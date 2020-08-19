Сегодня - международный день сгущенки: ТОП-5 рецептов из этого сладкого продукта

Пирог со сгущенкой

Блюдо готовится быстро и просто. На вкус получается нежным и воздушным. Ключевой момент этого рецепта — вареная сгущенка.

Ингредиенты:

стакан муки

1 пачка разрыхлителя

рюмка сахара

рюмка молока

около 4 яиц

0,5 банки вареной сгущенки

50 г изюма.

Приготовление

Для начала требуется взбить яйца с 2/3 сгущенки. Лучше использовать миксер или блендер. Вручную добиться необходимого результата будет сложно.

Туда же просеять муку и добавить изюм, заранее промытый кипятком. Взбить.

Жидкое тесто вылить в форму и выпекать на небольшом огне около половины часа.

Оставшееся сгущенное молоко слегка подогреть и полить сверху готового коржа. Поставить в выключенную теплую духовку для пропитки.

Готовый пирог с вареной сгущенкой после полного остывания можно посыпать сахарной пудрой или тертым шоколадом. Все гениальное — просто!

Шоколадный пирог

Для приготовления такого блюда не требуются какие-то особые навыки. Достаточно точно следовать рецепту, дозировкам и советам, которые будут приведены ниже.

Ингредиенты:

3 яйца

щепотка соды/уксус

100 г сахара или пудры

пару ложек какао

100 г маргарина/масла

стакан кефира или ряженки

мука (такое количество, чтобы тесто стало похожим на сметану по консистенции)

сгущенное молоко (вареное).

Приготовление

Для начала потребуется тщательно взбивать сахар с яйцами.

После полного растворения можно будет добавлять растопленный сливочный маргарин или масло.

Следующий шаг — кефир. Добавляют и перемешивают.

Далее в смесь высыпают какао, гасят соду уксусом.

Мука — завершающий этап. Важно убедиться, что в тесте не осталось комочков.

Жидкое тесто разделяют визуально на 2-3 части и поочередно выпекают около 45 минут.

Остывшие коржи смазывают вареной сгущенкой и оставляют на несколько часов в прохладном месте для пропитки.

Пирог на кефире с вареной сгущенкой получается очень вкусным. В качестве крема можно использовать покупную (уже готовую) сгущенку. А можно сварить ее самостоятельно, так намного вкусней, хотя и придется потратить на ее приготовление не менее трех часов.

Пирог со сгущенкой и орехами

Что может быть лучшим дополнением к чаю, как не кусочек пирога? Предлагаем вашему вниманию простой рецепт, которые не отнимет много времени на свое приготовление.

Ингредиенты:

сметана — 1 стакан

сахар — 0,5 стакана

масло или маргарин — 1 пачка (180-200 г)

яйца — 3 штуки

ваниль — 1 пакетик

мука

какао — 1 столовая ложка

вареная сгущенка — 1 банка

орешки грецкие очищенные и измельченные — 1 стакан.

Приготовление

Соединяем сахар с яйцами и взбиваем как можно дольше.

Далее в этот состав вливаем растопленное жидкое масло/маргарин и ваниль.

После них последует и сметана. Все перемешивается.

В завершении ложится мука. Нужно добиться жидкого теста.

Разделить полученную смесь на двое и в одну из них положить какао. Перемешать.

Поочередно выпекать минут 25.

Подготавливаем сгущенку. Для этого ее стоит немного подогреть.