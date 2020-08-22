11 признаков, определяющих токсичную мать

Твои отношения с матерью — одни из первых отношений в жизни, поэтому они значительно влияют на то, как ты живешь и какие отношения с окружающими строишь в дальнейшем. Хорошая новость в том, что ты можешь преодолеть очень многое, приложив к этому чуточку усилий. Для начала стоит определить, что у тебя действительно есть сложности в настоящем времени и они вызваны именно влиянием токсичной матери, пишет портал Heroine.ru.
1.Все твои цели построены так, чтобы впечатлить ее
Твое детство с токсичной мамой вполне может стать отправной точкой для появления желания получить ее одобрение, делая то, чего ты на самом деле бы не хотела. Ты совершаешь поступки с подсознательной мыслью о том, что они понравятся маме, а затем ждешь ее реакции. Это могут быть и вступительные в университет; и знакомства с кем-то, кого она уважает; и работа, которую она бы для тебя хотела. Ты постоянно проверяешь, что она знает о новых достижениях, и разочаровываешься, если твои усилия не приводят к ожидаемой реакции. Помни, что твои достижения имеют ценность, даже если мать этого не видит.
2. Ты ловишь себя на том, что ведешь себя как она
Если твое детство прошло в токсичном доме, ты наверняка клялась, что никогда не будешь вести себя так, как твои родители. Но то, как мы ведем себя во взрослом возрасте, в значительной степени зависит от наших установок в детстве. Так что неудивительно, если ты копируешь эти нездоровые признаки. Когда осознаешь, что многие твои слова и поступки напоминают токсичное поведение твоей матери, это может перерасти в панику. Однако если ты отнесешься к своим привычкам внимательно, проанализируешь их и переосмыслишь реакции, ты сможешь развить свою здоровую личность.
3. Слышишь токсичный голос матери у себя в голове
Порой слова мамы буквально звучат эхом в твоей голове, даже если вы не общались годами или наладили свои отношения, когда ты уже была взрослой. Ты совершаешь ошибку, и до тебя доносится: «Ты ничего не можешь сделать нормально!». Или ты даже сама говоришь себе об этом. С этой негативной записью, проигрывающейся снова и снова, довольно сложно работать, но все еще возможно. Просто помни, что ты имеешь право на ошибку, и это не делает тебя плохим человеком.
4. Ты думаешь о ней постоянно
Если мама была главным источником стресса в твоем детстве, тебе бы хотелось двигаться дальше и не думать о ней лишний раз. Проще сказать, чем сделать: ты регулярно вспоминаешь неприятные комментарии, которые она отпускает по поводу твоей учебы, или перебираешь громкие скандалы. Токсичная мать все еще занимает больше твоего сознания, чем ты хотела бы ей позволить. И это влияет на твои эмоции сильнее, чем думаешь.
5. Ты беспокоишься о ее настроении
Твое настроение порой колеблется в зависимости от ее ответа на вопрос «Как дела?», и ты подбираешь собственную реакцию под слова мамы. Твои границы нарушены, и ты пытаешься сдвинуть свое пространство подальше от ее плохих замечаний, а значит даешь все меньше места для себя самой
6. Токсичная мать — твой главный мотиватор
Ты выросла под крики мамы, что ты никогда ничего не достигнешь? Или что ты большое разочарование для нее? Эти суровые слова могут быть мотиватором на протяжении всего твоего обучения и последующих лет. Ты управляема ее словами, даже если они действительно помогли тебе бороться и добиться многого.
7. Ты встречаешься с человеком, похожим на нее
Ты повторяешь ту модель отношений, которая была у тебя с матерью, с многими другими людьми на протяжении всей жизни. Это кажется немного странным, однако это происходит потому, что такой тип отношений уже кажется тебе знакомым. Кроме того, порой люди заводят токсичные отношения с надеждой на то, что они, наконец, смогут добиться любви человека, занимающего центральное место в их жизни.
8. У тебя проблемы с границами
Твоя токсичная мама вполне могла повлиять на твою способность находить здоровые отношения и поддерживать их: твои границы не моделируются, так что ты изо всех сил пытаешься понять, где заканчиваешься ты и где начинается другой человек. Отовсюду кажется угроза, если у партнера другое мнение или предпочтения. Ты чересчур привязываешься либо наоборот эмоционально закрыта.
9. Ты перфекционист
Если ты очень жестко относишься к своей работе, это определенно имеет отношение к тому, как ты была воспитана, и тем плохим словам, которые застряли в твоей голове. Люди, выросшие в токсичной среде, чувствуют, что никогда не оправдывают ожиданий других и стараются быть лучшими. Но все равно не получают любви и внимания от окружающих. Они также могут быть гиперчувствительны к критике, бороться с расстройствами пищевого поведения и даже склонны к алкоголизму и наркомании. Трудно смириться с этим, осознавая, насколько сильно на это повлияла твоя мать. Но это серьезный шаг к улучшению своей жизни.
10. Из-за токсичной матери ты чувствуешь себя во всем виноватой
Неважно, что произошло в твоей жизни — ты переживаешь, что это все твоя вина. Некоторые токсичные матери обвиняют детей в том, что они разрушили их жизни. Постоянное чувство вины укореняется, и тебе может казаться, что ты абсолютно все делаешь не так и вот-вот совершишь большую ошибку.
11. Ты пытаешься всем угодить
Если ты в детстве постоянно пыталась угодить чужим желаниям, во взрослом возрасте это приобретает опасные формы. Например, ты покупаешь матери подарки, которые не можешь себе позволить. В других отношениях ты можешь отдавать все не только деньгами, но и другими ресурсами — временем и эмоциями, — считая, что только так достигнешь благосклонности.