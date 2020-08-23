ТОП-5 предметов, привлекающих негативную энергетику в дом

Все, что нас окружает, напитано энергией. Она может быть как положительной, так и негативной. Какие предметы стоит сразу отнести на помойку, чтобы улучшить домашнюю атмосферу, сообщает Lisa.

5. Пустые бутылки

Согласно поверью, пустая тара приносит в дом нищету. Плюс ко всему, бутылки зачастую только лишь захламляют кладовку, балкон или антресоли. Но часто ли вы ими пользуетесь? Избавьтесь от них, и сами не заметите, как в кошелек станет немного пухлее. Кроме того, можно немного заработать, сдав пустую тару в пункт приема.

4. Фото с дефектами

Старые снимки, сделанные на пленочный фотоаппарат, могут получиться неудачно. Например, в области изображения вас или ваших близких могло проявиться пятно, или изображение размазалось. Вреда от таких фотографий, хранящихся в альбоме не будет. Но не стоит вешать их на стены и ставить в рамки — можно привлечь болезни и несчастья.

3. Сломанные часы

Часы — символ времени. Нельзя, чтобы в доме находился циферблат с застывшими стрелками — так вы привлечете застой в жизни. Считается очень плохой приметой, если часы встали прямо на ваших глазах. От такого предмета стоит избавиться на следующий день, предварительно оставив в воде на ночь. Эзотерики рекомендует не смотреть и не запоминать время, указанное на них — ни к чему хорошему это не приведет.

2. Битая посуда

Надколотая и треснутая посуда влияет на отношения в семье. Не успеете оглянуться, как начнете ссориться с любимыми и близкими, если вовремя не избавитесь от испорченных предметов обихода.

1. Разбитое зеркало и стекло

Зеркала издревле считаются проводником в потусторонний мир. Если в доме есть зеркала или стеклянные предметы даже с небольшими сколами, срочно избавьтесь от них. Поврежденные поверхности из этого материала привлекают в дом несчастья и сами по себе являются символами разрушения.