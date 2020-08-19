Сегодня - международный день сгущенки: ТОП-5 рецептов из этого сладкого продукта

Рецепты со сгущенкой всегда пользуются популярностью, ведь из нее можно приготовить простые и очень вкусные десерты. Сгущенкой обычно называют концентрированное молоко с добавлением сахара. Сгущенка является одним из любимых лакомств знакомых с детства. Ее можно есть просто с чаем, намазать на хрустящий кусочек хлеба или использовать для десерта, пишет zen.yandex.ru. А монжо приготовить сладкие торты.
Пирог со сгущенкой
Блюдо готовится быстро и просто. На вкус получается нежным и воздушным. Ключевой момент этого рецепта — вареная сгущенка.
Ингредиенты:
стакан муки
1 пачка разрыхлителя
рюмка сахара
рюмка молока
около 4 яиц
0,5 банки вареной сгущенки
50 г изюма.
Приготовление
Для начала требуется взбить яйца с 2/3 сгущенки. Лучше использовать миксер или блендер. Вручную добиться необходимого результата будет сложно.
Туда же просеять муку и добавить изюм, заранее промытый кипятком. Взбить.
Жидкое тесто вылить в форму и выпекать на небольшом огне около половины часа.
Оставшееся сгущенное молоко слегка подогреть и полить сверху готового коржа. Поставить в выключенную теплую духовку для пропитки.
Готовый пирог с вареной сгущенкой после полного остывания можно посыпать сахарной пудрой или тертым шоколадом. Все гениальное — просто!
Шоколадный пирог
Для приготовления такого блюда не требуются какие-то особые навыки. Достаточно точно следовать рецепту, дозировкам и советам, которые будут приведены ниже.
Ингредиенты:
3 яйца
щепотка соды/уксус
100 г сахара или пудры
пару ложек какао
100 г маргарина/масла
стакан кефира или ряженки
мука (такое количество, чтобы тесто стало похожим на сметану по консистенции)
сгущенное молоко (вареное).
Приготовление
Для начала потребуется тщательно взбивать сахар с яйцами.
После полного растворения можно будет добавлять растопленный сливочный маргарин или масло.
Следующий шаг — кефир. Добавляют и перемешивают.
Далее в смесь высыпают какао, гасят соду уксусом.
Мука — завершающий этап. Важно убедиться, что в тесте не осталось комочков.
Жидкое тесто разделяют визуально на 2-3 части и поочередно выпекают около 45 минут.
Остывшие коржи смазывают вареной сгущенкой и оставляют на несколько часов в прохладном месте для пропитки.
Пирог на кефире с вареной сгущенкой получается очень вкусным. В качестве крема можно использовать покупную (уже готовую) сгущенку. А можно сварить ее самостоятельно, так намного вкусней, хотя и придется потратить на ее приготовление не менее трех часов.
Пирог со сгущенкой и орехами
Что может быть лучшим дополнением к чаю, как не кусочек пирога? Предлагаем вашему вниманию простой рецепт, которые не отнимет много времени на свое приготовление.
Ингредиенты:
сметана — 1 стакан
сахар — 0,5 стакана
масло или маргарин — 1 пачка (180-200 г)
яйца — 3 штуки
ваниль — 1 пакетик
мука
какао — 1 столовая ложка
вареная сгущенка — 1 банка
орешки грецкие очищенные и измельченные — 1 стакан.
Приготовление
Соединяем сахар с яйцами и взбиваем как можно дольше.
Далее в этот состав вливаем растопленное жидкое масло/маргарин и ваниль.
После них последует и сметана. Все перемешивается.
В завершении ложится мука. Нужно добиться жидкого теста.
Разделить полученную смесь на двое и в одну из них положить какао. Перемешать.
Поочередно выпекать минут 25.
Подготавливаем сгущенку. Для этого ее стоит немного подогреть.
На остывший один корж нанести сгущенку и сверху посыпать орехами.
Далее сверху ложится второй корж и процедура повторяется.
Бока пирога также рекомендуется обмазать и присыпать орешками. Пирог с вареной сгущенкой и грецкими орехами нужно будет поставить в холодильник для пропитки на пару часиков. Приятного аппетита!
Песочный пирог со сгущенкой
С приготовлением этого пирога справится даже новичок. Песочное лакомство очень просто готовить. А главное — это занятие не отнимет много времени и не придется проводить на кухне целый день.
Ингредиенты:
200 г любого сладкого печенья
50 г сливочного маргарина
1,5 стакана вареной сгущенки
0,5 лимона
3 яйца (желтка)
пару ложек жареного арахиса
Приготовление
первым делом нужно будет растолочь печенье в мелкую крошку. Выполнить эту задачу можно вручную или с помощью блендера.
Далее взять размягченный сливочный маргарин (можно масло) и тщательно втирать в раскрошенное печенье до тех пор, пока смесь не станет более или менее однородной.
После этого берется форма и смазывается. Выкладывается своеобразный корж и равномерно распределяется по всей площади.
Отдельно подогревается сгущенка (не сильно), чтобы стала мягче. В нее добавляются желтки, измельченный арахис и сок половины лимона. Перемешивается.
Полученной смесью заливается корж и ставиться в духовку для выпекания, время которого около 30 минут.
Бисквит со сгущенкой
Бисквит — одновременно простой и сложный в приготовлении пирог. Далеко не у всех он получается пышным, высоким, без привкуса соды. В этом рецепте будут раскрыты все тайны и тонкости его успешного приготовления.
Ингредиенты:
5 средних яиц
1 стакан сахара
1 стакан муки
1,5 стакана вареной сгущенки.
Приготовление
Для начала следует сказать, что яйца должны быть с холодильника (прохладные). Они помещаются в узкую, но высокую емкость вместе с сахаром. Взбивать нужно долго и упорно. Лучше всего использовать мощный блендер. Можно делать перерывы во время взбивания, но в итоге смесь должна стать по количеству вдвое больше.
Как только пена увеличилась, можно аккуратно всыпать муку и перемешать, чтобы не осталось комков.
Вылить жидкое тесто в форму и выпекать около 40 минут.
Дождаться полного остывания, после чего разрезать корж напополам.
Середину смазать вареной сгущенкой.
На бисквитный пирог с вареной сгущенкой крем лучше всего приготовить самостоятельно, так вкусней. Купив в магазине обычную сгущенку, надо проварить ее 3 часа.