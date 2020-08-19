Безработная Бондарчук заставляют вернуть деньги, потраченные на шикарную свадьбу

Вечеринка была бурной, свадьба веселой и двухдневной, поэтому понятно, что уже отнюдь не юной женщине нужно время, чтобы прийти в себя. Но спонсоры ждать не любят, пришло время отрабатывать «свадебные подгоны». И первым стало платье невесты, бренд которого регулярно отмечался и в свадебных сториз.

Учитывая, что за вечер Светлана сменила три наряда, и слухи о том, будто банкет Светлане устраивала подруга-ресторатор Дина Хабирова по бартеру, в ближайшие недели Instagram Бондарчук превратится в «свадебную лавку». Как это было в свое время у Ксении Собчак, которая подключила к своему торжеству всех возможных спонсоров.