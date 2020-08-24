Девять причин, почему мужчинам так нравятся зрелые женщины

У зрелых женщин есть несколько черт и привычек, которые очень притягивают мужчин — подумай, может, стоит взять некоторые на заметку, предлагает «Лиза».
Уже никого не удивишь тем, что в паре мужчина намного старше женщины. Но союзы, где старше женщина, пока вызывают неоднозначные чувства. Между тем в этом нет ничего удивительного. У зрелой дамы есть масса преимуществ.
Она нашла свой стиль
Годы экспериментов позади. Взрослая женщина не кидается в модные тренды, она уже знает, что ей идет, а что — точно нет. Это касается и одежды, и причесок, и макияжа, и даже фигуры — вместо того чтобы садиться на разные экстремальные диеты, женщина уже понимает, как поддерживать себя в форме. Если она следит за собой, то даже с возрастом выглядит хорошо и этим просто не может не притягивать.
С возрастом приходит принятие себя, своих плюсов и минусов. Женщина не требует постоянного одобрения, перестает ревновать по пустякам. И вообще
Она самодостаточна
Финансово и профессионально зрелая женщина тоже уже состоялась. Она не зависит от мужчины, не просит многочисленных подарков, не требует помогать ей в решении денежных проблем (снимать квартиру, помогать родственникам, устраивать на работу).
С ней интересно общаться
Это не значит, что молодые девушки сплошь глупенькие. Просто
Она уже не связана детьми
Ее дети, скорее всего, уже выросли. Ну или как минимум они уже не в том возрасте, когда им нужно уделять все свободное время. Соответственно, женщина более свободна для отношений. Молодые мамы часто пугают мужчин большим количеством забот и постоянным волнением за своих детей. Ну, из-за дополнительной ответственности, которая может лечь на их мужские плечи.
Она знает, что хочет в сексе
Благодаря накопившемуся опыту женщина уже знает, что точно хочет. Она знает свое тело, понимает, как получить в постели удовольствие (и может многому научить партнера), а еще — как доставить его. Также взрослые дамы легче соглашаются на различные эксперименты.
Она не рвется замуж
Она, вероятнее всего, уже там была, а, может быть, и не раз. Не то чтобы ей не хочется, чтобы рядом был мужчина. Но очень часто после неудачных разрывов официальных отношений больше нет желания их регистрировать.
Она может многому научить
У нее за плечами опыт — во всех сферах. И она с удовольствием может поделиться им со своим более молодым партнером. Мужчине становится легче понять женскую психологию.
Она умеет заботиться
Ну, конечно, она же старше. У нее и материнский инстинкт уже развит. В отличие от молоденькой девушки