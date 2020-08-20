Лайфхак: как пожарить мясо, чтобы потом не мыть за собой сковороду

Многие не любят мыть посуду, особенно после жарки мяса или рыбы — поверхность сковородки остаётся жирной и неприятной на ощупь. Инстаграм-блогер lets_cook.ru решила поделиться, как легко этого избежать.
Чтобы не тратить время около раковины, вам понадобится только пергамент для запекания. Положите его на поверхность сковородки, смажьте маслом и можно жарить что угодно. Пергамент не загорится, так как он легко переносит высокие температуры.
Если вы как и я ненавидите мыть посуду после готовки, особенно жирные сковородки, то вот вам лайфхак как минимизировать количество грязной посуды и не испортить себе настроение😏 мясо, рыбу можно жарить на сковороде, постелив пергамент для выпечки (смазав пергамент маслом). Это гениально!