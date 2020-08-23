Филе индейки с молодыми овощами по рецепту Юлии Высоцкой

Рецепт простой и в то же время необычный.
Ингредиенты:
филе индейки — 500 г
лук белый — 1 шт.
фасоль зеленая стручковая — 150 г
редис — 1 пучок
морковь молодая — 5 шт.
кабачки молодые — 1 шт.
укроп свежий — 5 веточек
мед жидкий — 1 ст. л.
соль — по вкусу
перец черный свежемолотый — по вкусу
оливковое масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
1. Филе индейки нарезать средними кубиками.
2. Почистить морковь и нарезать кружочками толщиной 5 мм. Редиску разрезать пополам. Лук нарезать тонкими полукольцами.
3. Вскипятить в кастрюле воду. Положить морковь и варить 5 минут. Добавить редис и стручковую фасоль, готовить еще 5 минут. Откинуть овощи на дуршлаг.
4. В большой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить кубики индейки до золотистого цвета.
5. Добавить лук и готовить 3–5 минут.
6. Положить в сковороду отварные овощи, а также нарезанный тонким ломтиками кабачок, добавить мед, посолить, поперчить и жарить еще 5 минут. Мелко нарезать укроп и посыпать им готовое блюдо.
7. Готовое блюдо переложить на тарелки, посыпать измельченным укропом и подавать с кусочком белого ароматного хлеба.
Приятного аппетита!