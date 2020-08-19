Семь фраз, которые мужчина услышит только от любовницы, а жена никогда не скажет

Психолог рассказала о том, какие словесные уловки можно позаимствовать у любовниц в общении с мужчинами, пишет «Лиза».
Двойная личная жизнь — увы, довольно частое явление. Как бы странно ни звучало, но иногда другой человек на стороне может спасти семью. Сложно принять и осознать все происходящее в отношениях, но ко всему надо подходить осмысленно и проживать ситуации вместе, все обговаривая наедине. Правда, порой любовницы могут слышать и недостоверную информацию со стороны мужчины. Но чаще всего
Я готова выслушать тебя
Чаще всего мужчины ищут себе женщин не столько для плотских утех, сколько для жилетки, в которую можно выплакаться.
Брак — дело непостоянное, и манипуляции с двух сторон могут привести к его расторжению. «Еще раз так сделаешь, и мы разводимся!» — то, что можно услышать от супругов, но никак не от любовницы, ведь, как правило, связь с женатым мужчиной держится на нем. Так что бросить может только сам мужчина, но никак не любовница.
Если хочешь рассказывать о семье — слушаю
Мудрая любовница знает, что семья для ее мужчины всегда будет на первом месте. Поэтому она будет с замиранием сердца слушать рассказы о жене и детях. Чем больше чувство такта она будет проявлять, тем больше доверия станет к ней у мужчины. А хочет ли жена знать о ком-то еще на стороне? Ответ на поверхности.
Ты самый сильный, мудрый и самый лучший
Любовница воспринимает мужчину, как прекрасное долгожданное явление, бесконечно его подбадривает, верит, хвалит в сексе, говорит, какой он сильный, страстный, мощный, темпераментный.
Я здесь для того, чтобы нам было хорошо
Спокойствие и эмоциональная разгрузка — важные составляющие для жизненного прогресса.
Я не могу без тебя жить
Любовница скажет эту фразу по-другому: «Я люблю тебя, и поэтому могу без тебя жить».
Мне не нужны твои деньги
Зачастую мудрые любовницы не требуют денег от своего мужчины, ведь ему и так хватает финансовых проблем: семья, дети, ипотека, кредиты. В связи с этими заботами
Полезные рекомендации жене
Заниматься собой, своей внешностью, уделять время своим интересам, а не растворяться в мужчине, или, наоборот, уделить время, внимание ему, уехать куда-то вдвоем, отдать всех детей бабушкам, няням и просто побыть вдвоем.