Десять современных привычек, от которых толстеет весь мир

Кто из нас планирует набирать вес и становиться все больше с каждым годом? Никто. Однако это происходит - и виной всему мелочи, которые формируют нашу реальность и влияют на биохимию организма.
Это такая ерунда, что на нее в вихре забот и не смотришь. Драматически глобальная ерунда.
1. Носить неудобную обувь. Это, конечно, вопрос к женщинам в большей степени. Одно небольшое исследование офисных работниц показало, что любительницы каблуков и экзотических колодок двигаются в течение недели до 40% меньше. Я бы к этому прибавила некачественную обувь, производитель которой не заботится об анатомии стопы. Носите такую обувь, в которой вам захочется пройтись лишних пару остановок.
2. Есть, не успокоившись, после работы или стрессовой ситуации. Это вообще один из поразительных феноменов современности. Еда действительно успокаивает, но вечер, и особенно вечер после работы - это невероятно опасная история, сгубившая немало фигур.
Представьте долгий рабочий день, во время которого вы, вероятно, не пообедали толком, а бросали в себя конфетки/снеки за компьютером под суровым взглядом начальства. Дальше поездка домой в машине или общественном транспорте, и вот - дом, милый дом.
Горячий ужин - это то, то помогает почувствовать покой и защищенность. И хочется, чтобы это длилось бесконечно, а еда была максимально сытной. Статистика неумолима: те, кто не считает калории и испытывают стресс на работе, потребляют от 800 до 1000 ккал за вечер.
Если вы дадите себе минут 20-30: выдохнуть, полежать в тишине, помедитировать, осознать свой реальный, а не распухший психологически голод - вы съедите меньше.
3. Обманывать себя с калориями. Согласно субъективным отчетам, мужчина весом под 130 кг ест как маленькая птичка - на 1300 ккал. А женщина с аналогичными параметрами - на 1000. И это не совсем ложь. Наш мозг умело блокирует примерно половину еды, если мы привыкли есть неосознанно, совместно с другими делами.
4. Не контролировать вес и объемы тела. Часто говорят: к черту весы, это стресс и трата времени! Но факт остается фактом - тот, кто понимает, что происходит, держится в рамках. Кто не понимает - опоминается, когда уже 10+. Но это неточно, как говорится. Можно и вовсе не опомниться.
Делайте это не ради веса, а ради того, чтобы оценивать причинно-следственные связи. Вы будете лучше анализировать тело: на какие продукты и процессы реакцией стала задержка воды, например. И надо ли корректировать ситуацию с питанием/активностью.
И ради Бога, пусть будет контрольная вещь (джинсы, юбка), которая позволит держать себя в форме.
5. Не разбираться в причинах набора веса. Процент истинного, первичного ожирения среди всех случаев - менее 30.
Королева лишнего веса - пищевая непереносимость, которая влечет за собой хроническое воспаление. Организм копит вокруг воспаленных тканей много воды. Вот почему у полных людей так стремительно сливаются десятки килограммов, когда они серьезно сокращают список своих продуктов. Из рациона случайным образом улетучивается аллерген, и человек начинает избавляться от веса.
В принципе, можно не исключать, а сдать панели на пищевую непереносимость и аллергию (IgG и IgE). Их делают повсюду - хоть выборочно, хоть кучей сразу. Кофе, помидоры, баклажаны и прочие пасленовые, яйца, молочный белок - это самые неочевидные и самые мощные аллергены. Про глютен говорить излишне, с ним проблемы у большего количества людей, чем кажется. Лектины тоже.
Вторая виновница - щитовидная железа. К эндокринологу вообще надо идти первым делом. Третья коварная группа - половые гормоны.
Попробуйте сократить сначала калорийность до 1300-1500 ккал и подождать недели три-четыре. Если вес ни на грамм не сдвинулся, стоит пообщаться с врачом. Ибо это гарантированный дефицит для любого человека с любыми исходными, который точно принесет отвес при общем нормальном состоянии организма.
6. Есть простые углеводы почти в каждом приеме пищи. Я часто слышу это классное слово "вписывать". Шоколадочку, печеньку и т.д. Всего 20 граммов. Вы знаете, студентки могут себе такое позволить. Диетчики со стажем и высокой степенью самоконтроля - тоже.
Но огромная ошибка - начинать с этого день. Такие продукты запускают порочный круг аппетита вне зависимости от количества и качества, особенно у людей в возрасте, где все не так хорошо с чувствительностью к инсулину.
Если постоянно хочется есть в течение дня, начните день с яичницы с зеленью и кусочком сыра. Продолжите мясным блюдом с гарниром на обед. В перерыве выпейте кофе с орешками. Вечером съешьте салат и что-то белковое, и уже на десерт (можно вообще перед сном) позвольте себе те самые 10-15 граммов шоколада. А лучше чашку какао, как моя Наташа. Крепче уснете.
В общем, постарайтесь максимально оттянуть момент приема первой шоколадки. Вы весь день будете чувствовать себя спокойно и не хотеть есть.
7. Покупать составные продукты. Пищевая индустрия заинтересована, чтобы мы ели больше, покупали еще и еще, а себестоимость при этом была ниже и ниже. Итог очевиден.
Выбирайте продукты с одним наименованием в составе - это супер-лайфхак: мясо, яйцо, гречка, печень, молоко, овощи, бобовые и т.д. Готовьте себе полуфабрикаты сами. Это так просто - и реально спасает от ожирения, лишнего аппетита и болячек. Не только вас, но и семью.
8. Пробовать во время готовки. Моя любимая тема, сгубившая столько прилежных хозяек. Вернусь к отрывку из шоу "Кто хлопает дверцей холодильника". Там такая мощная дама жалобно вопрошает: "Откуда у меня 110 кг живого веса? Я вообще не ем, только на всю семью готовлю". Поставили ей камеру на кухню. Пока готовила пасту карбонару, скушала 200 граммов сыра, запила двумя бокалами вина, хватанула пол-литра молока из холодильника и навернула салями и запеченного мяса. Примерно 3500 ккал. Посчитайте свои кусочки и ложечки - интересно получится.
Готовьте осознанно. С закрытым ртом. Попробуют сами - досолят, доперчат, ничего страшного. А ваша фигура будет цела.
9. Не отказывать себе, не вдумываться в еду и не сопоставлять. Это так трудно, правда? Синнабон с подружкой в кафе - мило, симпатично, красиво... Эстетично. Конфетка лежит - она такая маленькая. Булочка - вообще крошка.
Смотришь на бока и талии и думаешь: ведь никогда в жизни ты не сопоставишь размеры этих крохотных конфеток с этими невероятными наростами. Хотя наросты - самое прямое следствие. Вроде в теории все убедительно звучит, а в жизни попробуй, так стремительно проведи аналитическую работу. Конфета во рту окажется куда быстрее, чем ты успеешь хоть пол-мысли о ней прокрутить. Как говорится, худшее зло - что добром прикидывается.
И да, мозг наш сначала реагирует на количество. Пока он там с качеством разберется. Вот и простая математическая задачка: сколько синнабонов надо съесть, чтобы мозг также удовлетворился, как большим салатом с куском мяса, в котором те же 300 ккал. Плюс неконтролируемые скачки сахара.
10. Поддаваться на пропаганду больших порций. Стандарты бургеров выросли с 1970-х в 3-4 раза. Маффинов - в 2 раза. Вот и считайте. Вам не кажется, что если вы сами себе определите разовую норму - скажем, пиалу 250 граммов, то и пофиг на эти бургеры по полкило?
Мир толстеет, потому что он толстеет. Этот процесс не остановить. Но думающие и неравнодушные к себе люди все еще могут этому противостоять.