Три основные ошибки при ношении джинсов, которые совершают женщины

В материале zen.yandex.ru рассказывается, какие ошибки при ношении джинсов совершают многие женщины.

Слишком широкие подвороты

Если дама приобрела слишком длинные джинсы, она может исправить ситуацию при помощи подворотов. Однако этот лайфхак работает только тогда, когда укоротить брюки нужно на пару сантиметров. На обычной женщине слишком широкие подвороты смотрятся колхозно и смешно. Пусть их делают звезды стритстайла.

Аккуратные подвороты сделают образ интересным и стильным. Они не должны превышать нескольких сантиметров. Учитывайте, что обувь в этом случае должна иметь каблук или платформу. В противном случае ваши ноги будут казаться короче.

Приталенная рубашка

Трендовые джинсы – это не гарант удачного наряда. Если комбинировать их с приталенной рубашкой, вы будете выглядеть старомодно и странно. Это связано с тем, что силуэт верха уже давно устарел. Вещь стоит заменить на актуальную и модную.

В 2020 году к любым джинсам лучше выбирать свободный верх. Чудесной альтернативой станет объемная рубашка. Она может быть как однотонной, так и принтованной. Завершат образ лаконичные лодочки: подобная обувь вытянет силуэт и удлинит ноги.

Балетки

Ношение джинсов вместе с балетками – одна из самых распространенных ошибок. Эта вещь категорически не подходит к брюкам. Мало того, что плоская подошва без невысокого каблука вредит здоровью, так еще и выглядит крайне неэстетично. Ноги женщины становятся невероятно короткими, а сам аутфит – негармоничным.