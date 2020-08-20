Чт, 20.08.2020

РЕЦЕПТЫ ⟩ Эстонские сладости из черного хлеба ко Дню восстановления независимости от шеф-повара Ангелики Удекюль

Выпечка. Фото иллюстративное

ФОТО: PR Strategies

Наступающий День восстановления независимости – одна из тех символических годовщин, когда на столе стоят национальные блюда. Если традиционно черный хлеб подается на стол с салатом или мясом, то шеф-повар ресторана Wicca в Лауласмаа Ангелика Удекюлль доказывает, что сладкий солодовый хлеб является отличным ингредиентом для праздничной выпечки.

Чтобы уменьшить количество продуктов, выбрасываемых на кухне, в рецептах умело используются корочки и ломтики хлеба, который уже потерял свою свежесть – они идеально подходят для приготовления хрустящих панировочных сухарей. В этих невероятных по простоте рецептах вы найдете только те ингредиенты, которые есть в каждом доме, так что в праздник вам даже не придется спешить в магазин!

Приготовление панировочных сухарей

Чтобы приготовить панировочные сухари, подсушите ломтики хлеба на воздухе или используйте оставшиеся в шкафу корочки засохшего хлеба. При необходимости можно высушить ломтики хлеба в духовке. Затем на терке вручную натрите хлеб до мелкой крошки или измельчите в кухонном комбайне. Оставшиеся хлебные крошки можно хранить в герметичной емкости для последующего использования в качестве гарнира или украшения в различных блюдах.

Ингредиенты:

  • 500 г. печенья из ржаного хлеба Fazer
  • 130 г. сливочногомасла
  • 130 г. сахара
  • 130 г. панировочных сухарей
  • 10 г. ржаной муки
  • 140 г. яичного белка

Приготовление:

Взбейте масло с сахаром, смешайте твердые вещества и добавьте в масляную пену. Взбейте яичные белки и осторожно добавьте в тесто. Разместите тесто на бумагу для выпечки кружочками размером с монетой в два евро. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее печенье на десять минут, пока оно не приобретет красивый золотистый цвет. Подавайте горячим или холодным!

ФОТО: PR Strategies

Запеканка из яблок с панировочными сухарями из хлеба Fazer MUST (8 порций)

Ингредиенты:

Основа:

  • 75 г. сливного масла
  • 30 г. сахара
  • 20 г. коричневого сахара
  • 70 г. панировочных сухарей
  • 25 г. ржаной муки
  • 20 г. сметаны
  • Половина яйца

Начинка:

  • 300 г. яблок
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 столовая ложка сахара

Покрытие:

  • 30 г. масла
  • 30 г. коричневого сахара
  • 80 г. панировочных сухарей
  • Половина яйца

Приготовление:

Для основы порубите масло с двумя видами сахара, панировочными сухарями и мукой в рассыпчатое тесто, добавьте сметану и половину взбитого яйца. Придавите тесто на дно продолговатой формы (12×35 см) для выпечки. Яблоки почистите и нарежьте кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Затем равномерно выложите яблоки на тесто. Для покрытия измельчите масло с коричневым сахаром и панировочными сухарями, добавьте вторую половину взбитого яйца и равномерно распределите по яблокам. Выпекайте в духовке при 190 градусах примерно 30 минут. Этого количества хватит на восемь порций.

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