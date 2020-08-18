Шампанское и бриллианты: в Таллинне пройдет бранч Art & Gourmet. У вас есть возможность выиграть бриллиант!

Организаторы подготовили интересную программу. Тему ювелирной эстетики осветит приглашенный эксперт Дания Шакирова - один из первых в Эстонии ювелирных стилистов и основательница бренда Shadany, которая расскажет о необычных способах ношения украшений. Гурманов порадуют специальным меню бранча, составленным шеф поваром ресторана, а также специальным коктейлем, созданным специально для Art & Gourmet, и расскажут его историю.

Как прокомментировала организатор мероприятия Анна Павлова: «Мероприятие серии Art & Gourmet я создаю как поклонник мира искусства и деликатесов для всех таллинцев, желающих прикоснуться к этим сферам жизни. Темы будут разнообразные. В этот раз была выбрана тема ювелирной эстетики и бриллиантов. Мероприятие Art & Gourmet поддержал ювелирный дом Baltic Brilliant, который уже много лет создает ювелирные изделия по индивидуальному художественному подходу, работая с бриллиантами и натуральными цветными драгоценными камнями в золоте высокой пробы (18К). Ювелирный стилист Дания Шакирова обязательно покажет, как можно необычно, но эстетично сочетать бриллиантовые украшения Baltic Brilliant с повседневной бижутерией».