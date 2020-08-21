Женский гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Завершающая неделя августа приготовила для женщинам много интересного. Подсказки астрологов помогут разобраться во многих ситуациях и сделать правильный выбор в пользу будущего счастья, пишет Dailyhoro.
Конец августа распылит наши чувства: лето подходит к концу, а ведь столько нереализованных планов осталось лишь на бумаге. На этой неделе многих потянет воплотить в жизнь как можно больше инициатив, добиться успеха в важных сферах, нейтрализовать завистниц и успеть сделать то, что было запланировано на лето. Все это отлично, если правильно расставлять приоритеты: на этой неделе возможны разочарования, связанные не столько с неудачами, сколько с завышенными ожиданиями.
Женщина-Овен
Женщины-Овны могут попасть в стремительный водоворот событий, который с легкостью вскружит им голову. Поэтому астрологи советуют держать все под контролем, ну а если не получится, важно переключиться и занять позицию стороннего наблюдателя. Излишние переживания на этой неделе рискуют привести к нервному срыву и бессоннице. Чтобы выдержать повышенную нагрузку, полезно распланировать основные дела недели и успеть осуществить их до четверга.
Женщина-Телец
На этой неделе повезет женщинам-Тельцам, которых отличает дух авантюризма и желание перемен. Эта неделя является стартовой для событий, которые развернутся в ближайшие два месяца. Многое будет зависеть от личного участия: не стоит рассчитывать на счастливый случай или помощь сторонних лиц. Стремление возложить груз ответственности на кого-то другого может стать причиной сильного давления со стороны начальства или партнера. Астрологи советуют сделать личные и деловые отношения более комфортными, чтобы в будущем иметь крепкий тыл.
Женщина-Близнецы
Конец августа привлечет к женщинам-Близнецам многочисленных поклонников, чем вскружит голову: так можно отклониться от заданного курса. Важно найти баланс между личной жизнью и работой, не смешивая одно с другим. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в делах опираться на твердое мужское плечо, но не забывать и о собственных усилиях, настроившись с понедельника на успех при помощи аффирмаций. Тогда желаемое непременно начнет сбываться в самые кратчайшие сроки.
Женщина-Рак
Отсутствие негативного воздействия планет-антагонистов обещает представительницам Знака Рак легкую и спокойную неделю, когда они могут рассчитывать на успех и исполнение желаний. Особенно это касается 26 и 27 августа — в это время женщины-Раки смогут избавиться от многих страхов и комплексов, мешающих счастливой жизни. Можно расслабиться и следить за ходом событий, которые будут происходить сами собой. Самое главное — сохранять оптимистичный настрой и не упускать из внимания ценные подсказки Вселенной.
Женщина-Лев
Любые начинания на этой неделе обещают пройти удачно и принести отличный результат. Активная работа обязательно порадует Львиц важным знакомством или долгожданным известием. Но мир не бывает идеальным: есть опасность встречи с недостойными людьми, которые могут причинить вред благополучию. Астрологи советуют сохранять бдительность и не открываться людям целиком. За маской доброжелательности может скрываться завистливая и алчная личность.
Женщина-Дева
Необходимость укрепить финансовую базу заставит женщин-Дев действовать более смело и активно. На этой неделе можно явно ощутить, как спадают некоторые ограничения, и заметить, что обстоятельства начинают складываться более благоприятно. Но это не исключает появления новых волнений и проблем. С неприятными событиями этой недели поможет справиться легкость, мудрость и настойчивость. Именно благодаря напористости и мягкой дипломатичности можно открыть любые двери и получить любые возможности.
Женщина-Весы
В конце августа окружающие, особенно начальство и коллеги по работе, будут настойчиво склонять женщин-Весов к определенным действиям. Если возникнет расхождение во мнениях, не стоит подстраиваться под других людей и показывать свою слабость. Именно твердость в мыслях и действиях поможет преодолеть невзгоды, защитить энергетику и освободиться от давления со стороны более сильных и опытных людей. Стоит изучить свои сильные стороны и делать упор именно на них.
Женщина-Скорпион
Женщин-Скорпионов ждет светлая неделя, наполненная положительными эмоциями от приятных встреч и различных непредвиденных «сюрпризов». По словам астрологов, спадут внешние и внутренние ограничения, а значит, самое время набрать темп и начать смело решать накопившиеся вопросы. По возможности желательно отложить работу, которая вынуждает сидеть на одном месте, и заняться тем, что расширяет круг полезных и дружеских связей. Не помешает немного погрузиться в светскую жизнь, чтобы понять, какой путь развития наметить себе на осень.
Женщина-Стрелец
Наступающая неделя будет интересной и насыщенной. Если в планах провести конец августа с пользой, не стоит откладывать свои цели на потом. Именно находясь в постоянном движении, женщины-Стрельцы запустят необходимые процессы, которые помогут достичь финишной черты. Ну а чтобы желания сбывались быстрее, их нужно правильно загадывать. Единственным белым пятном этой недели может стать четверг. 27 августа стоит быть внимательнее в делах и не с чем не экспериментировать.
Женщина-Козерог
Грядут большие перемены, которые по-разному скажутся на женщинах-Козерогах. Сложнее всего будет одиноким дамам, привыкшим самостоятельно решать свои проблемы. Неприятные сюрпризы ожидаются в работе и быту. Скорее всего, досадные проблемы будут связаны с выполнением возложенных на себя обязательств либо с мелкими поломками, которые нарушат внутренний комфорт. Чтобы избежать лишней напряженности, астрологи предлагают найти дело, которое отвлечет от рутины и бытовых забот. Отличный вариант — найти новое хобби по душе.
Женщина-Водолей
Для женщин-Водолеев настала неделя экспериментов и новых эмоций. Не так давно остро чувствовалось давление конкуренции и ограниченность в возможностях продвинуть какие-то из инициатив, но сейчас тенденции заметно меняются в лучшую сторону. Поэтому астрологи советуют сосредоточиться на важных делах и проявить высокую работоспособность, чтобы оставить все долги и хвосты в старом сезоне и шагнуть с сентября в новую жизнь. Такой активный настрой намного быстрее приблизит к цели, чем обычное времяпрепровождение.
Женщина-Рыбы
Встречи, события, звонки, перемены на этой неделе будут судьбоносными. Астрологи советуют предоставить жизни свободный ход, но не уходить от решения насущных проблем. До пятницы следует спланировать и провести все важные мероприятия, оформить сделки и осуществить все то, что будет в будущем работать на перспективу. После пятницы желательно сбавить темп и заниматься только необходимыми делами, отложив крупные преобразования до следующей недели. В случае острой необходимости можно призвать на помощь близких людей и друзей.