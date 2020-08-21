Психосоматика: откуда берется варикоз и при чем здесь работа

Проблемы со здоровье напрямую связаны с психическим состоянием человека и его настроением. Этими вопросами занимается психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение заболеваний, пишет Сегодня.
Многих людей волнует варикоз, а оказывается все дело в нелюбимой работе, рассказывает психолог Елена Вайс. На свой странице в Instagram она пояснила, что необходимо сделать людям, страдающим на расширение вен.
Основными причинами возникновения варикоза являются неудовлетворенность своим делом, нереализованность и как следствие ощущение несвободы, замкнутости, говорит эксперт.
При этом Елена пояснила, почему вены увеличиваются чаще всего именно на ногах.
Когда мы чувствуем, что делаем что-то через силу, тело пытается исчезнуть, прижаться к земле и ждать, пока обстоятельства изменятся. Поэтому вены увеличиваются чаще всего на ногах. Ко всему прочему добавляется постоянное подавление внутри себя негативных эмоций и самоубеждение себя в том, что "все хорошо",
– рассказала психолог.
Но, если тело дает знак и противится, значит необходимо срочно менять род деятельности, заверяет Вайс.
Прислушайтесь к своему сердцу, вспомните свои детские увлечения и подавленные таланты – быть может, именно они подарят вам ощущение легкости и свободы, и вы перестанете прижиматься к земле, а воспарите над ней,
– подытожила эксперт.