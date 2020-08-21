«Хороший левак укрепляет брак» и еще четыре нелепых оправдания измен

«Это заложено природой»

Проведение параллели между человеческим и животным миром стало универсальным оправданием для мужской измены. В самцах эволюционно заложен постоянный поиск путей для сохранения и воспроизведения наиболее удачных признаков своего вида. Самый простой вариант в этой борьбе — передача генов максимальному количеству самок.

Но эволюционная теория устарела, а во-вторых, если и следовать ей, то нужно не просто заниматься сексом, а оставлять потомство после каждого контакта.

О женской же измене обычно говорят с позиции чувств. Женщины изменяют душой, когда им становится скучно с мужчиной, когда он не может закрыть ее потребности или не способен дать достаточно любви и внимания.

Правда в том, что и мужчины, и женщины, изменяют головой, принимая соответствующее решение. А вот причины и цели измен действительно могут кардинально отличаться.

«Все равно все изменяют»

Мамы всего мира сейчас воскликнут: «А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь?» Для людей, оправдывающих неверность принадлежностью к общности, измены — это своеобразный обряд инициации.

Очень распространенный сценарий, когда друзья мужчины подшучивают, что в их компании он один не изменял своей партнерше.

Такое оправдание — это попытка переложить ответственность со своих плеч. В нашем обществе, ориентированном на сохранение семейных ценностей, измена порицается.

Логика изменщика такова: если ты — единственный неверный человек во всем мире, все осуждающие взгляды будут устремлены на тебя. А если изменяют все, выходит, осуждающие взоры рассеиваются в толпе, и все выглядит уже не так страшно.

И да, изменяют не все, просто для справки.

«Секс на стороне укрепляет отношения»

Мы о том самом леваке, который укрепляет брак. Тогда, по логике этого оправдания, после измены ситуация должна развиваться следующим образом.

Изменщик под натиском чувства вины станет внимательнее, заботливее, начнет ценить партнера, вернется домой с раскрытыми на мир глазами. Сторона, которой изменили, может оставаться в неведении, тогда велик шанс, что ее восхитят возобновившиеся ухаживания.

Либо, если обманутая сторона догадывается об измене со стороны партнера, это станет для нее стимулом быть лучше — ухаживать за собой, уделять больше внимания второй половинке.

Психологи говорят: если в отношениях есть проблемы, их не исправит измена, рождение детей или введение других переменных. Ключ к избавлению от проблем — откровенные разговоры и формирование благоприятной почвы в виде доверия, поддержки, совместных приятных воспоминаний и, да, честности.

«Отношения — это любовь, а секс на стороне — потребности тела»

«Это был просто секс, тот человек ничего для меня не значит, а люблю я тебя». Такая попытка оправдаться — манипуляция чистой воды. Такой же манипуляцией можно назвать оправдания типа «я все равно возвращаюсь к тебе» или «измена помогла мне понять, что лучше тебя никого нет».

Предполагается, что это должно польстить партнеру, ведь среди всех остальных выбрали именно его, он лучший, он любимый.

Кстати, измена, если считать ею секс или отношения на стороне, сама по себе не является доказательством нелюбви. Человек, изменивший своему партнеру, вполне может четко разделять любовь и секс или любовь к нескольким людям одновременно.