Элегантна в свои 72: Мэй Маск позировала на шпильках в черном платье с рюшами

Еще несколько лет назад знаменитость позировала возле небольшого сада, прикасаясь к цветам рукой. Мэй Маск была одета в черное платье американского модельера Кристиана Сириано, а на ее ногах были туфли на шпильках серебристого цвета. Клатч квадратной формы и укладка волос добавили изящности ее образу.