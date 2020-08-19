Семь на первый взгляд безобидных вещей, которые делают только плохие родители

Шлепают по попе

В большинстве цивилизованных стран любое насилие над детьми (даже шлепки по попе и подзатыльники) запрещено на законодательном уровне. Конечно, любой маме или папе хочется, чтобы их чадо слушалось с первого раза и сразу же бежало делать, что ему говорят. Но воспитание — это не армия, и нужно понимать, что у ребенка тоже есть свои желания.

Задача хороших родителей — построить отношения таким образом, чтобы сын или дочь прислушивались к их мнению, а не просто боялись физической расправы. Ведь страх и уважение — вещи абсолютно разные. И запугивание работает только на эффекте сжатой пружины, которая когда-нибудь выстрелит так, что не поздоровится уже тебе.

Гуляют с ребенком, когда им удобно

Детей, которые с криками бегают по детской площадке после девяти вечера, разумные мамы в шутку называют «кортизольщиками». Все потому, что по нормам ребенок должен укладываться на ночной сон с семи до девяти вечера. Если этого не происходит, увеличивается допустимое время бодрствования, выделяется гормон стресса, кортизол, который помогает сорванцу продолжать активность.

Чем больше времени проходит, тем сильнее перевозбуждается нервная система, и ребенок никак не может успокоиться. Даже заснув, процессы возбуждения не останавливаются, и малыш просыпается капризным и не отдохнувшим. Но это невдомек мамам и папам, которые очень хотят погулять вечером с друзьями и никак не готовы расстаться со своим образом жизни ради спокойствия любимого чада.

Контролируют каждый шаг

Эти родители стараются быть хорошими и даже идеальными. Они знают всех друзей своего ребенка по фамилиям и адресам, а на школьном собрании выступают в качестве руководителей родительского комитета. Обычно такие мамы и папы втайне просматривают профиль своего чада в Instagram, потому что подобрали пароль и логин от всех соцсетей, а также пароль от его смартфона.

Да, они очень любят своего сына или дочь. Но их забота переходит все границы, в том числе и личные. И если в какой-то этап времени такой контроль просто надоедает, то спустя годы может обернуться ненавистью и отречением.

Навязывают мнение, что ребенок им должен

Такие родители считают, что раз они произвели ребенка на свет, значит, он будет обязан им по гроб жизни. И всеми способами пытаются напомнить об этом. Еще один вариант. Папа и мама развелись, и теперь считают, что воспитывая ребенка, они «всю жизнь положили». Но спустя годы их чадо вряд ли скажет за такое «спасибо». Скорее, как и в предыдущем примере, возненавидят за несчастное детство, в котором во всем был виноват только малыш.

Сравнивают ребенка с другими детьми

Часто от таких родителей можно услышать фразы: «А вот Петя лучше учится», «А вот Маша за это своей маме подарок подарила». Подобные неосознанные манипуляции ставят крест на самооценке и какой-либо мотивации ребенка. Психологи уверены: никогда не стоит проводить параллель между своими детьми и чужими— сравнивать нужно только с ними вчерашними. Ведь всегда найдется тот, кто будет успешнее, богаче и красивее.

Не дают самовыражаться

Часто такие родители недовольны тем, как выглядит или ведет себя их ребенок. Они сами навешивают на него ярлык «слишком медленный» или «слишком активный», самостоятельно уничтожая те качества, которые даны природой. Ведь никакие тренировки не сделают спортсмена быстрым, а ученого — усидчивым. Это качества, с которыми рождаются, и только они помогают найти свое истинное предназначение в жизни.

Запрещают высказывать свое мнение

Часто родителям удобно, когда мнение их детей совпадает с их собственным. Потому что такой ребенок не захочет делать татуировку в 16 или пойти на дискотеку. Просто потому, что так сказала мама или папа. Но развитие критического мышления — самая главная задача воспитания, ведь именно оно способно сформировать в ребенке культуру и помочь ему принимать разумные решения в дальнейшей жизни.