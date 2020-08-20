Все мы знаем, что представители знаков Зодиака обладают определенным характером, но мало кто вдумывается в то, что это влияние отражается во всех жизненных сферах. То, как вы проявляете себя на работе, в учебе и общении с окружающими во многом зависит от того, под каким знаком Зодиака вы родились.
Семейная жизнь не является исключением, и даже здесь можно определить, как она будет складываться, опираясь на набор характеристик вашего знака. Вы можете узнать о человеке гораздо больше, чем он может рассказать о себе сам. О том, каким мужем будет мужчина согласно его гороскопу, рассказала эксперт wday.ru.
Телец
Тельцы крепкие и верные мужья. Мужчины-Тельцы не хотят обманывать, им нравится их стабильность, и они редко решают раскачивать лодку. Вам повезет, если вы выйдете замуж за мужчину-Тельца, поскольку он будет уважать вас и ценить и ваши отношения. С ним легко разговаривать и находить компромиссы. К тому же, Тельцы проявляют спокойствие в общении, поэтому конфликты за редким случаем способны испортить брак, где мужем является Телец.
Весы
Мужчины-Весы очень открыты, очень харизматичны и привлекательны, а это значит, что другие женщины тоже будут обращать на него внимание. Он действительно хочет быть верным своей жене, но он слишком общителен, и это может стать настоящей проблемой, когда дело касается верности. Проявление ревности — одна из главных проблем для Весов. Ему трудно решать конфликты самостоятельно, он скорее постарается абстрагироваться и оставит вас наедине со своими мыслями. Он очень добр, но часто не может понять и признать ошибки в собственном поведении.
Водолей
Еще один доброжелательный знак, когда дело доходит до брака. Однако не все так просто, ведь эти мужчины — мечтатели, и иногда то, что они хотят от жизни, абсолютно не срастается с вашими представлениями. Когда мужчины-Водолеи женятся, у них есть очень четкое представление о том, чего они хотят в браке, и чаще всего то, чего они хотят, невозможно реализовать. Они также не так открыты для разговора о каких-либо семейных проблемах, поэтому они иногда остаются без внимания. Водолеи всегда хотят легкости и приключений, не важно, 20 им лет или 45.
Дева
С благими намерениями, ваш муж-Дева намерен постоянно одаривать вас своими советами. Выдержите вы это или нет — совсем другой вопрос. Дева хочет быть лучшим, но в то же время он также хочет, чтобы вы были лучшей, и кто знает, что это вообще влечет за собой? Он может захотеть, чтобы вы сохранили свою девичью фигуру, перестали тратить деньги на дорогие продукты, перешли на растительное питание или отказались от косметики. Он очень принципиальный, когда дело касается отношений. Если вы не готовы заведомо проигрывать в большей части бытовых споров, то вам будет тяжело в браке с мужчиной-Девой.
Овен
Со своим мужем-Овном вы будете хорошо защищены и финансово обеспечены, но вы не можете полагаться на то, что он останется вам верным. Овны не созданы для моногамии, и даже несмотря на то, что они стараются быть примерными семьянинами, часто Овны изменяют своим женам. Если вас это беспокоит, ваша первая линия защиты — всегда оставаться в искреннем диалоге, поскольку они открыты для переговоров.
Скорпион
Если вы состоите в браке с мужчиной, рожденным под знаком Скорпиона, то вы знаете, каким он может быть разным, непонятным, вспыльчивым и страстным. Вы, вероятно, попались на его симпатичную внешность и соблазнительные обещания. Внутри Скорпионов скрывается сложная эмоциональная система, понять которую можно только с годами. Он молчалив, когда дело доходит до внутренних проблем, ему также трудно просить вас о помощи, когда его что-то тревожит. В целом Скорпионы — хорошие семьянины, вам лишь следует привыкнуть к его неординарному характеру.
Стрелец
Чрезвычайно романтичен мужчина-Стрелец, и он сделает все возможное, чтобы сделать вас счастливой. Он верный мужчина, хотя его главная негативная черта — ревность. Любить Стрельца — значит найти человека с большим сердцем и душой, и вы никогда не найдете никого настолько увлеченного вами, как мужчину Стрельца. Это муж, который хвалит вас перед родителями и любит жену просто потому, что она есть.
Близнецы
Близнецы — идеальные мужья, если вы хорошо к ним относитесь. Они, как правило, становятся чрезмерно чувствительными, когда понимают, что их не уважают. Мысленно Близнецы быстро отдаляются от человека, буквально в один миг он готов перечеркнуть любые отношения, которые перестали давать ему достаточное количество кислорода. Если вы окружите Близнеца любовью и заботой, он ответит вам тем же, но стоит лишь на сантиметр пересечь эту черту, и вы навсегда его потеряете.
Рак
Если вы не видите ничего плохого в том, чтобы выбрать домашний вечер, отказавшись от мероприятия любого типа, то с Раком ваши отношения будут складываться неплохо. Они очень чувствительные, хотя безусловно любящие и трепетные партнеры. Вы всегда должны задумываться о своих словах, прежде чем произносить их вслух в его присутствии. Кто знает, что может огорчить его на этот раз. Рак — хороший парень, но вам придется иногда выталкивать его за дверь, чтобы хоть как-то поддерживать совместный досуг вне собственного дома.
Лев
Если вы женщина, которой нравится смеяться со своей половинкой до болей в животе, то найдите себе Льва, потому что никто не любит смеяться больше, чем этот мужчина. У него отличное чувство юмора и позитивный взгляд на жизнь. Приготовьтесь поддерживать его во всех начинаниях и восхищаться его способностями, иначе он отправится на поиски похвалы и обожания к соседке или секретарше на работе.
Козерог
Эти мужчины созданы для того, чтобы заботиться о вас, причем как в финансовом, так и в романтическом плане. Споры с вашим мужем-Козерогом обычно связаны с денежными проблемами, но, как верные партнеры, они находятся на верхней строчке списка лучших мужей. Временами Козерог слишком перенапрягается, и тогда вы должны будете приводить его в чувства. Но не смотря на это, Козерог всегда будет помнить про то, какой подарок вы хотели на день рождения, дату вашей свадьбы и название любимых цветов.
Рыбы
Муж Рыбы очень серьезно относится к своей роли и привержен идее как финансового обеспечения семьи, так и романтического партнера. Рыбы принесут вам цветы, приготовят ужин и подарят незабываемую ночь. Иногда, вам придется напоминать ему о том, что он пообещал сделать вчера, но опять забыл сделать сегодня. Если для вас беспрекословное исполнение просьб не является фундаментом брака, то Рыбы — прекрасные мужья.