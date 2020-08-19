Ср, 19.08.2020

Семь фраз, которые мужчина услышит только от любовницы, а жена никогда не скажет

Любовница. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Психолог рассказала о том, какие словесные уловки можно позаимствовать у любовниц в общении с мужчинами, пишет «Лиза».

Двойная личная жизнь — увы, довольно частое явление. Как бы странно ни звучало, но иногда другой человек на стороне может спасти семью. Сложно принять и осознать все происходящее в отношениях, но ко всему надо подходить осмысленно и проживать ситуации вместе, все обговаривая наедине. Правда, порой любовницы могут слышать и недостоверную информацию со стороны мужчины. Но чаще всего любовница может стать идеальным психологом, о чем мужчина даже не задумывается. Как же она на него воздействует? Фразами, которые говорит. От жены он может такое и не слышать, а порой очень хочет.

Я готова выслушать тебя

Чаще всего мужчины ищут себе женщин не столько для плотских утех, сколько для жилетки, в которую можно выплакаться. Жена в таком случае не будет слушать рассказы о проблемах на работе, ведь у нее столько домашних забот и хлопот, что она не готова поддерживать статус личного психолога.

Я тебя не брошу и мне все равно, что у вас там с женой

Брак — дело непостоянное, и манипуляции с двух сторон могут привести к его расторжению. «Еще раз так сделаешь, и мы разводимся!» — то, что можно услышать от супругов, но никак не от любовницы, ведь, как правило, связь с женатым мужчиной держится на нем. Так что бросить может только сам мужчина, но никак не любовница.

Если хочешь рассказывать о семье — слушаю

Мудрая любовница знает, что семья для ее мужчины всегда будет на первом месте. Поэтому она будет с замиранием сердца слушать рассказы о жене и детях. Чем больше чувство такта она будет проявлять, тем больше доверия станет к ней у мужчины. А хочет ли жена знать о ком-то еще на стороне? Ответ на поверхности.

Ты самый сильный, мудрый и самый лучший

Любовница воспринимает мужчину, как прекрасное долгожданное явление, бесконечно его подбадривает, верит, хвалит в сексе, говорит, какой он сильный, страстный, мощный, темпераментный. Она всем своим проявлением показывает, что этот мужчина для нее безумно важен, что она скучает, считает секунды, минуты, часы и дни до встречи. Чего нельзя сказать о жене, которая уже привыкла к мужчине и часто в рутине повседневных событий забывает о комплиментах. Муж и жена существуют как само собой разумеющееся, они приелись друг другу, и это является преградой любви.

Я здесь для того, чтобы нам было хорошо

Спокойствие и эмоциональная разгрузка — важные составляющие для жизненного прогресса. Умная девушка никогда не будет напрягать своего партнера томными разговорами и жесткими скандалами. Она будет его холить и лелеять, освобождая от оков семейных драм. Через такое осознанное успокоение мужчина будет появляться дома в радости и в хорошем настроении.

Я не могу без тебя жить

Любовница скажет эту фразу по-другому: «Я люблю тебя, и поэтому могу без тебя жить». Женщина, которая держит возле себя мужчину и говорит, что не может без него жить — это первый звоночек к любовной зависимости. Для мужчины это крайне плохо, ведь запретный плод всегда сладок, и если что-то запрещать, то всегда хочется это нарушать. Любовница в таком случае знает, что на вершине пьедестала всегда жена, а только потом она, поэтому если отпустить, но при этом любить, мужчина всегда найдет время для встречи.

Мне не нужны твои деньги

Зачастую мудрые любовницы не требуют денег от своего мужчины, ведь ему и так хватает финансовых проблем: семья, дети, ипотека, кредиты. В связи с этими заботами он и находит себе девушку на стороне, чтобы отвлечься от морального давления со стороны семьи. В таком случае, если еще и любовница будет капать на мозги и выпрашивать подарки, машины, квартиры, то грош цена такой любовнице. Здесь, наоборот, речь идет о понимании и доверии.

Полезные рекомендации жене

Заниматься собой, своей внешностью, уделять время своим интересам, а не растворяться в мужчине, или, наоборот, уделить время, внимание ему, уехать куда-то вдвоем, отдать всех детей бабушкам, няням и просто побыть вдвоем.

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