартиру к Легкоступовой и с трудом вошли. Артистка вглядела вполне здоровой. «У нее не было ссадин, ран на лице. Ничто не свидетельствовало о том, что у нее сотрясение мозга. Единственное, что меня смутило — тело мамы было в синяках. Поскольку они оба были в состоянии опьянения, мы отвезли их в наркологичку. Уже потом выяснилось, что Фирсов в этой клинике два раза в год проходит лечение от алкоголизма», — поделилась Анетта.

Даже врачи поначалу не заподозрили у Легкоступовой сотрясение мозга. Певица вела себя довольно активно и даже пела. Однако через сутки ее состояние резко ухудшилось. В итоге выяснилось, что у артистки тяжелая черепно-мозговая травма, которая и стала впоследствии причиной комы. Спасти Валентину Валерьевну не удалось.

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По громкому делу уже ведется следствие. Анетта уверена, что к смерти ее матери так или иначе причастен Юрий Фирсов. Звездная наследница надеется, что правоохранительным органам удастся установить правду.

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