Девять причин, почему мужчинам так нравятся зрелые женщины

Уже никого не удивишь тем, что в паре мужчина намного старше женщины. Но союзы, где старше женщина, пока вызывают неоднозначные чувства. Между тем в этом нет ничего удивительного. У зрелой дамы есть масса преимуществ.

Она нашла свой стиль

Годы экспериментов позади. Взрослая женщина не кидается в модные тренды, она уже знает, что ей идет, а что — точно нет. Это касается и одежды, и причесок, и макияжа, и даже фигуры — вместо того чтобы садиться на разные экстремальные диеты, женщина уже понимает, как поддерживать себя в форме. Если она следит за собой, то даже с возрастом выглядит хорошо и этим просто не может не притягивать.

Она более уверена в себе

С возрастом приходит принятие себя, своих плюсов и минусов. Женщина не требует постоянного одобрения, перестает ревновать по пустякам. И вообще не зациклена исключительно на мужчине — у нее есть и другие дела . А еще она не стесняется высказать собственное мнение. Она знает, что ей нужно — то, что думают окружающие, ее не пугает.

Она самодостаточна

Финансово и профессионально зрелая женщина тоже уже состоялась. Она не зависит от мужчины, не просит многочисленных подарков, не требует помогать ей в решении денежных проблем (снимать квартиру, помогать родственникам, устраивать на работу).

С ней интересно общаться

Это не значит, что молодые девушки сплошь глупенькие. Просто с возрастом кругозор, естественно, расширяется, это вполне нормально . И это очень цепляет.

Она уже не связана детьми

Ее дети, скорее всего, уже выросли. Ну или как минимум они уже не в том возрасте, когда им нужно уделять все свободное время. Соответственно, женщина более свободна для отношений. Молодые мамы часто пугают мужчин большим количеством забот и постоянным волнением за своих детей. Ну, из-за дополнительной ответственности, которая может лечь на их мужские плечи.

Она знает, что хочет в сексе