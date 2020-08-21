Женский гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Конец августа распылит наши чувства: лето подходит к концу, а ведь столько нереализованных планов осталось лишь на бумаге. На этой неделе многих потянет воплотить в жизнь как можно больше инициатив, добиться успеха в важных сферах, нейтрализовать завистниц и успеть сделать то, что было запланировано на лето. Все это отлично, если правильно расставлять приоритеты: на этой неделе возможны разочарования, связанные не столько с неудачами, сколько с завышенными ожиданиями.

Женщина-Овен

Женщины-Овны могут попасть в стремительный водоворот событий, который с легкостью вскружит им голову. Поэтому астрологи советуют держать все под контролем, ну а если не получится, важно переключиться и занять позицию стороннего наблюдателя. Излишние переживания на этой неделе рискуют привести к нервному срыву и бессоннице. Чтобы выдержать повышенную нагрузку, полезно распланировать основные дела недели и успеть осуществить их до четверга.

Женщина-Телец

На этой неделе повезет женщинам-Тельцам, которых отличает дух авантюризма и желание перемен. Эта неделя является стартовой для событий, которые развернутся в ближайшие два месяца. Многое будет зависеть от личного участия: не стоит рассчитывать на счастливый случай или помощь сторонних лиц. Стремление возложить груз ответственности на кого-то другого может стать причиной сильного давления со стороны начальства или партнера. Астрологи советуют сделать личные и деловые отношения более комфортными, чтобы в будущем иметь крепкий тыл.

Женщина-Близнецы

Конец августа привлечет к женщинам-Близнецам многочисленных поклонников, чем вскружит голову: так можно отклониться от заданного курса. Важно найти баланс между личной жизнью и работой, не смешивая одно с другим. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в делах опираться на твердое мужское плечо, но не забывать и о собственных усилиях, настроившись с понедельника на успех при помощи аффирмаций. Тогда желаемое непременно начнет сбываться в самые кратчайшие сроки.

Женщина-Рак

Отсутствие негативного воздействия планет-антагонистов обещает представительницам Знака Рак легкую и спокойную неделю, когда они могут рассчитывать на успех и исполнение желаний. Особенно это касается 26 и 27 августа — в это время женщины-Раки смогут избавиться от многих страхов и комплексов, мешающих счастливой жизни. Можно расслабиться и следить за ходом событий, которые будут происходить сами собой. Самое главное — сохранять оптимистичный настрой и не упускать из внимания ценные подсказки Вселенной.

Женщина-Лев

Любые начинания на этой неделе обещают пройти удачно и принести отличный результат. Активная работа обязательно порадует Львиц важным знакомством или долгожданным известием. Но мир не бывает идеальным: есть опасность встречи с недостойными людьми, которые могут причинить вред благополучию. Астрологи советуют сохранять бдительность и не открываться людям целиком. За маской доброжелательности может скрываться завистливая и алчная личность.

Женщина-Дева