Филе индейки с молодыми овощами по рецепту Юлии Высоцкой

Рецепт простой и в то же время необычный.

Ингредиенты:

филе индейки — 500 г

лук белый — 1 шт.

фасоль зеленая стручковая — 150 г

редис — 1 пучок

морковь молодая — 5 шт.

кабачки молодые — 1 шт.

укроп свежий — 5 веточек

мед жидкий — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

оливковое масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

1. Филе индейки нарезать средними кубиками.

2. Почистить морковь и нарезать кружочками толщиной 5 мм. Редиску разрезать пополам. Лук нарезать тонкими полукольцами.

3. Вскипятить в кастрюле воду. Положить морковь и варить 5 минут. Добавить редис и стручковую фасоль, готовить еще 5 минут. Откинуть овощи на дуршлаг.

4. В большой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить кубики индейки до золотистого цвета.

5. Добавить лук и готовить 3–5 минут.

6. Положить в сковороду отварные овощи, а также нарезанный тонким ломтиками кабачок, добавить мед, посолить, поперчить и жарить еще 5 минут. Мелко нарезать укроп и посыпать им готовое блюдо.

7. Готовое блюдо переложить на тарелки, посыпать измельченным укропом и подавать с кусочком белого ароматного хлеба.