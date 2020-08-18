Элегантна в свои 72: Мэй Маск позировала на шпильках в черном платье с рюшами

Знаменитая модель и мама предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск, показала фото своего изумительного наряда, пишет Сегодня.
Еще несколько лет назад знаменитость позировала возле небольшого сада, прикасаясь к цветам рукой. Мэй Маск была одета в черное платье американского модельера Кристиана Сириано, а на ее ногах были туфли на шпильках серебристого цвета. Клатч квадратной формы и укладка волос добавили изящности ее образу.
Моя мама говорила: "Найдите время, чтобы понюхать розы". Ну, вот и я тут,
– подписала публикацию Мэй Маск.
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