Крем от морщин: как правильно выбрать средство для зрелой кожи

Какие факторы влияют на старение кожи?

Остановить старение невозможно, но можно замедлить этот процесс. Вот наиболее распространенные причины, которые вызывают преждевременное старение.

Воздействие солнца

Согласно данным исследований, около 80% морщин появляется из-за ультрафиолетовых лучей. Продолжительное пребывание на солнце также приводит к пигментации и снижению эластичности кожи. Ультрафиолетовые лучи разрушают соединительные ткани, из-за чего кожа теряет силу и упругость.

Курение

Вредная привычка негативно влияет не только на легкие, но и на кожу. В процессе курения кровеносные сосуды сужаются, что нарушает кровоснабжение.

Наследственность

Увы, тщательный уход может не спасти от преждевременного старения. Если у твоих родителей рано появились морщинки, вероятно, тебе тоже этого не миновать. Но есть одно но — прежняя косметология не была так развита, как сейчас. А это значит, что уход за кожей твоих родителей был менее эффективным, поэтому не спеши делать выводы.

Активная мимика

Люди творческих профессий или просто очень эмоциональные люди повышают свои шансы на преждевременное старение. Хмурый взгляд, улыбка и прищуривание — все это приводит к тонким складкам на лице.

Крем против морщин — работает или нет?

Производители антивозрастной косметики обещают чуть ли не омоложение на 10 лет, но многие рекламируемые продукты на самом деле бесполезны.

По словам косметологов, эффективность кремов от морщин зависит от активных ингредиентов и их концентрации в составе. И, конечно, от частоты твоего использования — за один раз морщины не разгладятся чудесным образом.

Применять кремы от морщин нужно регулярно два раза в день (утром и перед сном).

Эффективный крем от морщин — какие ингредиенты включает?

В аптеке или магазине можно найти множество средств для ухода за возрастной кожей, но все ли они эффективны? Нет, не все. Ученые определили основные ингредиенты, которые обладают мощными антивозрастными свойствами. Проверяй свои бьюти-банки на их наличие.

Гиалуроновая кислота

Вещество природного происхождения синтезируется во многих тканях организма. Высокая концентрация гиалуроновой кислоты помогает коже удерживать влагу, сохранять упругость и эластичность. Вещество часто добавляют в антивозрастные кремы. Почему?

По мере старения синтез гиалуроновой кислоты в коже замедляется, и дерма становится более вялой и сухой. В свою очередь, средства с добавлением гиалуроновой кислоты увлажняют кожу и делают ее более гладкой.

Витамин C

Многие внешние и внутренние факторы, такие как грязь, солнце и стресс, могут повредить кожу и сделать свободные радикалы химически активными. Мощный антиоксидант борется с агрессивными свободными радикалами, насыщает кожу витаминами и защищает ее от повреждений. Витамин С используют в косметологии для лечения преждевременного старения кожи и гиперпигментации.