Психолог назвал способ, как пережить измену

Измена — это не конец жизни, это лишь конец этапа в отношениях или самим отношениям.

Но, если прямо сейчас у вас нет возможности обратиться к психологу, Шахов советует постараться избавиться от душевной боли самостоятельно.

Напишите письмо вашему обидчику. В письме, не стесняясь в выражениях, опишите все, что вы думаете и чувствуете. Особенно о том, что чувствуете. Это очень важно. Называйте все эмоции, которые переживаете. Не сдерживайте себя. Когда пишите, проживайте эмоции: во время гнева кричите (можно в подушку), бейте (опять же подушку), плачьте. При этом дышите через рот,

– советует Александр.

Психолог заверяет, что будет больно и инстинктивно, вы захотите избежать ее, подавляя эмоции. Но так вы оставляете боль внутри и она годами живет в вас. Боль нужно выплеснуть. Подавленные эмоции — причина затяжной депрессии. Плакать когда больно — это нормально, говорит эксперт.

Дальше читайте письмо вслух, пока вас это не перестанет трогать. Признаком того, что вы избавились от боли будет ощущение пустоты — эмоции "перегорели". Так и должно быть. Письмо сожгите, пусть боль сгорит в его огне. Возможно вам придется написать не одно письмо. Возможно упражнение придется сделать не один раз. Но оно работает,

– заверяет Шахов.

Только после того, как эмоции прожиты, вы сможете думать, что делать дальше.

Вы сами принимаете решение: оставаться с этим партнером или искать другого. Но чего точно не нужно делать — тащить тяжкий груз гнева и обиды в своей душе всю жизнь, заверяет психолог.