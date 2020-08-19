Ср, 19.08.2020

Сегодня - международный день сгущенки: ТОП-5 рецептов из этого сладкого продукта

Торт со сгущенкой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Рецепты со сгущенкой всегда пользуются популярностью, ведь из нее можно приготовить простые и очень вкусные десерты. Сгущенкой обычно называют концентрированное молоко с добавлением сахара. Сгущенка является одним из любимых лакомств знакомых с детства. Ее можно есть просто с чаем, намазать на хрустящий кусочек хлеба или использовать для десерта, пишет zen.yandex.ru. А монжо приготовить сладкие торты.

Пирог со сгущенкой

Блюдо готовится быстро и просто. На вкус получается нежным и воздушным. Ключевой момент этого рецепта — вареная сгущенка.

Ингредиенты:

стакан муки

1 пачка разрыхлителя

рюмка сахара

рюмка молока

около 4 яиц

0,5 банки вареной сгущенки

50 г изюма.

Приготовление

Для начала требуется взбить яйца с 2/3 сгущенки. Лучше использовать миксер или блендер. Вручную добиться необходимого результата будет сложно.

Туда же просеять муку и добавить изюм, заранее промытый кипятком. Взбить.

Жидкое тесто вылить в форму и выпекать на небольшом огне около половины часа.

Оставшееся сгущенное молоко слегка подогреть и полить сверху готового коржа. Поставить в выключенную теплую духовку для пропитки.

Готовый пирог с вареной сгущенкой после полного остывания можно посыпать сахарной пудрой или тертым шоколадом. Все гениальное — просто!

Шоколадный пирог

Для приготовления такого блюда не требуются какие-то особые навыки. Достаточно точно следовать рецепту, дозировкам и советам, которые будут приведены ниже.

Ингредиенты:

3 яйца

щепотка соды/уксус

100 г сахара или пудры

пару ложек какао

100 г маргарина/масла

стакан кефира или ряженки

мука (такое количество, чтобы тесто стало похожим на сметану по консистенции)

сгущенное молоко (вареное).

Приготовление

Для начала потребуется тщательно взбивать сахар с яйцами.

После полного растворения можно будет добавлять растопленный сливочный маргарин или масло.

Следующий шаг — кефир. Добавляют и перемешивают.

Далее в смесь высыпают какао, гасят соду уксусом.

Мука — завершающий этап. Важно убедиться, что в тесте не осталось комочков.

Жидкое тесто разделяют визуально на 2-3 части и поочередно выпекают около 45 минут.

Остывшие коржи смазывают вареной сгущенкой и оставляют на несколько часов в прохладном месте для пропитки.

Пирог на кефире с вареной сгущенкой получается очень вкусным. В качестве крема можно использовать покупную (уже готовую) сгущенку. А можно сварить ее самостоятельно, так намного вкусней, хотя и придется потратить на ее приготовление не менее трех часов.

Пирог со сгущенкой и орехами

Что может быть лучшим дополнением к чаю, как не кусочек пирога? Предлагаем вашему вниманию простой рецепт, которые не отнимет много времени на свое приготовление.

Ингредиенты:

сметана — 1 стакан

сахар — 0,5 стакана

масло или маргарин — 1 пачка (180-200 г)

яйца — 3 штуки

ваниль — 1 пакетик

мука

какао — 1 столовая ложка

вареная сгущенка — 1 банка

орешки грецкие очищенные и измельченные — 1 стакан.

Приготовление

Соединяем сахар с яйцами и взбиваем как можно дольше.

Далее в этот состав вливаем растопленное жидкое масло/маргарин и ваниль.

После них последует и сметана. Все перемешивается.

В завершении ложится мука. Нужно добиться жидкого теста.

Разделить полученную смесь на двое и в одну из них положить какао. Перемешать.

Поочередно выпекать минут 25.

Подготавливаем сгущенку. Для этого ее стоит немного подогреть.

На остывший один корж нанести сгущенку и сверху посыпать орехами.

Далее сверху ложится второй корж и процедура повторяется.

Бока пирога также рекомендуется обмазать и присыпать орешками. Пирог с вареной сгущенкой и грецкими орехами нужно будет поставить в холодильник для пропитки на пару часиков. Приятного аппетита!

Песочный пирог со сгущенкой

С приготовлением этого пирога справится даже новичок. Песочное лакомство очень просто готовить. А главное — это занятие не отнимет много времени и не придется проводить на кухне целый день.

Ингредиенты:

200 г любого сладкого печенья

50 г сливочного маргарина

1,5 стакана вареной сгущенки

0,5 лимона

3 яйца (желтка)

пару ложек жареного арахиса

Приготовление

первым делом нужно будет растолочь печенье в мелкую крошку. Выполнить эту задачу можно вручную или с помощью блендера.

Далее взять размягченный сливочный маргарин (можно масло) и тщательно втирать в раскрошенное печенье до тех пор, пока смесь не станет более или менее однородной.

После этого берется форма и смазывается. Выкладывается своеобразный корж и равномерно распределяется по всей площади.

Отдельно подогревается сгущенка (не сильно), чтобы стала мягче. В нее добавляются желтки, измельченный арахис и сок половины лимона. Перемешивается.

Полученной смесью заливается корж и ставиться в духовку для выпекания, время которого около 30 минут.

Бисквит со сгущенкой

Бисквит — одновременно простой и сложный в приготовлении пирог. Далеко не у всех он получается пышным, высоким, без привкуса соды. В этом рецепте будут раскрыты все тайны и тонкости его успешного приготовления.

Ингредиенты:

5 средних яиц

1 стакан сахара

1 стакан муки

1,5 стакана вареной сгущенки.

Приготовление

Для начала следует сказать, что яйца должны быть с холодильника (прохладные). Они помещаются в узкую, но высокую емкость вместе с сахаром. Взбивать нужно долго и упорно. Лучше всего использовать мощный блендер. Можно делать перерывы во время взбивания, но в итоге смесь должна стать по количеству вдвое больше.

Как только пена увеличилась, можно аккуратно всыпать муку и перемешать, чтобы не осталось комков.

Вылить жидкое тесто в форму и выпекать около 40 минут.

Дождаться полного остывания, после чего разрезать корж напополам.

Середину смазать вареной сгущенкой.

На бисквитный пирог с вареной сгущенкой крем лучше всего приготовить самостоятельно, так вкусней. Купив в магазине обычную сгущенку, надо проварить ее 3 часа.

НАВЕРХ