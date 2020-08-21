55-летняя Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини

Несмотря на свой возраст, Херли замечательно выглядит и демонстрирует формы, которыми могут похвастаться далеко не все даже молодые девушки.

Каждый снимок модели в купальнике собирает рекордное количество восхищенных комментариев. Под очередным кадром, на котором Элизабет позирует в бикини, пользователи отметили, что артистка с возрастом только хорошеет.

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«Очень пикантно», «Шикарная женщина», «Ты вдохновляешь девушек», «Как можно так выглядеть в 55?», «Похорошела с возрастом», «Женщина без возраста», «Выглядишь на 27», — пишут в комментариях пользователи Сети.