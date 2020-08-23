Только для женщин: популярная вечеринка Woman's Club уже 4 сентября на террасе кафе Varblane

Женская гламурная вечеринка Women's Club рада пригласить всех старых и новых друзей в гости. Всех гостей ждет много интересного. По словам одного из организаторов Women's Club Людмилы Карпиковой, наше сложное время внесло коррективы практически во все сферы жизни, и Womens Club тоже был в вынужденном отпуске. “В последний раз женское мероприятие прошло накануне 8 марта. И теперь мы снова рады видеть милых дам на нашем самом женском мероприятии Эстонии. Позади полное приключений и теплых дней лето, а впереди бабье лето и золотая осень. Столько новостей накопилось, столько надо рассказать, поделиться свежими женскими сплетнями. Не упускайте шанс! Только у нас можно подсмотреть новинки осеннего модного сезона от эстонского дизайнера Перит Мууга, попробовать вкуснейшие устрицы от Kalakala ja Pojad, - раскрыла программу предстоящей веченинки Людмила. - Дорогие мамы, мы же пережили три месяца дистанционного обучения и надеемся, что это опыт нам больше не пригодится! Мы точно заслужили веселого праздника”.