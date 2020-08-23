ФОТО ⟩ Макияж - позавчерашний тренд! Российские знаменитости публикуют снимки без грамма косметики

Российские звезды подхватили мировой тренд на естественность. Одна за другой они публикуют в личных блогах снимки без макияжа в повседневной обстановке, пишет teleprogramma.pro.
В условиях пандемии стало понятно, что по большому счету известности мало отличаются от обычных смертных, чем немало порадовали своих почитателей.
Не постеснялась показать себя без макияжа 38-летняя топ-модель Наталья Водянова, проехавшаяся на кабриолете в соломенной шляпе и полупрозрачных солнезащитных очках.
Впечатлила лучезарной улыбкой и 47-летняя Юлия Высоцкая, тоже отказавшаяся от макияжа. Кстати, во время фотосессий актриса всегда использует помаду и тени в минимальных количествах, она уверена, что так женщина смотрится на фото моложе.
37-летняя Юлия Ковальчук тоже в последнее время обходится без визажа и причесок, если не выходит в свет. В личном блоге она обнародовала снимки, на которых она отдыхает в саду и выглядит абсолютно натурально.
«Самое ценное в этих фотографиях – моя внутренняя гармония. К черту все эти «должен», «обязан», «так правильно», «здесь нужно быть» или «ему улыбнуться». Счастливо живу без этого и вам советую. Необъяснимая легкость появляется. А фото делала мамуля, пока дедушка катал внучку, ну кайф же», - отметила Юлия.