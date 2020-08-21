Психосоматика: откуда берется варикоз и при чем здесь работа

Когда мы чувствуем, что делаем что-то через силу, тело пытается исчезнуть, прижаться к земле и ждать, пока обстоятельства изменятся. Поэтому вены увеличиваются чаще всего на ногах. Ко всему прочему добавляется постоянное подавление внутри себя негативных эмоций и самоубеждение себя в том, что "все хорошо",