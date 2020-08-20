Каким мужем будет мужчина согласно его гороскопу

Скорпион

Если вы состоите в браке с мужчиной, рожденным под знаком Скорпиона, то вы знаете, каким он может быть разным, непонятным, вспыльчивым и страстным. Вы, вероятно, попались на его симпатичную внешность и соблазнительные обещания. Внутри Скорпионов скрывается сложная эмоциональная система, понять которую можно только с годами. Он молчалив, когда дело доходит до внутренних проблем, ему также трудно просить вас о помощи, когда его что-то тревожит. В целом Скорпионы — хорошие семьянины, вам лишь следует привыкнуть к его неординарному характеру.

Стрелец

Чрезвычайно романтичен мужчина-Стрелец, и он сделает все возможное, чтобы сделать вас счастливой. Он верный мужчина, хотя его главная негативная черта — ревность. Любить Стрельца — значит найти человека с большим сердцем и душой, и вы никогда не найдете никого настолько увлеченного вами, как мужчину Стрельца. Это муж, который хвалит вас перед родителями и любит жену просто потому, что она есть.

Близнецы

Близнецы — идеальные мужья, если вы хорошо к ним относитесь. Они, как правило, становятся чрезмерно чувствительными, когда понимают, что их не уважают. Мысленно Близнецы быстро отдаляются от человека, буквально в один миг он готов перечеркнуть любые отношения, которые перестали давать ему достаточное количество кислорода. Если вы окружите Близнеца любовью и заботой, он ответит вам тем же, но стоит лишь на сантиметр пересечь эту черту, и вы навсегда его потеряете.

Рак

Если вы не видите ничего плохого в том, чтобы выбрать домашний вечер, отказавшись от мероприятия любого типа, то с Раком ваши отношения будут складываться неплохо. Они очень чувствительные, хотя безусловно любящие и трепетные партнеры. Вы всегда должны задумываться о своих словах, прежде чем произносить их вслух в его присутствии. Кто знает, что может огорчить его на этот раз. Рак — хороший парень, но вам придется иногда выталкивать его за дверь, чтобы хоть как-то поддерживать совместный досуг вне собственного дома.

Лев

Если вы женщина, которой нравится смеяться со своей половинкой до болей в животе, то найдите себе Льва, потому что никто не любит смеяться больше, чем этот мужчина. У него отличное чувство юмора и позитивный взгляд на жизнь. Приготовьтесь поддерживать его во всех начинаниях и восхищаться его способностями, иначе он отправится на поиски похвалы и обожания к соседке или секретарше на работе.

Козерог

Эти мужчины созданы для того, чтобы заботиться о вас, причем как в финансовом, так и в романтическом плане. Споры с вашим мужем-Козерогом обычно связаны с денежными проблемами, но, как верные партнеры, они находятся на верхней строчке списка лучших мужей. Временами Козерог слишком перенапрягается, и тогда вы должны будете приводить его в чувства. Но не смотря на это, Козерог всегда будет помнить про то, какой подарок вы хотели на день рождения, дату вашей свадьбы и название любимых цветов.

Рыбы