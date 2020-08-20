РЕЦЕПТЫ ⟩ Эстонские сладости из черного хлеба ко Дню восстановления независимости от шеф-повара Ангелики Удекюль

Чтобы уменьшить количество продуктов, выбрасываемых на кухне, в рецептах умело используются корочки и ломтики хлеба, который уже потерял свою свежесть – они идеально подходят для приготовления хрустящих панировочных сухарей. В этих невероятных по простоте рецептах вы найдете только те ингредиенты, которые есть в каждом доме, так что в праздник вам даже не придется спешить в магазин!

Приготовление панировочных сухарей

Чтобы приготовить панировочные сухари, подсушите ломтики хлеба на воздухе или используйте оставшиеся в шкафу корочки засохшего хлеба. При необходимости можно высушить ломтики хлеба в духовке. Затем на терке вручную натрите хлеб до мелкой крошки или измельчите в кухонном комбайне. Оставшиеся хлебные крошки можно хранить в герметичной емкости для последующего использования в качестве гарнира или украшения в различных блюдах.

Ингредиенты :

500 г. печенья из ржаного хлеба Fazer

130 г. сливочногомасла

130 г. сахара

130 г. панировочных сухарей

10 г. ржаной муки

140 г. яичного белка

Приготовление :

Взбейте масло с сахаром, смешайте твердые вещества и добавьте в масляную пену. Взбейте яичные белки и осторожно добавьте в тесто. Разместите тесто на бумагу для выпечки кружочками размером с монетой в два евро. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее печенье на десять минут, пока оно не приобретет красивый золотистый цвет. Подавайте горячим или холодным!

ФОТО: PR Strategies

Запеканка из яблок с панировочными сухарями из хлеба Fazer MUST (8 порций)

Ингредиенты :

Основа:

75 г. сливного масла

30 г. сахара

20 г. коричневого сахара

70 г. панировочных сухарей

25 г. ржаной муки

20 г. сметаны

Половина яйца

Начинка:

300 г. яблок

1 чайная ложка корицы

1 столовая ложка сахара

Покрытие:

30 г. масла

30 г. коричневого сахара

80 г. панировочных сухарей

Половина яйца

Приготовление :