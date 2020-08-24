Как приготовить маринованные грибы: ТОП-5 рецептов на зиму

Маслята, маринованные с горчицей

Время приготовления: 3 часа

Ингредиенты:

10 л кастрюля маслят

7-8 лавровых листов

5-7 зонтиков укропа

15-20 горошин черного перца

5-7 горошин душистого перца

3-5 гвоздики

маленькая горсть зерен горчицы

2 ст.л. нейодированной соли

1 ст.л. без горки сахара

100 г уксуса 9%

Способ приготовления

Маслята очистите от травы и земли, тщательно промойте, не снимая кожицу со шляпок. Если грибы мелкие, их можно выложить в кастрюлю целиком, если крупные или средние, их необходимо порезать.

Наполните кастрюлю водой доверху и доведите до кипения. По мере уваривания грибов можно добавлять еще воды, при этом не забывая постоянно снимать пену.

Варите маслята в течение 40-45 минут, после чего добавьте специи – лавровые листы, укроп, перец, гвоздику, сухую горчицу в зернах, соль, сахар и уксус. Соль и сахар можно добавить по вкусу, однако маринад должен получиться немного пересоленным. После того как специи добавлены, варите грибы еще 15 минут и убавьте огонь до минимума.

В это время подготовьте стерилизованные банки и половник. Постоянно помешивая грибы, половником разлейте содержимое по банкам и сразу закатайте их крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом.

Банки с маслятами, приготовленные по этому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.

Маринованные грибы вешенки

Маринованные грибы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

500 г свежих вешенок

200 мл воды

50 мл растительное масло

4-5 шт. зубчиков чеснока

2 ст.л. яблочного или столового уксуса

3 шт. гвоздики

4-5 шт. горошин душистого перца

1-2 шт. лаврового листа

1 ч.л. зерен кориандра

1 ч.л. сахара

1-2 ч.л. морской соли

1 репчатый лук

Способ приготовления

Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями.

В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи.

Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут.

Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам.

В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут.

Добавить нарезанный лук и перемешать.

Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.

Маринованные белые грибы

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

3-4 кг белых грибов

Уксус 9%

1/2 ч. л. семян горчицы

2-3 бутона гвоздики

5-7 шт. черного перца горошком

2 лавровых листа

Соль

Сахар

Способ приготовления

Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте.

Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа.

Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей.

Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой.