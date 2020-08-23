Только для женщин: популярная вечеринка Woman's Club уже 4 сентября на террасе кафе Varblane

В пятницу, 4 сентября на террасе кафе Varblane (Харью, 6) состоится первое после долгого перерыва мероприятие Women's Club - вечер, полный сюрпризов и новых впечатлений, симбиоз мира моды, красоты и гастрономии. Двери открываются в 20.00.
Женская гламурная вечеринка Women's Club рада пригласить всех старых и новых друзей в гости. Всех гостей ждет много интересного. По словам одного из организаторов Women's Club Людмилы Карпиковой, наше сложное время внесло коррективы практически во все сферы жизни, и Womens Club тоже был в вынужденном отпуске. “В последний раз женское мероприятие прошло накануне 8 марта. И теперь мы снова рады видеть милых дам на нашем самом женском мероприятии Эстонии. Позади полное приключений и теплых дней лето, а впереди бабье лето и золотая осень. Столько новостей накопилось, столько надо рассказать, поделиться свежими женскими сплетнями. Не упускайте шанс! Только у нас можно подсмотреть новинки осеннего модного сезона от эстонского дизайнера Перит Мууга, попробовать вкуснейшие устрицы от Kalakala ja Pojad, - раскрыла программу предстоящей веченинки Людмила. - Дорогие мамы, мы же пережили три месяца дистанционного обучения и надеемся, что это опыт нам больше не пригодится! Мы точно заслужили веселого праздника”.
Соорганизатор вечеринки Кятлин Рохилайд-Альясте добавила, что все посетительницы Women's Club всегда получают подарки. «Мы любим наших гостей, всегда хотим порадовать наших женщин полезными и эксклюзивными подарками. И это ещё не всё. Ведущим нашего долгожданного праздника станет неподражаемый Юхан Круль, а запечатлеть прекрасные моменты праздника поможет светский фотограф Эрленд Штауб. До встречи 4 сентября в Varblane".
Билеты можно приобрести в Piletilevi. Оставьте мужчин дома и приходите на вечернику Women's Club! Вход, как обычно, только для женщин.