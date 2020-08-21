«Кир Рояль»: рецепт легкого коктейля из шампанского

Другой ингредиент – "Крем де Касис" (Creme de cassis), французский черносмородиновый ликер крепостью 20-25%, который придает коктейлю сладость и пикантную ягодную нотку. Если нет возможности использовать именно этот ликер, то можно взять другой ягодный ликер, главное, чтобы он не был слишком густой.