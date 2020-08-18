Цвет помады и возраст: что можно, нужно и нельзя

Какие оттенки помады подходят молодым девушкам, а с какими не стоит торопиться?

Юному прекрасному лицу подойдут абсолютно все цвета и текстуры помад и блесков. Именно поэтому, собственно, все модные тенденции макияжа демонстрируются именно на молоденьких девушках. Нюансы только в индивидуальном строении губ. Для примера: при тонких губах нужно избегать матовых текстур и темных цветов помад, так как они визуально сделают губы еще тоньше, в то время как атласные текстуры (а лучше всего даже блески) придадут губам необходимый объем. Не стоит забывать, что именно в молодом возрасте начинаются активные эксперименты с цветами и текстурами помад, да и с макияжем в целом. И это хорошо, потому что только так можно к 30 годам четко понять, что лучше всего подходит именно вашей внешности.

Как с возрастом должны измениться взаимоотношения женщины и помады? Что, кому и когда выбирать?

К 30 годам поиски и эксперименты с цветом, как правило, заканчиваются: предпочтение отдается комфортным увлажняющим текстурам. Блески отходят на второй план, роскошные цвета помад (такие, как красные и бордовые) в обрамлении безупречного контура занимают лидирующие позиции. Оттенки помад nude по-прежнему сочетаются с активным макияжем глаз, но в них наблюдается больше розового пигмента, чем прежде.

К 40 годам больше внимания стоит уделять тем цветам, в которых содержится красный пигмент, то есть цвет, который имитирует прилив крови к губам (это все оттенки красного, бордового и розового). С оттенками nude и оранжевым цветом дружба должна быть сведена на «нет», так как они уже не так «освежают» лицо. Матовые, глянцевые текстуры остаются, а вот блески с мерцающими частицами уходят. Можно сказать, что в большинстве случаев они уже выглядят неуместно. Теперь даже при светлых оттенках помады губы стоит обрамлять контуром – это придаст макияжу стилистическую законченность.

К 50 годам светлые оттенки помад уже нельзя назвать хорошим выбором. В бьюти-арсенале должны остаться только те цвета, которые несут в себе жизненную энергию – то есть те, которые добавляют лицу молодости и яркости: красные и винные пигменты. Темные помады и матовые текстуры тоже лучше отложить, поскольку губы начинают терять естественный объем и любое «затемнение» зрительно ухудшит ситуацию. Так что в этом возрасте самыми актуальными можно называть глянцевые (классические) и полуматовые текстуры (самые востребованные из-за обилия питательных и ухаживающих компонентов).

Какие оттенки помады «старят», а какие, напротив, делают лицо моложе?

В молодом возрасте тяжелые глубокие темные оттенки помад (бордовый, вишневый, красно-коричневый), особенно в матовой текстуре и с четким контуром, однозначно ведут счёт не в вашу пользу. Вообще контур, то есть идеально созданное очертание губ, в молодом возрасте всегда прибавляет как минимум 5-8 лет. Единственное исключение из этого правила – красная помада, которая всегда живет по особым законам.

В возрастном макияже светлые бежевые оттенки уже не работают, не освежают лицо и, как результат, прибавляют годы. То же относится и к очень темным оттенкам, которые утяжеляют макияж, лишая его легкости и свежести. Любимые оттенки из оранжевой или светло-розовой перламутровой гаммы со временем тоже начинают смотреться инородно: они не старят, но и не добавляют лицу свежести.

Оттенки, которые хороши в любом возрасте

ФОТО: Промо

ФОТО: Промо