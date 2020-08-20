Простой рецепт хрустящих малосольных огурцов

Хрустящие малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Чтобы закуска удалась, выбирайте правильные огурцы – средние, одинаковые по размеру, молодые и с пупырышками. Длинные и гладкие не подойдут.

Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.

Хрустящие малосольные огурцы

Время приготовления: 15 минут + время для засолки

Калорийность: 17 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг огурцов

3-4 листика вишни

3 зубчика чеснока

3 соцветия укропа

3 листа смородины

1 лист хрена

Способ приготовления

Подготовить банку емкостью 1,5 л.

Отрезать кончики у огурцов.

На дно банки положить все ингредиенты, затем огурцы, залить обычную питьевую воду.

Всыпать 50 г соли и закрыть крышкой. Настаивать один день.

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