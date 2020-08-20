РЕЦЕПТЫ ⟩ Эстонские сладости из черного хлеба ко Дню восстановления независимости от шеф-повара Ангелики Удекюль

Наступающий День восстановления независимости – одна из тех символических годовщин, когда на столе стоят национальные блюда. Если традиционно черный хлеб подается на стол с салатом или мясом, то шеф-повар ресторана Wicca в Лауласмаа Ангелика Удекюлль доказывает, что сладкий солодовый хлеб является отличным ингредиентом для праздничной выпечки.
Чтобы уменьшить количество продуктов, выбрасываемых на кухне, в рецептах умело используются корочки и ломтики хлеба, который уже потерял свою свежесть – они идеально подходят для приготовления хрустящих панировочных сухарей. В этих невероятных по простоте рецептах вы найдете только те ингредиенты, которые есть в каждом доме, так что в праздник вам даже не придется спешить в магазин!
Приготовление панировочных сухарей
Чтобы приготовить панировочные сухари, подсушите ломтики хлеба на воздухе или используйте оставшиеся в шкафу корочки засохшего хлеба. При необходимости можно высушить ломтики хлеба в духовке. Затем на терке вручную натрите хлеб до мелкой крошки или измельчите в кухонном комбайне. Оставшиеся хлебные крошки можно хранить в герметичной емкости для последующего использования в качестве гарнира или украшения в различных блюдах.
Ингредиенты:
- 500 г. печенья из ржаного хлеба Fazer
- 130 г. сливочногомасла
- 130 г. сахара
- 130 г. панировочных сухарей
- 10 г. ржаной муки
- 140 г. яичного белка
Приготовление:
Взбейте масло с сахаром, смешайте твердые вещества и добавьте в масляную пену. Взбейте яичные белки и осторожно добавьте в тесто. Разместите тесто на бумагу для выпечки кружочками размером с монетой в два евро. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее печенье на десять минут, пока оно не приобретет красивый золотистый цвет. Подавайте горячим или холодным!
Запеканка из яблок с панировочными сухарями из хлеба Fazer MUST (8 порций)
Ингредиенты:
Основа:
- 75 г. сливного масла
- 30 г. сахара
- 20 г. коричневого сахара
- 70 г. панировочных сухарей
- 25 г. ржаной муки
- 20 г. сметаны
- Половина яйца
Начинка:
- 300 г. яблок
- 1 чайная ложка корицы
- 1 столовая ложка сахара
Покрытие:
- 30 г. масла
- 30 г. коричневого сахара
- 80 г. панировочных сухарей
- Половина яйца
Приготовление:
Для основы порубите масло с двумя видами сахара, панировочными сухарями и мукой в рассыпчатое тесто, добавьте сметану и половину взбитого яйца. Придавите тесто на дно продолговатой формы (12×35 см) для выпечки. Яблоки почистите и нарежьте кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Затем равномерно выложите яблоки на тесто. Для покрытия измельчите масло с коричневым сахаром и панировочными сухарями, добавьте вторую половину взбитого яйца и равномерно распределите по яблокам. Выпекайте в духовке при 190 градусах примерно 30 минут. Этого количества хватит на восемь порций.