Что лучше: бег на дорожке и на улице

Портал Wday решил в этом разобраться вместе со специалистом — исполнительным директором Лиги содействия развитию подиатрии, тренером по оздоровительному фитнесу Ольгой Чижевской.

Международная группа исследователей, возглавляемая Джоэлом Фуллером из Университета Маккуори (Австралия), попыталась найти ответ на этот вопрос, объединив результаты 34 исследований с участием в общей сложности 468 участников.

Основной вывод: бег — это бег. И ожидать колоссальной разницы было бы неправильно. А если вы чувствуете иначе, проверьте калибровку ремня беговой дорожки.

Однако некоторые различия все-таки существуют

1. Отсутствие сопротивления воздуха (ветра)

Еще в 1996 году американские специалисты опубликовали статью, в которой сравнивали потребление энергии при беге на открытом воздухе и на беговой дорожке. Тренировка на беговой дорожке сжигала примерно на 4% меньше энергии. Однако опытным путем удалось установить, что эту разницу легко устранить увеличением наклона дорожки на 1%.

2. Стрессовая нагрузка

Частые травмы при беге — так называемые усталостные травмы. Они происходят вследствие изнашивания мышц, хрящей, сухожилий с течением времени при однотипной нагрузке. Специалисты физической медицины и реабилитации в Гарвардской медицинской школе, изучавшие различия между бегом на беговой дорожке и бегом на земле, предположили, что усталостные травмы случаются чаще, когда вы повторяете одно и то же беговое движение тысячи и тысячи раз на плоской твердой поверхности тренажера. При этом неизбежные неровности пересеченной местности при беге на улице, по грунту, асфальту или траве снижают вероятность перегрузок в одном и том же месте.

3. Отличия в биомеханике

Согласитесь, есть разница в том, совершаете ли вы пробежку на улице, ускоряясь всем телом, или ускоряется полотно беговой дорожки под вами. Специалисты отмечают, что при беге на тренажере увеличивается каденс (частота, с которой человек касается поверхности во время бега). При этом соответственно сокращается «фаза полета» и немного снижается ударная нагрузка на суставы.

4. Психологический фактор и погодные условия

Время, проведенное на свежем воздухе, особенно на природе, приносит очевидную пользу: тут и позитивный настрой, и повышение качества сна — все не перечислишь.

Не обошлось и без практических исследований, на сей раз от британских университетов Эксетера и Эссекса. Испытуемые, бегавшие в зонах зеленых насаждений, сообщали о большем чувстве благополучия, а также снижении напряжения, замешательства, гнева. Однако, вне всяких сомнений, испытания проводились в солнечные дни.

Так что плюсы беговой дорожки перевешивают лишь в том случае, когда на улице шторм, ураган и снежные заносы. Тогда тренажер минимизирует риски и позволяет не отказываться от активного образа жизни.

Риски, одинаковые для любых беговых тренировок

Что общего у свежеиспеченных марафонцев, стайеров, любителей беговой дорожки или даже интенсивной ходьбы? Их объединяет то, что все они… индивидуальны. Каждый человек имеет свой паттерн (рисунок) бега. Стопа (уникальный механизм из 31 сустава) совершает движения, определенные ее индивидуальной биомеханикой. При этом не всегда она оптимальна. Вот почему начинающим бегунам так важно предварительно протестировать особенности своего опорно-двигательного аппарата у спортивного врача или подиатра (специалист по стопе).

При наличии погрешностей врач сможет скорректировать их ортезами стопы. Важный момент: салонные или аптечные ортопедические стельки — тут не помощник. Восстановить физиологически естественное распределение нагрузки на стопу помогают индивидуальные ортезы, изготовленные под анатомические особенности конкретного человека.