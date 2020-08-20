Крем от морщин: как правильно выбрать средство для зрелой кожи

Морщины и складки появляются у всех. Неважно, используешь ты солнцезащитный крем или каждый день занимаешься спортом, — процесс старения не остановить. Можно только замедлить его и сгладить первые признаки. Эффективный крем от морщин — важная часть бьюти-ухода, пишет Cosmo.
Какие факторы влияют на старение кожи?
Остановить старение невозможно, но можно замедлить этот процесс. Вот наиболее распространенные причины, которые вызывают преждевременное старение.
Воздействие солнца
Согласно данным исследований, около 80% морщин появляется из-за ультрафиолетовых лучей. Продолжительное пребывание на солнце также приводит к пигментации и снижению эластичности кожи. Ультрафиолетовые лучи разрушают соединительные ткани, из-за чего кожа теряет силу и упругость.
Курение
Вредная привычка негативно влияет не только на легкие, но и на кожу. В процессе курения кровеносные сосуды сужаются, что нарушает кровоснабжение.
Наследственность
Увы, тщательный уход может не спасти от преждевременного старения. Если у твоих родителей рано появились морщинки, вероятно, тебе тоже этого не миновать. Но есть одно но — прежняя косметология не была так развита, как сейчас. А это значит, что уход за кожей твоих родителей был менее эффективным, поэтому не спеши делать выводы.
Активная мимика
Люди творческих профессий или просто очень эмоциональные люди повышают свои шансы на преждевременное старение. Хмурый взгляд, улыбка и прищуривание — все это приводит к тонким складкам на лице.
Крем против морщин — работает или нет?
Производители антивозрастной косметики обещают чуть ли не омоложение на 10 лет, но многие рекламируемые продукты на самом деле бесполезны.
По словам косметологов, эффективность кремов от морщин зависит от активных ингредиентов и их концентрации в составе. И, конечно, от частоты твоего использования — за один раз морщины не разгладятся чудесным образом.
Применять кремы от морщин нужно регулярно два раза в день (утром и перед сном).
Эффективный крем от морщин — какие ингредиенты включает?
В аптеке или магазине можно найти множество средств для ухода за возрастной кожей, но все ли они эффективны? Нет, не все. Ученые определили основные ингредиенты, которые обладают мощными антивозрастными свойствами. Проверяй свои бьюти-банки на их наличие.
Гиалуроновая кислота
Вещество природного происхождения синтезируется во многих тканях организма. Высокая концентрация гиалуроновой кислоты помогает коже удерживать влагу, сохранять упругость и эластичность. Вещество часто добавляют в антивозрастные кремы. Почему?
По мере старения синтез гиалуроновой кислоты в коже замедляется, и дерма становится более вялой и сухой. В свою очередь, средства с добавлением гиалуроновой кислоты увлажняют кожу и делают ее более гладкой.
Витамин C
Многие внешние и внутренние факторы, такие как грязь, солнце и стресс, могут повредить кожу и сделать свободные радикалы химически активными. Мощный антиоксидант борется с агрессивными свободными радикалами, насыщает кожу витаминами и защищает ее от повреждений. Витамин С используют в косметологии для лечения преждевременного старения кожи и гиперпигментации.
Однако не весь витамин С одинаковый. В исследованиях сообщается, что многие бьюти-продукты с витамином С бесполезны из-за того, что в них либо слишком небольшая концентрация активного ингредиента, либо он нестабилен из-за неправильной упаковки. Чтобы отыскать подходящий крем с витамином С стоит обратиться к косметологу. Только с ним ты сможешь выбрать состав и правильную концентрацию для своего типа кожи.
Ретинол
Ретинол — это витамин А, который используется и в медицине, и в косметологии. Ретиноиды, как известно, влияют на различные клеточные процессы вроде клеточного роста, дифференцировки и изменения клеточной поверхности. Более того ретинол снижает негативное влияние ультрафиолета, что уменьшает морщины, активизирует выработку коллагена и естественной гиалуроновой кислоты.
Поскольку ретинол может разрушаться при световом воздействии, дерматологи рекомендуют использовать его в ночном уходе.
Оксикислоты
Гидроксикислоты эффективно отшелушивают верхний слой кожи лица. Вместе с этим кислоты стимулируют рост новых клеток дермы, уменьшают сухость кожи, лечат пигментацию и справляются с угрями и постакне. По словам косметологов, антивозрастные средства с низкой концентрацией (менее 10 процентов) гидроксикислот можно использовать людям с любым типом кожи, но после консультации со специалистом.
Пептиды
Подбирай пептиды с учетом своего типа кожи. Пентапептиды стимулируют рост нового коллагена. Гексапептиды помогают разглаживать морщины. Пальмитоилолигопептид и пальмитоилтетрапептид-7 способствуют выработке коллагена и гиалуроновой кислоты, а также снижают степень УФ-повреждений и борются с воспалениями. Пептиды меди активизируют регенерацию и заживление кожи, а также повышают эластичность и упругость дермы.
Уходовый крем против морщин — как выбрать под свой тип кожи
Покупаешь крем от морщин, полагаясь на отзывы? Забудь про этот способ. Косметика и уходовые банки — это индивидуальная история. Неважно, выбираешь ты крем против морщин вокруг глаз или базовый уходовый продукт, – учитывай свой тип кожи. Всегда! Использование неподходящих продуктов может вызвать другие проблемы.
Сухая кожа
Выбирай крем для лица с высокой концентрацией питательных веществ. Особенно эффектны в уходе натуральные масла вроде миндального, масла шиповника или персикового.
Жирная кожа
Выбирай крем от морщин без масел. Они забивают поры и заставляют кожу еще активнее вырабатывать себум.
Чувствительная кожа
Для ухода за чувствительной кожей выбирай кремы против морщин с легкой активной формулой. Избегай продукты с отдушками и спиртом. Обязательно тестируй средства перед использованием.