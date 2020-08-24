Как приготовить маринованные грибы: ТОП-5 рецептов на зиму

Хотите приготовить маринованные грибы на зиму? В этом нет ничего сложного, главное – собрать или купить безопасные грибы.
Мариновать можно белые грибы, лисички, маслята, вешенки и опята. Специи и пряности следует брать целые и как можно более свежие, а уксус – лучше натуральный винный, а не эссенцию.
Маслята, маринованные с горчицей
Время приготовления: 3 часа
Ингредиенты:
10 л кастрюля маслят
7-8 лавровых листов
5-7 зонтиков укропа
15-20 горошин черного перца
5-7 горошин душистого перца
3-5 гвоздики
маленькая горсть зерен горчицы
2 ст.л. нейодированной соли
1 ст.л. без горки сахара
100 г уксуса 9%
Способ приготовления
Маслята очистите от травы и земли, тщательно промойте, не снимая кожицу со шляпок. Если грибы мелкие, их можно выложить в кастрюлю целиком, если крупные или средние, их необходимо порезать.
Наполните кастрюлю водой доверху и доведите до кипения. По мере уваривания грибов можно добавлять еще воды, при этом не забывая постоянно снимать пену.
Варите маслята в течение 40-45 минут, после чего добавьте специи – лавровые листы, укроп, перец, гвоздику, сухую горчицу в зернах, соль, сахар и уксус. Соль и сахар можно добавить по вкусу, однако маринад должен получиться немного пересоленным. После того как специи добавлены, варите грибы еще 15 минут и убавьте огонь до минимума.
В это время подготовьте стерилизованные банки и половник. Постоянно помешивая грибы, половником разлейте содержимое по банкам и сразу закатайте их крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом.
Банки с маслятами, приготовленные по этому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.
Маринованные грибы вешенки
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
500 г свежих вешенок
200 мл воды
50 мл растительное масло
4-5 шт. зубчиков чеснока
2 ст.л. яблочного или столового уксуса
3 шт. гвоздики
4-5 шт. горошин душистого перца
1-2 шт. лаврового листа
1 ч.л. зерен кориандра
1 ч.л. сахара
1-2 ч.л. морской соли
1 репчатый лук
Способ приготовления
Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями.
В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи.
Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут.
Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам.
В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут.
Добавить нарезанный лук и перемешать.
Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.
Маринованные белые грибы
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
3-4 кг белых грибов
Уксус 9%
1/2 ч. л. семян горчицы
2-3 бутона гвоздики
5-7 шт. черного перца горошком
2 лавровых листа
Соль
Сахар
Способ приготовления
Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте.
Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа.
Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей.
Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой.
Сварите маринад из специй, воды, соли и сахара. Из расчета на 1 литр воды нужно взять по 1 ст.л. сахара и соли.
Добавьте в маринад грибы и проварите 5-7 минут. Добавьте уксус (на 1 л – 2 ст. ложки). Перемешайте.
С помощью шумовки разложите грибы по стерилизованным банкам. Залейте маринадом до верха.
Закатайте прокипяченными крышками и остудите. Храните в холодильнике.
Маринованные опята
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
2-3 кг опят
1 л воды
1 ч. л. сахара
1 ст. л. соли
3 ст. ложки 9% уксуса
5-7 горошин черного перца
2-3 лавровых листа
1-2 зонтика укропа
Способ приготовления
Грибы опята перебрать по размеру и взять только маленькие. Ножки отрезать на половину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних грибочков.
Опята хорошо промыть дать воде стечь. Еще раз промыть.
Выложить в кастрюлю опята и залить холодной водой и дождаться закипания.
После того как опята закипят, слить воду, промыть грибы.
Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавить 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса.
Выловить шумовкой и переложить опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли.
Закупорить крышками и дать остыть в тепле.
Маринованные лисички
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
3 кг лисичек
1 л воды
1 ст. л. соли
1 ч. л. сахара
1 щепотка семян укропа
5-6 горошин душистого перца
3 ст. л. уксуса 9%
Способ приготовления
Свежие собранные лисички перебрать.
Очистить и хорошо промыть.
Сложить в кастрюлю, залить водой и варить, после закипания 20-25 минут (пока грибы не осядут на дно).
Откинуть на сито грибы.
Сложить грибы в чистую кастрюлю и залить литром чистой воды. Добавить соль, сахар и специи.
Варить в маринаде 10-12 минут, добавить уксус.
Разложить по банкам грибы шумовкой.
Залить маринадом и закатать крышками.
Остудить при комнатной температуре. Хранить в холоде. Через месяц лисички можно открывать.
Как избежать отравления грибами
Эксперты советуют вообще не собирать грибы в лесу, а покупать в магазинах. Если же вы все-таки принесли корзинку из леса, во время приготовления необходимо соблюдать несколько условий: перебрать урожай в сухом виде, затем отварить в течение 20 минут в подсоленной воде, промыть холодной и дальше готовить на свой вкус. И ни в коем случае не давать этот продукт пожилым людям и детям.