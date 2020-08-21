«Кир Рояль»: рецепт легкого коктейля из шампанского

Коктейль "Кир Рояль" считается лучшим в мире аперитивом. Он прекрасно подходит для романтического ужина, так как основная составляющая его – шампанское, пишет Сегодня.
Другой ингредиент – "Крем де Касис" (Creme de cassis), французский черносмородиновый ликер крепостью 20-25%, который придает коктейлю сладость и пикантную ягодную нотку. Если нет возможности использовать именно этот ликер, то можно взять другой ягодный ликер, главное, чтобы он не был слишком густой.
Коктейль следует готовить непосредственно перед подачей.
Коктейль "Кир Рояль"
Время приготовления:
1 минута
Калорийность:
162 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г шампанского (брют)
- 30 г ягодного ликера
Способ приготовления:
- На дно бокала налить ягодный ликер.
- Сверху залить шампанским (оно должно быть прохладным). Перемешивать не обязательно.
Полезный совет
Готовый коктейль можно украсить ягодами, например, малиной или ежевикой.