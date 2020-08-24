ХОРОШИЕ САПОГИ, НАДО БРАТЬ! ⟩ Шесть модных образов в фильме «Служебный роман», которые сейчас тоже в тренде

Костюм-двойка

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В фильме этот образ выступал разделительной стеной между внутренней чувственной натурой Людмилы Прокофьевны и внешней «Мымрой». Но если закрыть глаза на прическу и намеренно неудачно подобранные очки, сам коричневый костюм с пиджаком и юбкой вполне себе неплох. В качестве базы под него мы советуем подобрать легкую блузу или топ из шелка, атласа или вискозы с V-образным вырезом.

Жакет лучше не застегивать, либо подобрать правильный размер, чтобы в застегнутом виде он не выглядел куцым (как в образе героини). Что касается юбки — это может быть классический «карандаш» с высокой талией длиной до колена или чуть ниже. Для придания образу шарма прикрепи на лацкан пиджака аккуратную брошь и заверши ансамбль лодочками или остроносыми ботильонами на каблуке.

Трикотаж в деле

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Бесспорно, главная икона стиля в фильме — Верочка, беззаботно примеряющая новые сапоги во время рабочего дня. Один из нарядов героини — голубая водолазка, объемный удлиненный трикотажный жилет и черные брюки с высокой талией. Этот образ одинаково хорош, и для работы, и для обычной жизни после нее. Чтобы не выглядеть уж слишком строго, Верочка все предусмотрела и дополнила лук многослойными бусами.

Стоит отметить, что трикотаж уже не один сезон покоряет модные подиумы. Не стоит бояться его носить, и тем более думать, что трикотаж — это что-то скучное и вышедшее из моды. Чтобы адаптировать образ Верочки под современные модные реалии, мы бы посоветовали заменить пестрый жилет на однотонный (можно и вязаный, и из любой другой плотной ткани), а бусы — на массивную серебристую цепь.

Платье с отложным воротником

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После преображения в гардеробе Людмилы Прокофьевны (в прошлом — «Мымры») появилось больше женственных нарядов, которые подчеркнули достоинства фигуры и обозначили линию талии. Особого внимания заслуживает клетчатое платье в стиле 50-х годов с контрастными манжетами, воротником и карманами. Оно и строгое, и очень женственное. Платье одновременно отражает нежность, ранимость и силу главной героини.

Большие отложные воротнички — тренд будущего осенне-зимнего сезона, поэтому если ты еще не нашла для себя идеальное осенне платье, рекомендуем вдохновиться именно этим образом. Дополнить такое платье можно закрытыми туфлями, ботильонами или ботфортами, а поверх накинуть классический тренч или лаконичное пальто.

В стиле 70-х

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