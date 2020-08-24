Утяшева поделилась своей диетой, похожей на голодовку

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками своим летним рационом. Девушка опубликовала диету на странице в Instagram, но поклонники раскритиковали ее за слишком сильные ограничения.

Так, Утяшева есть три раза в день. На завтрак у нее только фрукты и ягоды, на обед — запеченные морепродукты или белое мясо с сырыми овощами, а на ужин лишь стакан воды. Также в течение дня она постоянно пьет воду комнатной температуры.

По словам гимнастки, лето — отличное время для перезагрузки пищевых привычек. Как передает «Экспресс газета», также супруга шоумена Павла Воли сейчас практикует интервальное голодание: знаменитость может есть лишь восемь часов в день. В остальные 16 часов она должна голодать, допускается лишь вода.

Помимо этого, Утяшева отказалась от кофе, газированной сладкой воды и холодных молочных коктейлей.

Несмотря на снимок в купальнике, прикрепленный к публикации, который должен был проиллюстрировать положительные результаты схемы питания, поклонники не оценили идею кумира. По их словам, выжить на такое количество калорий очень сложно. Также они считают, что это просто вредно для здоровья.