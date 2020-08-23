Названо имя победительницы конкурса красоты «Миссис Россия-2020»

Уже более 20 лет фестиваль «Миссис Россия» проводится организацией «Планета Женщин» под руководством Аллы Маркиной. Главная особенность конкурса заключается в том, что в нем могут участвовать только замужние россиянки. Также необходимо наличие хотя бы одного ребенка.

В этом году финал конкурса прошел в Москве концертном зале «Астория». Ведущим мероприятия стал певец Павел Паскаль. В начале праздничного торжества состоялся показ вечерних платьев от претенденток на корону. Позже к участницам присоединились победительницы фонда «Планета Женщин». Также на сцене выступили звезды российского шоу-бизнеса.

Победительницей конкурса красоты стала многодетная мама из Нижнего Новгорода, 37-летняя Дарья Иванова. Она воспитывает троих детей. «С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — поделилась Дарья в личном блоге.

В номинации «Миссис Россия Globe» победила руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова. Она представит Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.