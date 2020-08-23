Почему бритье ног и подмышек - вредно? Дерматолог объясняет и дает альтернативу

Бриться или нет — дело каждого. Никто не вправе вам навязывать какие-то правила и считать недостатком то, что естественно. Сегодня многие звезды поддерживают бодипозитив, Эмили Ратаковски не бреет подмышки, а Adidas снимает рекламные кампании с моделью, которая не бреет ноги. Мы разные и это нормально. В этой статье мы не собираемся говорить об эстетике и стереотипах. Нам интересно, как влияет отказ от бритвы на нашу кожу. На наши вопросы ответила российский врач-дерматолог, косметолог клиники Remedy Lab, Мария Бондарева.
Если вы боитесь, что после отказа от бритвы волосы будут расти быстрее или гуще — не беспокойтесь. Это миф. Бритье никак не влияет на толщину, цвет или скорость роста волос на теле. Текстура волос задана генетикой, ее не возможно изменить ни бритвой, ни уходом. Если вы замечаете, что сразу после того, как вы перестали бриться, волосы колючие и жесткие — это лишь результат предыдущего бритья. Кончики волос притупились и срезались лезвием, дайте им время восстановиться и жесткость уйдет. Отказ от бритвы не делает ваши волосы толще или темнее. Структура волос задается генетикой и изменить ее невозможно.
Как ухаживать
У небритого тела есть существенный минус — волосы мешают нормально ухаживать за кожей. Впитать крем на абсолютно гладкую кожу не составляет проблем, а на кожу с волосками — сложнее. Но это не повод бежать за станком! Чтобы хорошо увлажнять кожу, достаточно поменять уходовые средства. Используйте вместо густых мазей и плотных кремов лосьоны и гелевые сыворотки. Они легче и быстрее впитываются и не остаются жирным слоем на волосах. Кстати, про жирность. Масла, несмотря на свою консистенцию, отлично ухаживают и за кожей, и за волосами. Но лучше выбирайте сухие косметические масла, вместо натуральных. Если вы не бреете подмышки, выбирайте антиперспиранты с гелевой текстурой или дезодоранты-спреи.
Бритье отшелушивает, удаляя мертвые клетки каждый раз, когда бритва скользит по поверхности кожи. Когда вы перестаете бриться, у вас накапливается слой кожи в верхней части эпидермиса, что, в свою очередь, тоже мешает впитыванию кремов и вызывает шелушение. Чтобы избежать этих проблем, чаще скрабируйте кожу или выбирайте более жесткие мочалки. Не забывайте увлажнять кожу и наносить крем сразу после душа или ванны, пока кожа еще влажная и быстрее впитывает уходовые средства.
А как же запах?
Наличие или отсутствие волос в подмышках никак не влияет на запах пота. Дело в том, что запах взывают не волосы и даже не сам пот. За «ароматы» ответственны бактерии, которые присутствуют на нашей коже и питаются потовыми выделениями. Достаточно просто протирать подмышки антибактериальными салфетками и чаще мыть, чтобы не было запаха пота.
Запах пота из подмышек никак не зависит от наличия или отсутствия на них волос.
И тут небритые подмышки даже выигрывают: если побритую поверхность нельзя обрабатывать средствами, содержащими спирт, с кожей, на которой естественно растут волосы ничего не случится. Вы даже можете помыться обычным мылом и не бояться, что случится раздражение.
Единственное, вам придется отказаться от антиперспирантов в стиках — их слишком густая текстура ложится на волосы плотным слоем и размазывается по одежде. Выбирайте дезодоранты спреи или антиперспиранты с гелевой консистенцией. И проблем не будет: ни с запахом, ни с потливостью.
Преимущества отказа
Если честно, ваша кожа только выиграет, если вы перестанете ежедневно скользить по ней станком. Вы забудете о вросших волосках, раздражении и красных точках по всему телу. они появляются из-за микроскопических трещины на коже, которые мы сами создаем, касаясь нежной кожи стальным лезвием. Представьте, что мы наносим химический крем на рану — то же самое мы делаем, нанося пену для бритья и различные кремы после.
В идеале после бритья нужно оставить кожу в покое, но мы вынуждены натягивать узкие джинсы, стринги и другое белье, которое начинает натирать и вызывать потливость. Результат — прыщи на месте бритья, вросшие волоски, удаление которых оставляет на коже темные пятна.
Альтернатива
Если вы все же предпочитаете удалять волосы с тела — выбирайте ваксинг или шугаринг. Во‑первых, они не оставляют микропорезы, во вторых неплохо отшелушивают кожу. В отличие от бритья станком, вам не придётся возиться с нежелательными волосками каждые два дня, а отросшие через две недели волосы будут мягче.
Но даже после воска не торопитесь наносить на кожу кремы и лосьоны. Отшелушенная кожа должна восстановиться.