Десять современных привычек, от которых толстеет весь мир

Это такая ерунда, что на нее в вихре забот и не смотришь. Драматически глобальная ерунда.

1. Носить неудобную обувь. Это, конечно, вопрос к женщинам в большей степени. Одно небольшое исследование офисных работниц показало, что любительницы каблуков и экзотических колодок двигаются в течение недели до 40% меньше. Я бы к этому прибавила некачественную обувь, производитель которой не заботится об анатомии стопы. Носите такую обувь, в которой вам захочется пройтись лишних пару остановок.

2. Есть, не успокоившись, после работы или стрессовой ситуации. Это вообще один из поразительных феноменов современности. Еда действительно успокаивает, но вечер, и особенно вечер после работы - это невероятно опасная история, сгубившая немало фигур.

Представьте долгий рабочий день, во время которого вы, вероятно, не пообедали толком, а бросали в себя конфетки/снеки за компьютером под суровым взглядом начальства. Дальше поездка домой в машине или общественном транспорте, и вот - дом, милый дом.

Горячий ужин - это то, то помогает почувствовать покой и защищенность. И хочется, чтобы это длилось бесконечно, а еда была максимально сытной. Статистика неумолима: те, кто не считает калории и испытывают стресс на работе, потребляют от 800 до 1000 ккал за вечер.

Если вы дадите себе минут 20-30: выдохнуть, полежать в тишине, помедитировать, осознать свой реальный, а не распухший психологически голод - вы съедите меньше.

3. Обманывать себя с калориями. Согласно субъективным отчетам, мужчина весом под 130 кг ест как маленькая птичка - на 1300 ккал. А женщина с аналогичными параметрами - на 1000. И это не совсем ложь. Наш мозг умело блокирует примерно половину еды, если мы привыкли есть неосознанно, совместно с другими делами.

4. Не контролировать вес и объемы тела. Часто говорят: к черту весы, это стресс и трата времени! Но факт остается фактом - тот, кто понимает, что происходит, держится в рамках. Кто не понимает - опоминается, когда уже 10+. Но это неточно, как говорится. Можно и вовсе не опомниться.

Делайте это не ради веса, а ради того, чтобы оценивать причинно-следственные связи. Вы будете лучше анализировать тело: на какие продукты и процессы реакцией стала задержка воды, например. И надо ли корректировать ситуацию с питанием/активностью.

И ради Бога, пусть будет контрольная вещь (джинсы, юбка), которая позволит держать себя в форме.

5. Не разбираться в причинах набора веса. Процент истинного, первичного ожирения среди всех случаев - менее 30.

Королева лишнего веса - пищевая непереносимость, которая влечет за собой хроническое воспаление. Организм копит вокруг воспаленных тканей много воды. Вот почему у полных людей так стремительно сливаются десятки килограммов, когда они серьезно сокращают список своих продуктов. Из рациона случайным образом улетучивается аллерген, и человек начинает избавляться от веса.