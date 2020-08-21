Семь стоп-фраз, которые выдают несерьезность его намерений

Психолог и писатель Дмитрий Сорока составил список выражений, которые сигнализируют о том, что мужчина вас больше не любит и под венец точно не поведет. Если чувствуете, что между вами возник холодок, прислушайтесь к партнеру.

Мужчины любят зашифровывать в слова и выражения двусмысленные понятия, — считает Дмитрий. — И делают это вроде с благими намерениями — не обидеть девушку. А в итоге все приводит к ненужным надеждам, а в конечном счете — к разочарованию.

Хеппи-энда точно не будет, если вам мужчина говорит следующие фразы

«Дорогая, ты для меня слишком/чересчур хороша»

Дмитрий Сорока комментирует:

— Представьте, что вы любите «Мерседес». И вот у вас есть шанс получить этот роскошный автомобиль на всю жизнь. Но надо выполнить одно условие: любить его и бережно к нему относиться. Вы откажетесь? Вряд ли. Какой мужчина откажется от девушки, если она ему действительно нравится, лишь потому, что считает себя недостойным счастья и удовольствия быть с ней? Верно, никакой. Если говорят, что вы слишком красивая, умная и хорошая, знайте, это такой «джентльменский» способ отказа.

«Пойми, все дело не в тебе, дело во мне»

Еще одна типичная ложь. Почему-то, услышав ее, женщина еще больше привязывается к мужчине. Помните: это бравада, за которой следует желание прекратить отношения. Возможно, мужчина говорит эту фразу из лучших побуждений. Ему кажется, что таким способом он оберегает психику женщины. Любой разрыв — это всегда испытание. При расставании нужно стараться быть откровенными друг с другом.

«Сейчас я не готов к серьезным отношениям»

— Если это чистая правда, то все равно не стоит ждать, что с годами что-то изменится. Вряд ли в ближайшем будущем он поменяет мнение и станет готов к серьезным отношениям. Поверьте, когда мужчина влюблен, то он будет бояться вас потерять и ради вас запросто простится с холостяцкой жизнью.

«У меня очень много работы. Я очень занят»

— Тоже допускаю, что он может быть трудоголиком. Я сам такой. Опять же, при любой занятости мужчина всегда найдет время на любимую женщину. Я знаю примеры деловых мужчин, которые прилетали на выходные к девушке. Это не фантастика. Это норма. Если вас любят, то свернут горы и невозможное всегда станет возможным.

«У меня еще есть чувства к моей бывшей девушке»

— Этой двусмысленной фразой мужчины пользуются редко. Сильный пол обычно привык сжигать все мосты. Призрак бывшей девушки не должен возникать там, где есть место серьезным отношениям.

«Ты знаешь, я реально не знал, как тебя можно найти, а телефон твой потерял»

— Комментарии здесь излишни. Фраза, которая претендует на совершенно другое значение, чем ее содержание. «Ты мне не так интересна, и поэтому поисками тебя я и не собирался заниматься. Все, что может быть между нами, – это встречи тогда, когда мне самому захочется». Другого смысла здесь нет!

«Я тебя не достоин»

— Эта фраза завершает хит-парад двусмысленных мужских фраз. Здесь все просто: «Я с самого начала и не планировал создавать с тобой серьезные отношения». Самый легкий и простой способ расставания с девушкой.