Почему бритье ног и подмышек - вредно? Дерматолог объясняет и дает альтернативу

Бриться или нет — дело каждого. Никто не вправе вам навязывать какие-то правила и считать недостатком то, что естественно. Сегодня многие звезды поддерживают бодипозитив, Эмили Ратаковски не бреет подмышки, а Adidas снимает рекламные кампании с моделью, которая не бреет ноги. Мы разные и это нормально. В этой статье мы не собираемся говорить об эстетике и стереотипах. Нам интересно, как влияет отказ от бритвы на нашу кожу. На наши вопросы ответила российский врач-дерматолог, косметолог клиники Remedy Lab, Мария Бондарева.

Несмотря на утомительный процесс, у бритья есть свои преимущества — отшелушивание и идеально гладкая кожа. На обратной стороне медали: рутина, вросшие волоски и раздражение. Итак, что вы должны знать, если вы решили отказаться от бритвенного станка?

Толщина и густота

Если вы боитесь, что после отказа от бритвы волосы будут расти быстрее или гуще — не беспокойтесь. Это миф. Бритье никак не влияет на толщину, цвет или скорость роста волос на теле. Текстура волос задана генетикой, ее не возможно изменить ни бритвой, ни уходом. Если вы замечаете, что сразу после того, как вы перестали бриться, волосы колючие и жесткие — это лишь результат предыдущего бритья. Кончики волос притупились и срезались лезвием, дайте им время восстановиться и жесткость уйдет. Отказ от бритвы не делает ваши волосы толще или темнее. Структура волос задается генетикой и изменить ее невозможно.

Как ухаживать

У небритого тела есть существенный минус — волосы мешают нормально ухаживать за кожей. Впитать крем на абсолютно гладкую кожу не составляет проблем, а на кожу с волосками — сложнее. Но это не повод бежать за станком! Чтобы хорошо увлажнять кожу, достаточно поменять уходовые средства. Используйте вместо густых мазей и плотных кремов лосьоны и гелевые сыворотки. Они легче и быстрее впитываются и не остаются жирным слоем на волосах. Кстати, про жирность. Масла, несмотря на свою консистенцию, отлично ухаживают и за кожей, и за волосами. Но лучше выбирайте сухие косметические масла, вместо натуральных. Если вы не бреете подмышки, выбирайте антиперспиранты с гелевой текстурой или дезодоранты-спреи.

Бритье отшелушивает, удаляя мертвые клетки каждый раз, когда бритва скользит по поверхности кожи. Когда вы перестаете бриться, у вас накапливается слой кожи в верхней части эпидермиса, что, в свою очередь, тоже мешает впитыванию кремов и вызывает шелушение. Чтобы избежать этих проблем, чаще скрабируйте кожу или выбирайте более жесткие мочалки. Не забывайте увлажнять кожу и наносить крем сразу после душа или ванны, пока кожа еще влажная и быстрее впитывает уходовые средства.

А как же запах?