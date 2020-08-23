Названо имя победительницы конкурса красоты «Миссис Россия-2020»

Вчера состоялся финал конкурса красоты «Миссис Россия-2020». За титул боролись жены и мамы в возрасте от 28 до 53 лет. В этом году в мероприятии приняли участие 35 претенденток на главную корону из разных уголков страны, пишет «Cтархит».
Уже более 20 лет фестиваль «Миссис Россия» проводится организацией «Планета Женщин» под руководством Аллы Маркиной. Главная особенность конкурса заключается в том, что в нем могут участвовать только замужние россиянки. Также необходимо наличие хотя бы одного ребенка.
В этом году финал конкурса прошел в Москве концертном зале «Астория». Ведущим мероприятия стал певец Павел Паскаль. В начале праздничного торжества состоялся показ вечерних платьев от претенденток на корону. Позже к участницам присоединились победительницы фонда «Планета Женщин». Также на сцене выступили звезды российского шоу-бизнеса.
Победительницей конкурса красоты стала многодетная мама из Нижнего Новгорода, 37-летняя Дарья Иванова. Она воспитывает троих детей. «С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — поделилась Дарья в личном блоге.
В номинации «Миссис Россия Globe» победила руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова. Она представит Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.
Обладательницей титула «Миссис Россия-2020» в номинации Гран-при стала жительница Подмосковья Александра Черная. Она занимается производством собственного бренда одежды с подогревом.