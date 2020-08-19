Никакой химчистки: как ухаживать за подушками самостоятельно

Чтобы подушки служили дольше, регулярно уделяйте им внимание. Утром давайте им немного проветриться, прежде чем заправлять постель. Если заметили неприятный запах, вынесите их на свежий воздух. После покупки изучите информацию на ярлыке — возможно, производитель советует особые меры ухода.

Большинство подушек спокойно можно положить в стиральную машинку. Общие рекомендации такие:

Перед стиркой проверьте все швы на подушке. Если есть дырки, обязательно зашейте.

Загружайте в барабан максимум две подушки за раз. Если положить их больше, плотно друг к другу, они могут недостаточно отстираться. Естественно, учитывайте размеры барабана вашей стиральной машины. Возможно, в него уместится только одна крупная вещь.

Закиньте в машину несколько шариков для стирки, чтобы подушки остались пышными. Если специальных шариков нет, возьмите лёгкие пластиковые для массажа или небольшие резиновые, с которыми играют домашние питомцы.

Используйте щадящий режим стирки и жидкое моющее средство, лучше для деликатных тканей.

Как почистить подушку из пуха

Выбейте подушку, чтобы избавиться от большей части пыли.

Выберите температуру 30 градусов. Если в вашей машинке предусмотрен отдельный режим «Пух», используйте его.

Включите дополнительное полоскание в холодной воде и отжим с максимальным количеством оборотов.

После стирки разомните комочки в подушке. Положите её на полотенце или простынь и скрутите в рулон, чтобы избавиться от лишней влаги. Затем оставьте сушиться на открытом воздухе, так чтобы подушку обдувало ветром.

Как почистить подушку из синтетики

Выберите температуру 40 градусов.

Включите отжим с максимальными оборотами.

Сушите подушку в горизонтальном положении в хорошо проветриваемом месте. Чтобы она высохла быстрее, на время обмотайте её полотенцем, оно впитает лишнюю влагу.

Как почистить подушку из латекса или пены с эффектом памяти

Пылевые клещи не заводятся в таких ортопедических подушках, но их всё равно нужно регулярно очищать. Стирать в машинке нельзя.

Снимите наволочку и постирайте её в соответствии с рекомендациями на ярлычке. Если вы его отрезали, выберите обычный цикл с горячей водой.

Пропылесосьте подушку с обеих сторон, чтобы избавиться от пыли и грязи. Если есть сушилка, положите туда изделие на 20 минут, используя режим без подогрева.

Если на подушке есть пятна, потрите их мыльным раствором, затем пройдитесь чистой влажной тряпкой. Намокшая пена легко рвётся, так что действуйте аккуратно.

Дайте подушке полностью высохнуть, прежде чем снова надеть наволочку.

Как почистить подушку из хлопка

Будьте внимательны: стирать можно только изделия с наполнителем из хлопкового (хлопчатого) волокна. Подушку из хлопковой ваты нужно отнести в химчистку.

Выберите температуру 40 градусов.

Включите отжим на низких оборотах.

Сушите в горизонтальном положении, периодически разминая наполнитель, чтобы в нём не образовались комки.

Как почистить подушку из шёлка

Установите температуру 30 градусов.

Не включайте отжим: он может повредить нежные шёлковые нити.

Сушите подушку в горизонтальном положении вдали от батареи и солнечных лучей.

Как почистить подушку из шерсти

Выберите температуру 30 градусов.

Используйте специальные стиральные средства для шерсти.

Не отжимайте подушку. Высушить её можно с помощью режима сушки или в горизонтальном положении на бельевых верёвках в тёплую и сухую погоду, но не под прямыми солнечными лучами.

Как почистить подушку из бамбука и эвкалипта

Установите температуру воды не более 40 градусов.

Включите полоскание и отжим на минимальных оборотах.

Сушите в горизонтальном положении, время от времени встряхивая и переворачивая. Это нужно, чтобы в наполнителе не образовались комки.

Как почистить подушку из морских водорослей

Выберите температуру не выше 40 градусов.

Установите отжим с низкими оборотами.

Сушите на горизонтальной поверхности.

Как почистить подушку из гречки

Подушки с гречневой лузгой и шелухой кедровых орехов внутри всегда остаются чистыми. Но если пора постирать чехол, заодно можно освежить и наполнитель.

Высыпьте содержимое чехла в отдельный тканевый мешочек. Растрясите и повесьте просушиваться на солнце.

Отряхните чехол и замочите в слабом растворе моющего средства. После стирайте как обычное постельное бельё.

Прогладьте высохший чехол, прежде чем вернуть наполнитель на место.

Как понять, что подушку пора менять

Как бы тщательно вы ни ухаживали за подушками, время от времени всё равно придётся покупать новые. Чтобы проверить, сложите изделие пополам. Если оно не расправляется и не принимает обычную форму, пора искать замену. Если у подушки появился странный запах, который не проходит даже после стирки, от неё тоже лучше избавиться.