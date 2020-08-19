Семь фраз, которые мужчина услышит только от любовницы, а жена никогда не скажет

Двойная личная жизнь — увы, довольно частое явление. Как бы странно ни звучало, но иногда другой человек на стороне может спасти семью. Сложно принять и осознать все происходящее в отношениях, но ко всему надо подходить осмысленно и проживать ситуации вместе, все обговаривая наедине. Правда, порой любовницы могут слышать и недостоверную информацию со стороны мужчины. Но чаще всего любовница может стать идеальным психологом , о чем мужчина даже не задумывается. Как же она на него воздействует? Фразами, которые говорит. От жены он может такое и не слышать, а порой очень хочет.

Я готова выслушать тебя

Чаще всего мужчины ищут себе женщин не столько для плотских утех, сколько для жилетки, в которую можно выплакаться. Жена в таком случае не будет слушать рассказы о проблемах на работе, ведь у нее столько домашних забот и хлопот , что она не готова поддерживать статус личного психолога.

Я тебя не брошу и мне все равно, что у вас там с женой

Брак — дело непостоянное, и манипуляции с двух сторон могут привести к его расторжению. «Еще раз так сделаешь, и мы разводимся!» — то, что можно услышать от супругов, но никак не от любовницы, ведь, как правило, связь с женатым мужчиной держится на нем. Так что бросить может только сам мужчина, но никак не любовница.

Если хочешь рассказывать о семье — слушаю

Мудрая любовница знает, что семья для ее мужчины всегда будет на первом месте. Поэтому она будет с замиранием сердца слушать рассказы о жене и детях. Чем больше чувство такта она будет проявлять, тем больше доверия станет к ней у мужчины. А хочет ли жена знать о ком-то еще на стороне? Ответ на поверхности.

Ты самый сильный, мудрый и самый лучший

Любовница воспринимает мужчину, как прекрасное долгожданное явление, бесконечно его подбадривает, верит, хвалит в сексе, говорит, какой он сильный, страстный, мощный, темпераментный. Она всем своим проявлением показывает, что этот мужчина для нее безумно важен, что она скучает, считает секунды, минуты, часы и дни до встречи. Чего нельзя сказать о жене, которая уже привыкла к мужчине и часто в рутине повседневных событий забывает о комплиментах. Муж и жена существуют как само собой разумеющееся, они приелись друг другу, и это является преградой любви.

Я здесь для того, чтобы нам было хорошо

Спокойствие и эмоциональная разгрузка — важные составляющие для жизненного прогресса. Умная девушка никогда не будет напрягать своего партнера томными разговорами и жесткими скандалами. Она будет его холить и лелеять, освобождая от оков семейных драм. Через такое осознанное успокоение мужчина будет появляться дома в радости и в хорошем настроении.

Я не могу без тебя жить