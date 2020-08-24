ХОРОШИЕ САПОГИ, НАДО БРАТЬ! ⟩ Шесть модных образов в фильме «Служебный роман», которые сейчас тоже в тренде

Вспоминаем наряды героинь самого известного советского фильма. Вдохновляйся и бери на заметку, советует «Лиза».
Костюм-двойка
В фильме этот образ выступал разделительной стеной между внутренней чувственной натурой Людмилы Прокофьевны и внешней «Мымрой». Но если закрыть глаза на прическу и намеренно неудачно подобранные очки, сам коричневый костюм с пиджаком и юбкой вполне себе неплох. В качестве базы под него мы советуем подобрать легкую блузу или топ из шелка, атласа или вискозы с V-образным вырезом.
Жакет лучше не застегивать, либо подобрать правильный размер, чтобы в застегнутом виде он не выглядел куцым (как в образе героини). Что касается юбки — это может быть классический «карандаш» с высокой талией длиной до колена или чуть ниже. Для придания образу шарма прикрепи на лацкан пиджака аккуратную брошь и заверши ансамбль лодочками или остроносыми ботильонами на каблуке.
Трикотаж в деле
Бесспорно, главная икона стиля в фильме — Верочка, беззаботно примеряющая новые сапоги во время рабочего дня. Один из нарядов героини — голубая водолазка, объемный удлиненный трикотажный жилет и черные брюки с высокой талией. Этот образ одинаково хорош, и для работы, и для обычной жизни после нее. Чтобы не выглядеть уж слишком строго, Верочка все предусмотрела и дополнила лук многослойными бусами.
Стоит отметить, что трикотаж уже не один сезон покоряет модные подиумы. Не стоит бояться его носить, и тем более думать, что трикотаж — это что-то скучное и вышедшее из моды. Чтобы адаптировать образ Верочки под современные модные реалии, мы бы посоветовали заменить пестрый жилет на однотонный (можно и вязаный, и из любой другой плотной ткани), а бусы — на массивную серебристую цепь.
Платье с отложным воротником
После преображения в гардеробе Людмилы Прокофьевны (в прошлом — «Мымры») появилось больше женственных нарядов, которые подчеркнули достоинства фигуры и обозначили линию талии. Особого внимания заслуживает клетчатое платье в стиле 50-х годов с контрастными манжетами, воротником и карманами. Оно и строгое, и очень женственное. Платье одновременно отражает нежность, ранимость и силу главной героини.
Большие отложные воротнички — тренд будущего осенне-зимнего сезона, поэтому если ты еще не нашла для себя идеальное осенне платье, рекомендуем вдохновиться именно этим образом. Дополнить такое платье можно закрытыми туфлями, ботильонами или ботфортами, а поверх накинуть классический тренч или лаконичное пальто.
В стиле 70-х
Кажется, с цветовыми сочетаниями Верочка экспериментировать не любила, но от этого ее наряды хуже не стали. В одной из сцен мы видим героиню в белой ажурной водолазке, поверх которой надета свободная голубая туника с вырезом, и черных расклешенных брюках. Снова все те же бусы, а завершают образ сапоги на платформе (очень в духе совсем не советских 70-х). Мы бы сами с удовольствием примерили на себя этот лук. но с небольшими изменениями.
Верх лучше заправить за пояс, а талию подчеркнуть с помощью кожаного ремня — это зрительно удлинит ноги, вытянет силуэт и сделает его более пропорциональным и выразительным. сюда так и просится более яркая, акцентная пара обувь, поэтому черные сапоги можно заменить, например, на цветные ботильоны с квадратным мысом, босоножки на платформе из металлизированной ткани. Ну и бусы уж слишком «винтажные» для нашего времени, поэтому их любо убираем совсем, либо меняем на несколько серебристых цепочек.
Нескучный образ для офиса
Жизнь Ольги Петровны Рыжовой давно разделилась на до и после. За милой улыбкой, идеальной укладкой и нарядами «с иголочки» прячутся мысли о прошлом и упущенной любви. Основа стиля героини — лаконичный плащ, юбка-карандаш, трикотажные кофты, которые делают ее еще более миловидной. В одной из сцен мы видим Ольгу Петровну в трикотажном топе в рубчик и черной юбке, изящно дополненных шелковым платком на шее. Подобный ансамбль подойдет для тех, кто не любит ходить на работу в джинсах и футболке, но при этом всегда хочет оставаться стильным и чувствовать себя комфортно.
Немного правок: юбку-карандаш выбираем обязательно с высокой посадкой длиной до колена или чуть ниже (это визуально удлинит ноги), заправляем в нее топ. Можно добавить ремень или пиджак мужского покроя. Из аксессуаров также будет уместен лаконичный ободок, небольшая сумка из гладкой кожи.
Сапоги на платформе
Все помнят замшевые сапоги, которые примеряла Верочка. Точно такие же - на платформе и на каблуках - представлены в осеннем сезоне фирмой Gucci. Есть в коллекции и осенние туфли такого же фасона. Начинайте носить первыми модели на платформе и станете самыми модными. Только ноги не поломайте