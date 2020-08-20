Простой рецепт хрустящих малосольных огурцов

Хрустящие малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Чтобы закуска удалась, выбирайте правильные огурцы – средние, одинаковые по размеру, молодые и с пупырышками. Длинные и гладкие не подойдут.
Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.
Хрустящие малосольные огурцы
Время приготовления: 15 минут + время для засолки
Калорийность: 17 ккал на 100 г
Ингредиенты:
1 кг огурцов
3-4 листика вишни
3 зубчика чеснока
3 соцветия укропа
3 листа смородины
1 лист хрена
Способ приготовления
Подготовить банку емкостью 1,5 л.
Отрезать кончики у огурцов.
На дно банки положить все ингредиенты, затем огурцы, залить обычную питьевую воду.
Всыпать 50 г соли и закрыть крышкой. Настаивать один день.
На заметку
Листья вишни, смородины и хрена – важный ингредиент закуски. Именно они делают огурцы хрустящими и ароматными. «Букет» для засолки можно купить на рынке или в супермаркете.