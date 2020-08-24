Как правильно красить губы карандашом: советы по выбору и пошаговая инструкция по нанесению

Научиться правильно красить губы карандашом не так сложно, как кажется, пишет «Лиза». Тем более что многие наносят его «на глаз», и макияж тоже смотрится красиво. Возможно, губы не выглядят так, как на фото и видео у профессиональных визажистов, но то, что хорошо для съемки, для жизни часто оказывается перебором: ты обращаешь внимание только на тонны косметики, которые были для него использованы. Как красить губы карандашом поэтапно, чтобы они приобрели объем или матовый эффект или чтобы не растекалась помада?

Зачем нужен карандаш

Нюдовый может заменить консилер, скрыть небольшие недостатки кожи: пигмент вокруг рта, который появляется от загара, мелкие покраснения.

Бесцветный идеален для тех, кто обычно сталкивается с проблемой растекающейся помады. Причем дело далеко не всегда в помаде: очень часто на то, как она держится, влияет прикус, артикуляция. Они же являются причиной того, что помада может отпечатываться или быстрее обычного стираться. В таком случае бесцветный карандаш служит фиксатором, создающим границу, удерживающим помаду.

Некоторые оттенки помады не смотрятся без контура: например, классический красный или матовый винный. Вернее, образ смотрится не таким ухоженным.

Поможет скорректировать асимметрию или визуально приподнять опущенные уголки в антивозрастном макияже.

Автоматические

Карандаши бывают автоматическими и деревянными, которые нужно регулярно точить, а соответственно, подобрать перед этим подходящего размера точилку. Может показаться, что это дополнительные неудобства, но часто, наоборот, с автоматическими карандашами возникают проблемы. Они довольно мягкие, а грифель при сильном надавливании или повышенной температуре воздуха может ломаться.

Поточить его нельзя, разве что попытаться вставить назад внутрь корпуса. Но обычно в процессе использования он все равно будет вываливаться. И еще нередко у автоматических карандашей ломается механизм. В таком случае их остается только поменять на новые.

Деревянные

Они достаточно крепкие. Точилку подобрать тоже несложно, так как классические карандаши плюс-минус все одного диаметра. Бывают толстые карандаши, или помады-карандаши, которые тоже требуют заточки. Но к ним, как правило, всегда есть точилки того же бренда, специально изготовленные под размер, или можно поискать в продаже двойную и даже тройную точилку — с двумя или тремя разными по диаметру отверстиями.

Визажисты советуют перед заточкой положить карандаш в морозилку буквально на 5—10 минут, чтобы грифель замерз. Тогда он с меньшей вероятностью будет крошиться и легче примет заостренную форму.

В виде исключения можно воспользоваться помадой. Например, набрать ее на тонкую кисточку, сделать контур, припудрить его и промокнуть салфеткой, чтобы он лучше держался, снова нарисовать контур.

Какой карандаш лучше

Самые популярные — восковые, силиконовые. Они довольно легко наносятся, неплохо держатся, а силиконовые слегка выравнивают кожу; если есть морщинки, то они будут менее заметными.

Для макияжа, который ты не сможешь подкорректировать длительное время — например, находясь на конференции или во время ужина в ресторане, подойдут водостойкие. Но есть одно «но»: они хорошо держатся за счет того, что подсушивают, стягивают кожу.

Если хочется губы увеличить, то лучше выбрать силиконовый или восковой. Не переживай — они тоже будут держаться, например, если сделать контур бесцветным карандашом. Он, как правило, выполнен из силикона, хорошо держится и предотвращает растекание помады.

Также подойдет кремовый карандаш, вернее восковой, но с добавлением питательных масел или витаминов. Он не будет отличаться повышенной стойкостью, но, например, осенью, когда кожа губ подвержена сухости, такой карандаш обеспечит дополнительную защиту от обветривания.

Часто именно в уголках появляются «заеды» или шелушащиеся участки, а по правилам карандашом нужно рисовать четкие линии не только по поверхности верхней и нижней губы, но и соединять их в уголках. Лучше это делать именно таким «питательным» продуктом, который не будет усиливать сухость кожи.

Многим удобно пользоваться помадой-карандашом, потому что за счет заостренной формы можно более-менее аккуратно нарисовать контур, а утолщенный стержень позволит закрасить середину. Плюс к этому такие средства довольно мягкие по текстуре, легко и равномерно распределяются по поверхности.

Когда можно обойтись без карандаша

Если мы пошагово делаем макияж, красим губы без карандаша, такой макияж, вопреки распространенному мнению, не будет смотреться недоработанным. Например, если он легкий дневной, с акцентом на стрелки, помада в нем не является основным акцентом. Или, например, ты делаешь смоки айс, тщательно растушевываешь линии теней, уделяя также внимание бровям, ровному тону кожу. В таком случае помаду можно нанести без дополнительных продуктов, так как она обычно все равно акцентирует внимание на форме губ и цвете, а при смоки айс твоя задача — не акцентировать на них внимание.

Если ты делаешь яркими глаза, то губы должны быть нейтральными, и наоборот — яркие губы требуют довольно деликатного макияжа глаз. Иначе с двумя яркими акцентами можно получить перегруженный образ, и лишить макияж естественности. Исключением являются красный карандаш и такая же помада. Они почти в 100% случаев идут вместе, так как красная помада, чтобы выглядела модно, требует четкого контура.

Можно ли красить губы карандашом для губ, если они от природы пухлые? Можно. К тому же им можно не только увеличить, но и уменьшить пропорции. Для этого всю поверхность замаскируй светлым тональным кремом, чтобы скрыть контур, нарисуй новый чуть ниже естественного.

Если одна губа тоньше другой, хочется уравновесить пропорции, затонируй только ту, которая больше, и на ней нарисуй новый контур.

Чтобы увеличить губы, наоборот, — контур рисуется выше естественной границы и обязательно увеличиваются боковые линии.

Если имеются возрастные проблемы, опущены уголки, из-за чего выражение лица кажется немного печальным, обязательно карандашом приподними боковые линии на нижней и верхней губах.

Как красить губы карандашом и помадой